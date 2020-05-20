Наш земляк - Мастер искусств Республики Молдова: Александр Шишкин

1965 года рождения. Артист театра с 1982 года. В 1987 году окончил филологический факультет Кишиневского государственного пединститута по специальности учитель русского языка и литературы. В 2005 году окончил Межнациональную академию культуры, театрального искусства и менеджмента по специальности «Режиссер драматического театра».

Параллельно с актерской работой в театре успешно возглавляет ТВ-студию «Белая ворона». Неоднократно становился Лауреатом многих Всемирных и Всесоюзных конкурсов по работам в театре и кино.

Роли в театре:

Ежик Нильс в «Никто не поверит» Г. Полонского

Рыбник Иост в «Тиль» Г. Горина

Ляпкин-Тяпкин в «Ревизор» Н. Гоголя

Коровьев в «Мастер и Маргарита» М. Булгакова

Меркуцио в «Ромео и Джульетта» В. Шекспира

Король в «Голый Король» Е. Шварца

Все помещики (бенефис актера) в «Мертвые души» Н. Гоголя

Федот-стрелец в «Про Федота-стрельца удалого молодца» Л. Филатова

Мистер Твистер в «Мистер Твистер» С. Маршака

Громила Карл в «Пеппи Длинный чулок» А. Линдгрен

Крокодил в «Путаница» К. Чуковского

Мордухай Вайс в «А шэйн мэйдл» Б. Лейбоу

Крошка в «Прощай, овраг» К. Сергиенко

Стомиль в «Танго» С. Мрожека

Узник в «Полиция» С. Мрожека

Неизвестный в «Маскарад» М. Лермонтова

Он в «Два пуделя» С. Злотникова

Людоед в «Бонжур, месье Перро!» Н. Слепаковой

Вильям Айвс в «Кантор» А. Левин

Мармеладов в «Преступление и наказание» Ф. Достоевского

Федор Громов в «Вдовий пароход» П. Лунгина

Хозяин в «Очень простая история» М. Ладо

Томский в «Тройкасемеркатуз» Н. Коляды

Докладчик по половому вопросу в «Синие кони на красной траве» М. Шатрова

Кавалер в «Трактирщица» К. Гольдони

Прилипала в «Команда» С. Злотникова

Учитель физкультуры в «ЧМО» В. Левашова

Мастер Клей в «Варшавский набат» В. Коростылева

Видео визитка Александр Шишкин

Роли в кино:

Кооператор-неудачник Семен в «Однажды в Одессе, или как уехать из СССР» Одесская киностудия совместно с телефильм Кишинэу (1990 г.)

Бандит в «Танго над пропастью» киностудия им. Горького (1995 г.)

Спонсор в «Возвращение Титаника» на киностудии им. Горького (1998 г.)

Прапорщик в «Чандра» Молдовафилм (1998 г.)

Капитан артиллерийских войск в «Антология смеха» Молдовафилм совместно с Мосфильмом (1999 г.)

Капитан спецназа в «Особом случае» киностудия им. Горького (2000 г.)

Псих в «Ахиллесова Пята» киностудия им. Горького (2000 г.)

Бенефис (14 ролей) в «Убитая» ТВ студия «Белая ворона» (2000 г.)

Тень отца Гамлета в «Гамлет» ТВ-студии «Белая ворона» (2002 г.)

Сутенер в «Бухарестский экспресс» производство США (2002 г.)

Гриня в «Гриня и Васек» ТО «Маски-шоу» и ТВ-студия «Б.В.» (2003 г.)

Федя в «Про Петюню и Федюню. Крутые» ТВ-студия «Белая ворона» (2004 г.)

Поручик Жеребецкий в «Гусары. Лазутчик» «Белая ворона» (2006 г.)

...по материалам интернета (Повторение от 2013г)