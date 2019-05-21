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ВИДЕО - Music Clip
Повтор: Наша землячка - Anna Lesko - Ia-ma (Official Music Video)
21.05.2019

Анна Леско (р. 10 января 1979 в Кишинев, Молдавская ССР, как Анна Степановна Лыжичко или Анна Степанівна Лижичко) является популярной певицей в Румынии.

Леска имеет украинское происхождение, и она жила в Молдавской ССР до 17 лет, потом она поехала в Румынию, где живет до сих пор. Одна из ее страстей - живопись и ее творения можно увидеть на ее официальном сайте. Она начала свою карьеру в 2002 году с синглом «гореть в пламени», который был включен в альбом «Flacari (Flames)».

В 2003 году она выпустила новый альбом под названием «Inseparabili (Неразлучные)», за который она была награждена золотым диском в Румынии. Третий студийный альбом исполнителя «для вас» был выпущен в 2004 году.

Anna Lesko - Ia-ma (Official Video)

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