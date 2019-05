ВИДЕО - Music Clip Повтор: Наша землячка - Anna Lesko - Ia-ma (Official Music Video) Анна Леско (р. 10 января 1979 в Кишинев, Молдавская ССР, как Анна Степановна Лыжичко или Анна Степанівна Лижичко) является популярной певицей в Румынии. Леска имеет украинское происхождение, и она жила в Молдавской ССР до 17 лет, потом она поехала в Румынию, где живет до сих пор. Одна из ее страстей - живопись и ее творения можно увидеть на ее официальном сайте. Она начала свою карьеру в 2002 году с синглом «гореть в пламени», который был включен в альбом «Flacari (Flames)». В 2003 году она выпустила новый альбом под названием «Inseparabili (Неразлучные)», за который она была награждена золотым диском в Румынии. Третий студийный альбом исполнителя «для вас» был выпущен в 2004 году. Anna Lesko - Ia-ma (Official Video) Очень советуем посмотреть Anna Lesko feat. Gilberto - Go Crazy (Official Music Video)

"Press-Обозрение" Наш канал в Telegram Количество просмотров: 2676 Отправить новость другу: Email получателя: Ваше имя: Рекомендуем Обсуждение новости