Повторение: Мишель выпустила новую песню – «Love is a Crime»

Проект Мишель выпустила новую песню - «Love is a Crime». Премьера песни состоялась вчера. Наряду с Мишель, в песне появляется и известный российский ди-джей Леонид Руденко.

По словам Мишель, послание новой песни состоит в том, что иногда во имя счастья нужно рисковать, так как «любовь не учитывает правил и не знает ограничений».

Мишель довольна этим сотрудничеством, как и Леонид Руденко. «Было приятно работать с Мишель. Она очень талантливая и передает много эмоций своей музыкой. Вы почувствуете это, послушав песню», - отметил Руденко.

Mishelle feat. Leonid Rudenko - Love is a crime (Official track)