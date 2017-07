ВИДЕО - Music Clip Повторение: Мишель выпустила новую песню – «Love is a Crime» Проект Мишель выпустила новую песню - «Love is a Crime». Премьера песни состоялась вчера. Наряду с Мишель, в песне появляется и известный российский ди-джей Леонид Руденко. По словам Мишель, послание новой песни состоит в том, что иногда во имя счастья нужно рисковать, так как «любовь не учитывает правил и не знает ограничений». Мишель довольна этим сотрудничеством, как и Леонид Руденко. «Было приятно работать с Мишель. Она очень талантливая и передает много эмоций своей музыкой. Вы почувствуете это, послушав песню», - отметил Руденко. Mishelle feat. Leonid Rudenko - Love is a crime (Official track)

