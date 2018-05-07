Ian Raiburg - Viaţa noastră-i fericire

Родился в селе Макарешты Ниспоренского района (ныне Унгенского района Молдавии) в семье учителей. Отец, Михаил Ефимович Райбург (1923—2006), преподавал историю и был директором школы; мать, Марьям Райбург (род. 1924), работала учительницей английского языка.

Закончил музыкальную школу по классу аккордеона в Кишинёве, куда семья переехала когда ему было 12 лет. После окончания Киевского инженерно-строительного института работал инженером проектного бюро в Кишинёве, с 1977 года был гитаристом ансамбля ресторана «Кишинэу», вокально-инструментального ансамбля «Фортина» под руководством О. Мильштейна и ВИА «Букурия» при Кишинёвской государственной филармонии.

С 1982 года был постоянным автором песен Иона Суручану на молдавском языке, главным образом на стихи Григория Виеру («Ce seara minunаtă», «Cumpăraţi flori», «Astă seră», «Clar de lună» и других) и Думитру Матковского. Возглавлял организованный им ансамбль «Реал», который сопровождал Иона Суручану. Песни Яна Райбурга также исполняли Надежда Чепрага («Вот она какая...» на стихи Михаила Танича, «Живу на Земле» на стихи Думитру Матковского, «Твоё письмо» и «Тайна» на стихи Григоре Виеру, «Золотой звездопад», «Три молдована» и «Бабье лето» на стихи Я. Райбурга), Анастасия Лазарюк, Ольга Чолаку, сёстры Ротару.

С 1989 года работал в ансамбле «Норок» под руководством Михая Долгана.

В 1991 году поселился в Нью-Йорке, где был совладельцем ресторана молдавской кухни «Трансильвания» (Квинс). Выпустил 5 компакт-дисков авторских песен в собственном исполнении, всего вышло 13 альбомов песен композитора. Автор эстрадных шлягеров «Дарите женщинам цветы», «Гуляй, бригада», «Играй, скрипач» и других.

С 2006 года вновь живёт в Кишинёве.

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Как и обещали, мы продолжаем...

Один из самых любимых исполнителей в Молдове - певец, композитор, автор текста - Ян Райбург. Мы будем размещать его песни, время от времени и радоваться вместе с вами. Слушаем..... и улыбаемся.

Ian Raiburg - Muzica pentru petrecere. La multi ani, prieteni!

Ian Raiburg - Три молдована