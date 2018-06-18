18 Июня 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
ВИДЕО - Music Clip
Повторение: El Radu ,"Blockbaster" de Moldova
18.06.2018

По случаю своего 26-летия певец EL Radu решил преподнести себе подарок. В свой день рождения исполнитель представил клип к песне "Despre ea" ("О ней"). По его словам, подготовка к презентации клипа заняла много времени, а расходы исчисляются тысячами евро.

Чтобы выбрать барышню, которой надо было сыграть роль его возлюбленной в клипе, EL Radu организовал кастинг, в котором приняли участие более полутора сотен девушек.

Клип был снят совместно с "Spoiala Brothers". EL Radu говорит, что он остался очень доволен конечным результатом.

Со следующей недели певец начнет кампанию по продвижению своего клипа к песне "Despre ea".

А пока послушаем то, что нам доступно:

EL Radu - Replay | Vedete fără secrete


 
Количество просмотров:
709
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.