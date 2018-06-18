Повторение: El Radu ,"Blockbaster" de Moldova

По случаю своего 26-летия певец EL Radu решил преподнести себе подарок. В свой день рождения исполнитель представил клип к песне "Despre ea" ("О ней"). По его словам, подготовка к презентации клипа заняла много времени, а расходы исчисляются тысячами евро.

Чтобы выбрать барышню, которой надо было сыграть роль его возлюбленной в клипе, EL Radu организовал кастинг, в котором приняли участие более полутора сотен девушек.

Клип был снят совместно с "Spoiala Brothers". EL Radu говорит, что он остался очень доволен конечным результатом.

Со следующей недели певец начнет кампанию по продвижению своего клипа к песне "Despre ea".

А пока послушаем то, что нам доступно:

EL Radu - Replay | Vedete fără secrete