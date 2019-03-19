Повторение: Анна Семенова: «Война прошла через наши сердца»

Наталья Стеничева, фото автора

Так повелось, что на праздник 9 мая вспоминают в основном подвиги бойцов, офицеров, военврачей, тружеников тыла.

Однако не менее важное дело совершали все до одного «винтика» исполинского, гениально отлаженного механизма, именуемого советским народом. Мы расскажем о вкладе в общую копилку Победы госпитального делопроизводителя Анны Михайловны Семеновой.

Тогда она была девушкой-апрелем, у которой вся жизнь впереди. Сейчас ей 92. Но таким ясным и острым умом, богатым словарным запасом, склонностью к юмору и могучей витальной силой, какими обладает она, нынче не каждый молодой может похвастать.

После войны она долгие годы проработала молдавским спецкором газеты «Советская торговля» - журналистика вошла в ее кровь, поэтому беседовать с ней было легко и приятно: никакого тебе растекания мыслью, точное изложение ответов на вопросы.

- Анна Михайловна, где застала вас война?

- Я сама москвичка. Мне исполнилось тогда 19 лет, и я работала педагогом в сказочном месте - детском профилактическом санатории Минавиапрома (бывшем царском имении) в подмосковном писательском городке Переделкино. Кругом красота была - чудо! Стозвонные сосны, щедрый лес. Три года трудилась там и не переставая радовалась, любовалась окрестностями.

Я дружна была с Корнеем Ивановичем Чуковским. 22 июня 1941 года он пробрался ко мне сквозь толпу ребятишек и на ухо прошептал: «Анечка, война началась!». Я ужасно переполошилась. Но детям ничего не сказала. Для них война началась на сутки позже, когда стали приезжать родители и разбирать ребят по домам. Скоро санаторий прекратил свое существование. Он был перепрофилирован в военный госпиталь №29-12.

Я тут же записалась добровольцем. И моим местом службы стал госпиталь №29-12. И хотя в строй я не попала и во врага не стреляла, мне было присвоено звание лейтенанта. Моя должность звучала так: замначальника госпиталя по политчасти, или начштаба, а фактически я была руководителем госпитального делопроизводства.

- Чем были заполнены ваши будни?

- Одновременно у нас лечились до тысячи раненых. Моей задачей было ставить новоприбывших на учет, аккумулировать сведения о них и относить на почту, составлять истории болезни, проводить политинформации, укреплять дух раненых, обеспечивать сопровождение бойцам, выписавшимся и возвращающимся в строй, распределять диеты, ежеутренне класть на стол начальника госпиталя приказ о довольствии на подпись - одним словом, вести медицинское делопроизводство. Столько людей искали друг друга! И успех поиска зависел от того, насколько правильно были задокументированы места их пребывания. А также по собственной инициативе я разносила по палатам свежие газеты и литературу. Когда надо было - кормила больных с ложечки.

В октябре 41-го Москва оказалась в тяжелейшем положении: фашистским войскам после жестоких боев удалось продвинуться под ее стены. Ситуация диктовала, в случае уличных боев, подбирать раненых на улицах сражающейся столицы. К счастью, до этого не дошло.

Вспоминаю, как четко было организовано медобслуживание раненых и снабжение лекарствами! Раненых везли по ночам, чтобы не подвергать опасности их жизни. Так что именно ночи были нашими «рабочими днями». Бывало, только уснешь — а тут в дверь тихий стук: «Девочки, раненых привезли».

Ближе к концу войны наш госпиталь из стационарного превратился во фронтовой и стал следовать за наступавшими войсками.

- Каково было молодой девчонке выносить тяготы войны?

- Из двух наших хирургов, день и ночь поочередно оперировавших, одна была женщина: хрупкая, маленького роста, но блестящий специалист. Самые сложные операции проводила именно она. Однажды от усталости упала на пол.

Под моим началом была команда из нескольких студенток пединститута и двух шустрых третьекурсниц института физкультуры, моих подружек. Этих спортсменок звали Лиля и Валя. Они были тренерами для выздоравливавших, разрабатывали массажем конечности.

Мы были девочками правильного поведения, без выкрутасов. Вспоминается такой эпизод. Настал какой-то праздник, и нам выдали несколько бутылок красного, сладкого, очень вкусного вина. Я выпила стакан, а закуски не было. До сих пор помню то состояние: все понимаю, но имена людей забыла. По дороге в столовую иду и чувствую: как звать встречных - начисто вылетело из головы. Во время обеда пищи к нам, самым молодым в коллективе, обычно подсаживались более старшие товарищи «общнуться», и я очень боялась тогда, что кто-то подсядет, а я не вспомню его имя...

- Фашисты, как известно, с нашими пленными не церемонились - добивали. А вам приходилось раненых немцев выхаживать?

- У нас было отделение, куда клали пленных. Хочу сказать, что по медикаментам немцы на порядок лучше обслуживались, чем наши. Еще меня ужасно возмущало, что по извечной нашей российской доброхотности пленные получали усиленное питание, столь дефицитное в те годы.

Когда я приносила немцам газету «Правда», они ее брать не хотели, а просили свои, фашистского толка. Большая часть их вели себя тихо, была настроена лояльно. Примирились с тем, что проиграли. Ведь далеко не все разделяли людоедские воззрения своих вождей. Но были и бесноватые, с психозами, готовые всем перегрызть глотки.

- Окончание войны где вас застало?

- Следуя за войсками, в мае 45-го мы добрались до предместий Вены - далеко от границ СССР. Госпиталь был в зоне обстрела. Наши мужчины дежурили на крыше, чтобы тушить зажигательные бомбы. И вдруг слышим - стрельба утихла. То день и ночь не отпускало состояние тревоги, а тут вдруг наступило такое расслабление! Интуиция у всех сработала: накануне Дня Победы никто не спал. А глубокой ночью по динамику прозвучали слова Левитана: «Победа!» Все стали кричать «Ура!», обниматься. Разрешено было стрелять в воздух из табельного оружия, и все, у кого были винтовки, автоматы, пистолеты - салютовали в небо.

- Семьей собираетесь в этот день?

- У меня двое детей - Юлия и Юрий, оба теперь журналисты. Дочь живет и работает в Кишиневе, сын - в Воронеже. Есть два внука: Миша - студент журфака МолдГУ, а Октавиан, экономист по профессии, по годовой визе работает в США. Конечно, в этот праздничный день у нас по традиции будут гости. Меня поздравляют друзья и родные. Мы садимся за накрытый стол. Опять прозвучат тосты, будут подниматься чарки за величайшую Победу добра над злом.

- Анна Михайловна, сегодня одни персонажи с трибун пытаются «затюкать» День Победы, другие просто игнорируют его. А что для вас этот праздник означает?

- Святой день. А упомянутые вами люди не понимают, какую страшную опасность представляли фашисты, какие зверства творили они с народом, когда одерживали верх. Я в юности была ярой комсомолкой. К тому же еврейка. Меня и мне подобных бы фашисты сразу ликвидировали. И хотя в боевых действиях я непосредственно не участвовала (но в полной мере соответствую статусу участника войны), Великая Отечественная прошла через мое сердце. Она продемонстрировала удивительное единение нашего многонационального народа. Это были годы высшего напряжения сил, колоссального заряда решимости. Действовала отлаженная, могучая пропаганда. И у всех при любом раскладе было убеждение: победа будет за нами! Мы ковали ее своими руками и веровали в нее. А горячая вера - это великая сила.