Повторно - Дело было в Кишиневе: Леонид Ильич тащил меня в самолет на глазах у всего КГБ

Бывший секретарь Леонида Брежнева в Кишиневе Алла Васильевна Мохова молчала почти 60 лет. Никому не рассказывала о том, как ей работалось в секретарях Леонида Ильича.

- Тогда, в 50-м году, в Молдавии была послевоенная разруха. Еще и засуха сильная случилась, голод. У нас в республике не было сильного лидера. Тогда прислали Леонида Ильича Брежнева - прошедшего войну генерала, опытного хозяйственника - так нам его отрекомендовали. (Леонид Ильич был назначен первым секретарем ЦК КП Молдавии. - Прим. ред.)

- Какой он был?

- Он умел располагать к себе людей. Очень дорожил кадрами: никого не уволил, всех работников сохранил, когда приехал в Кишинев. Хорошая бригада тогда была. Мы работали с Любой Крапивницкой по сменам (она, увы, уже умерла). Сутки на работе, сутки отсыпались дома.

- Вы что, сутками были на работе?

- Сам Брежнев приходил в 10 утра. И работал до 3, 4, иногда до 5 ночи. Конечно, и аппарат не мог уйти домой. Но и работы много было.

- А выходные хоть полагались?

- В выходные тоже приходилось работать. Но в субботу, около полуночи, Леонид Ильич заказывал фильмы и звал нас в кинозал. Он любил картины с Орловой, Целиковской. Очень нравилась ему «Волга-Волга», «Трактористы»...

- А вы как попали в секретари к Брежневу?

- Я переезжала из Новокузнецка поближе к родным - в Кишинев. И мои партийные документы по ошибке отправили не в Кишиневский горком партии, а в ЦК. Когда меня туда вызвали, предложили работу в административном отделе центрального аппарата партии.

И вот обедала я однажды в столовой ЦК. Как раз дело было в июле 1950-го, когда к нам Брежнева направили. Вдруг заходит человек, подходит к моему столику и говорит: «Здравствуйте, я Брежнев». Я ему ответила: «Здравствуйте, я Фролова» (девичья фамилия Моховой. - Авт). Познакомились с ним. А когда я вернулась на свое место, мне сказали, что я тут больше не работаю. «А где же я работаю?» - спросила. Мне и объяснили: «Секретарем у Брежнева». Мне тогда всего-то двадцать с небольшим было.

- Вам, наверное, сразу квартиру...

- Да нет, не сразу. Мне дали комнату в коммуналке в первом цековском доме, на главной улице столицы Молдавии, только когда Брежнев развернул строительство жилья в Молдавии. И зарплата была хорошая - 800 старых рублей.

- А почему Брежнев не взял вас с собой в Москву?

- Я помню, вернулся Леонид Ильич из столицы, это было в начале 53-го года. Рассказал, что был на приеме у Сталина, что забирают его в Москву. Он предложил и мне работу там. Но я отказалась: я как раз замуж выходила... Потом он письма через меня передавал Старостенко - врачу, который спас Брежнева, когда у него случился первый инфаркт. Ну и мне писал. Предлагал в Москве работу. Но у меня уже здесь дочь подрастала.

- Вы потом встречались?

- Да, когда в командировки в Москву ездила. Была и в Кремле у него, и на Старой площади. Последний раз видела в 1974 году: Брежнев приезжал на 50-летие Молдавии. Тогда мне сказали: «Сиди дома, жди звонка». Сижу, жду. Никто не звонит. Потом выяснилось, что телефон неправильно дали. Нашли меня через КГБ. Пригласили в ЦК - там Брежнев совещание проводил. После совещания подошел ко мне и говорит: «Смотрел - не увидел, искал - не нашел, поехали в аэропорт меня провожать». И меня в машину посадили, с эскортом повезли. Проводили меня к трапу самолета. И вот идет Брежнев, подходит к трапу, хватает за руку и тащит в самолет: «Поехали со мной!» Я - ему: «Куда ехать-то?!» А тогда документальный фильм снимали. И в КГБ потом рассматривали пленку: что это я ему передала? Звонили, спрашивали.

- В Кишиневе говорят, что ваша дочь Татьяна на самом деле дочь Брежнева и очень на него похожа.

- Глупости. Неправда, не похожа! Леонид Ильич ко мне как к дочери относился. Разговоры поползли из-за того, что он уехал в конце 53-го, а Таня родилась в 1954 году. Он старше намного меня был! И с его супругой Викторией Петровной мы общались. Она библиотеку собирала. Так я ей книги, которые приходили в серии «Подписные издания», доставала.

- А почему нет ни одной фотографии, на которой вы с Брежневым?

- Хотела сфотографироваться. Но он сказал, что это плохая примета: как только сфотографируемся - сразу расстанемся. Из-за этого и нет фото. Зато есть вот эта коробка. Храню ее с 1974 года. Мне Леонид Ильич конфеты подарил.

ЗВОНОК ПРЕЕМНИКУ

«У Брежнева в Молдавии были две приближенные женщины»

Мы позвонили бывшему первому секретарю ЦК Компартии Молдавии Ивану БОДЮЛУ, сменившему Леонида Ильича на этом посту.

- У Брежнева в Молдавии были две наиболее приближенные к нему женщины. Они работали с ним все время, пока он руководил республикой. Фамилия одной была Вербицкая, о второй я помню только, что ее звали Алла. Но утверждать, что Леонид Ильич с ними спал... Я не беру на себя такую ответственность. Создатели сегодняшних фильмов о нем скользят по мелочам, им интересно, что ел Брежнев, с кем и как спал... А о главе такого огромного государства надо судить по экономическим показателям и решению социальных вопросов.

Но все равно все эти фильмы я смотрю...