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Наш земляк - Мастер искусств Республики Молдова: Александр Шишкин
20.05.2020

1965 года рождения. Артист театра с 1982 года. В 1987 году окончил филологический факультет Кишиневского государственного пединститута по специальности учитель русского языка и литературы. В 2005 году окончил Межнациональную академию культуры, театрального искусства и менеджмента по специальности «Режиссер драматического театра».

Параллельно с актерской работой в театре успешно возглавляет ТВ-студию «Белая ворона». Неоднократно становился Лауреатом многих Всемирных и Всесоюзных конкурсов по работам в театре и кино.

Роли в театре:

    Ежик Нильс в «Никто не поверит» Г.  Полонского
    Рыбник Иост в «Тиль» Г. Горина
    Ляпкин-Тяпкин в «Ревизор» Н. Гоголя
    Коровьев в «Мастер и Маргарита» М. Булгакова
    Меркуцио в «Ромео и Джульетта» В. Шекспира
    Король в «Голый Король» Е. Шварца
    Все помещики (бенефис актера) в «Мертвые души» Н. Гоголя
    Федот-стрелец в «Про Федота-стрельца удалого молодца» Л. Филатова
    Мистер Твистер в «Мистер Твистер» С. Маршака
    Громила Карл в «Пеппи Длинный чулок» А. Линдгрен
    Крокодил в «Путаница» К. Чуковского
    Мордухай Вайс в «А шэйн мэйдл» Б. Лейбоу
    Крошка в «Прощай, овраг» К. Сергиенко
    Стомиль в «Танго» С. Мрожека
    Узник в «Полиция» С. Мрожека
    Неизвестный в «Маскарад» М. Лермонтова
    Он в «Два пуделя» С. Злотникова
    Людоед в «Бонжур, месье Перро!» Н. Слепаковой
    Вильям Айвс в «Кантор» А. Левин
    Мармеладов в «Преступление и наказание» Ф. Достоевского
    Федор Громов в «Вдовий пароход» П. Лунгина
    Хозяин в «Очень простая история» М. Ладо
    Томский в «Тройкасемеркатуз» Н. Коляды
    Докладчик по половому вопросу в «Синие кони на красной траве» М. Шатрова
    Кавалер в «Трактирщица» К. Гольдони
    Прилипала в «Команда» С. Злотникова
    Учитель физкультуры в «ЧМО» В. Левашова
    Мастер Клей в «Варшавский набат» В. Коростылева

Видео визитка Александр Шишкин

Роли в кино:

    Кооператор-неудачник Семен в «Однажды в Одессе, или как уехать из СССР» Одесская киностудия совместно с телефильм Кишинэу (1990 г.)
    Бандит в «Танго над пропастью» киностудия им. Горького (1995 г.)
    Спонсор в «Возвращение Титаника» на киностудии им. Горького (1998 г.)
    Прапорщик в «Чандра» Молдовафилм (1998 г.)
    Капитан артиллерийских войск в «Антология смеха» Молдовафилм совместно с Мосфильмом (1999 г.)
    Капитан спецназа в «Особом случае» киностудия им. Горького (2000 г.)
    Псих в «Ахиллесова Пята» киностудия им. Горького (2000 г.)
    Бенефис (14 ролей) в «Убитая» ТВ студия «Белая ворона» (2000 г.)
    Тень отца Гамлета в «Гамлет» ТВ-студии «Белая ворона» (2002 г.)
    Сутенер в «Бухарестский экспресс» производство США (2002 г.)
    Гриня в «Гриня и Васек» ТО «Маски-шоу» и ТВ-студия «Б.В.» (2003 г.)
    Федя в «Про Петюню и Федюню. Крутые» ТВ-студия «Белая ворона» (2004 г.)
    Поручик Жеребецкий в «Гусары. Лазутчик» «Белая ворона» (2006 г.)

...по материалам интернета (Повторение от 2013г)


 
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