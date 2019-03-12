Интересное Повторение: Молдавские господари и евреи, или Загадки еврейско-молдавских связей... Давид ХАХАM На краю трёх великих империй: Римской, Оттоманской, Российской – располагалось и, слава Б-гу, располагается ныне небольшая, вытянутая в длину с севера на юг историческая область, которую принято называть Бессарабией. Большая часть этой территории занимает ныне независимая республика Молдова, которую до 1991 года принято было во всём мире именовать Молдавией. Так как я родился в Молдавии и прожил в ней большую часть своей жизни, то продолжу в дальнейшем называть её именно так. Молдавия имеет богатую и славную историю. Эта история прослеживается со времён глубокой древности (примерно с конца I тысячелетия до новой эры), но меня интересует сейчас исторический период, начиная примерно с ХII века и кончая веком ХIХ. Интересует, во-первых, потому, что это было время существования Молдавского княжества, а, во-вторых, потому что в этот же самый период в Молдавское княжество стали прибывать первые евреи, которые с самого начала проживания на этой благодатной земле играли в ней далеко не самую последнюю роль в экономике, политике, культуре… и даже руководстве. Впрочем, обо всём по порядку. Когда-то проживали на этой территории скифы, потом появились даки, которых сменили римляне, затем появились снова потомки даков, которых турки называли «ак флак», богданцами (по имени первого князя Богдана) и романами (по имени второго князя Романа), поляки и русские – волохами (италийцами) и монтанами (живущими за горами). С появлением Молдавского княжества в ХIII веке его жителей окружавшие народы стали называть молдаванами. Молдавское княжество просуществовало 500 лет (с 1359 года до середины ХIХ века). Молдавское княжество, или Молдавия, включало в себя тогда исторические области Молдову, Бессарабию и Буковину. О происхождении названий этих областей я написал отдельные статьи. Столицей Молдавии был сначала город-крепость Сучава, а затем, с ХVI века, – город Яссы. В начале ХVI века Молдавия, как и соседняя Валахия, подпала под вассальную зависимость Оттоманской (Османской, Турецкой) империи. С 1812 года территория Бессарабии оказалась в составе России. Всё это время Молдавией управляли местные князья (господари). Выдающийся молдавский учёный, политический и общественный деятель Дмитрий Кантемир, который сам некоторое время был господарём Молдавии (1693, 1710-1711), перечисляет в своей книге «Описание Молдавии» всех господарей, число которых в общей сложности превышало 50 человек. Интересно, что были среди молдавских господарей люди разных национальностей: валахи (или волохи), албанцы, греки, итальянцы, поляки, армяне (точнее, носитель прозвища Армянин! – Д.Х.) и…евреи. Некоторые из молдавских господарей широко известны и вошли в анналы истории. Например, о Драгоше и его роде мы узнаём, благодаря Кантемиру, следующее: «Хотя наши летописи не приводят его родословную, однако у нас имеется устойчивое предание, согласно которому он (Драгош – Д.Х.) произошёл от древнего царского рода Молдавии (рода, или дома Мустани – Д.Х.), а его отцом был Богдан, сын Иоанна. Поэтому все первые господари в своих титулах называли себя – Иоаннами (или сокращённо Ио – Д.Х.)». Хочу напомнить читателям, что Иоанн в церковнославянском языке – это Иван, а Иван – вариант древнееврейского имени Иоханан (Эльханан), имеющего значение только в иврите «Б-г сжалится, Б-г милует». Далее Кантемир перечисляет всех господарей. И тут у меня возник вопрос. Как получилось, что многие молдавские господари носили древнееврейские имена: Илья, Симеон, Моисей, Арон, Роман, Иоанн, Сас (Сасон), Юга (Иуда?), Мирон, Иеремия, Михаил?.. Что это – случайность или закономерность? Известно, что молдаване довольно рано приняли христианство, что всех младенцев мужского пола (особенно из богатых знатных семей!) сразу же после рождения они подвергали обряду крещения. Но также известно, что у многих молдавских князей были незаконнорождённые дети, которые после смерти господарей довольно часто становились их наследниками. Среди матерей этих наследников были еврейки, они работали служанками, гувернантками, были дочерьми лекарей, финансистов, свободных торговцев. Так что «еврейская кровь», на мой взгляд, довольно рано проникла в кровь молдавской княжеской знати. Но не только много полезного дала эта кровь Молдавскому княжеству. Известно, что в средние века на молдавском троне утвердился еврей по имени Арон (с 1591-го по 1595-й годы). Дмитрий Кантемир называет его человеком жестоким и необузданно свирепым. За своё тиранство он был изгнан молдаванами, но затем, отдав туркам Бендеры, добился от последних своего восстановления на престоле. Арон, таким образом, был не только тираном, но и предателем. А ещё, по свидетельству «Краткой еврейской энциклопедии», за неподчинение своим указам он приказал вырезать всё еврейское население Бухареста! До него, в 1561-1563 годах, на молдавском престоле утвердился другой господарь, которого Дмитрий Кантемир называет не иначе, как Деспотом Водэ. После того, как иссяк род Мустани (Ио), прямая и побочная линии рода Драгоша, «это стало началом или, вернее, причиной почти всех несчастий, которые впоследствии постигли Молдавию.. Так как не было никого, кто бы превосходил остальных знатностью рода и мог бы держать в подчинении строптивых бояр, претендовавших на власть, то всё государство начало распадаться на части, раскалываясь на различные политические группировки. Турки, конечно, смотрели, сквозь пальцы на эти внутренние раздоры, понимая, что им будет легче властвовать над ослабленной междоусобными распрями страной, нежели над страной единой и сильной. Таким образом, в течение немногих месяцев было избрано несколько господарей и столько же свергнуто, пока, наконец, по совету наиболее благоразумных был возведён на престол Пётр, стольник покойного господаря Стефана, названный при возведении на княжество Александром III по прозвищу Лапушняну. Тогда враждебная ему партия возвела на княжеский престол Деспота, которого наши историки обычно называют еретиком, человека лукавого, знатока многих языков, который с помощью турок лишил Александра престола. Так как Деспот знал замыслы многих своих противников, которые не однажды пытались отравить его, то распустил слух о своей смерти и приказал, чтобы в могилу было положено похожее на него чучело, а сам тайно бежал в Польшу, дабы точнее узнать замыслы своих единомышленников. После бегства Деспота молдаване вновь призвали на княжение Александра III Лапушняну, но эта их радость была непродолжительна, ибо Деспот, возвратившись из Польши, изгнал его, насильно лишив власти при помощи своего войска, усиленного поляками, которые споспешествовали возвращению Деспота». Имеется устойчивая точка зрения, что этот Деспот, или Тиран, тоже был еврей! Его настоящее имя было, якобы, Иоанн Якоб (Яков) Гераклид, годы жизни – 1511-1563, он был сначала греческим солдатом, а затем стал господарём Молдавского княжества (с 18 ноября 1561 по 5 ноября 1563 года). Иоанн Якоб Гераклид родился на одном из греческих островов (возможно – на Крите, или Самосе, или там, где проживало много греческих евреев уже в средние века, – на Родосе или Корфу) Кстати, в Греции (в провинциях Спарта, Сикион, на островах Делос, Кос) родились многие еврейско-греческие историки: Евполемий, Аристей, Деметрий, Артапан, автор греческих трагедий на библейские темы Иехезкиэль, философ Аристобул Панейский. В перечне еврейских общин Греции, составленном иудеем Филоном Александрийским, упоминаются Фессалия, Беотия, Македония, Этолия, Аттика, Аргос и Коринф. Думаю, что Гераклид – это прозвище, а не фамилия. Якоб Гераклид много путешествовал по Европе, воевал в качестве наёмника, принял протестантизм. В 1556 году поступил на службу к Александру Лэпушняну, выдавая себя за родственника его жены Роксанды. Из-за связей с заговорщиками был вынужден покинуть страну, но потом при поддержке Габсбургов и бояр, не довольных жёсткой политикой Лэпушняну, собрал войско наёмников и, победив Лэпушняну в битве у Верби, взошёл на молдавский престол. Гераклид пообещал платить повышенную дань Турции, добившись этим от турецкого султана подтверждения своего права на занятие престола. Для уплаты дани и жалования наёмникам он увеличил налоговое обложение (ввёл подать, называемую «даря ын галбень»), чем вызвал всеобщую народную ненависть и прозвище Деспот Водэ, под которым и остался в истории. Григоре Уреке писал, что он «наложил на страну великие тяготы, обобрал церкви, а серебро из них перелил на деньги и делал такое, чего страна не видела». Деспот Водэ насаждал чуждые жителям Молдавского княжества традиции, покровительствовал протестантам, чем восстановил против себя и духовенство. В 1563 году вспыхнуло массовое крестьянское восстание. Бояре же организовали очередной заговор и неожиданно перебили всех наёмников Деспота Водэ. Господарь укрылся с остатками личной охраны в Сучавской крепости и более трёх месяцев держал оборону, пока не был выдан наёмниками. Глава бояр, гетман Томша, лично забил Деспота Водэ. до смерти дубинкой и стал господарём, приняв после этого события имя Стефан Разван. Он был сыном цыганки. Господаря Молдавского княжества с августа 1595 по май 1600 года и с сентября 1600 по 30 июня (10 июля) 1606 года звали Иеремия (Ирмияу, Иеремей, Еремей) Мовилэ (Могилэ, слово происходит от древнееврейского «мэгилла», означающего по-русски – свиток, книжка, брошюра). В августе 1595 года поляки вступили в Молдавию, посадив вместо Стефана Развана на престол Иеремию Могилу (Мовилэ). Разван бежал в Венгрию, а страна была страшно опустошена. 27 августа 1595 года Могилэ подписал договор, в котором признал вассалитет Польши и обязался платить дань 40 тысяч золотых. В Хотине и Сучаве остались польские гарнизоны, чинившие насилие над местным населением, что вызывало всеобщее недовольство. Могилэ подписал договор с крымским ханом, согласился платить ему дань, а также платить дань Порте. В городке Атаки, на правом берегу Днестра, ныне стоит памятник господарю Еремии Мовилэ (Могила, Мэгилла), потому что кем-то из молдавских историков почти доказано, что Иеремия родился именно здесь. Нигде нет подробностей о его родителях, о его детстве и юности. Имеются лишь сведения о нём только как о господаре. Но так как все последующие господари были братья Еремии, носили иудейские имена, то вполне можно предположить, что все они происходили из еврейской семьи. Еремей Могила, молдавские бояре и польская шляхта были силой, которая мешала господарю Валахии Михаю Храброму и казакам вести антитурецкую борьбу. В мае 1600 года Михай с 17-тысячным войском предпринял поход против Иеремии Могилы, на стороне которого было 15 тысяч молдавских солдат и 3 тысячи поляков. При сближении с валашскими войсками молдаване подняли восстание против поляков и Могилы (почему подняли восстание против Мовилэ – нетрудно догадаться!). Михая поддержало большинство крестьянства и городского люда Молдавского княжества. Крупные же бояре вместе с Могилой бежали к польским границам. Иеремия укрылся в Хотинской крепости. Михай объединил три Дунайских княжества, однако он был занят войнами в других областях, и в Молдавию в 1600 году вошли значительные польские силы под руководством Яна Замойского. Отряды, оставленные Михаем, были разбиты, а Иеремия Могила снова был провозглашён господарём. В следующий период правления Иеремия Могила способствовал укреплению власти боярства пропольской ориентации. Он правил Молдавским княжеством до самой своей смерти в 1606 году. После него на престол взошёл его родной брат – Симион Могила. Симион (Семён, Шимон) Могила с 30 июня (10 июля) 1606 по 14 (24) сентября 1607 года был господарём Молдавии, а до этого – с октября 1600 по 3 июля 1601 и с августа 1601 по август 1602 года он был также господарём Валахии (Мунтении). Ещё одно известное имя в молдавской истории – Моисе Могила (Мошэ, Моисей Мовилэ; 1596-1661) – господарь Молдавского княжества с 29 апреля 1630 по 5 декабря 1631 года и с 25 июня 1633 по апрель 1634 года. Моисе был сыном Симиона Могилы и братом Михаила Могилы. Получил право на молдавский престол от Османской империи посредством интриг и взяток. Был смещён в 1634 году в результате интриг Василия Лупу. Моисе Могила бежал в Польшу, где умер в 1661 году. После него на молдавский престол вступил Мирон Барновский-Мовилэ, который правил страной с 20 января 1626 по 30 августа 1629 и с апреля по 22 июня 1633 года. Мать Мирона Барновского была племянницей Иеремии и Симиона Могилы. Мирон носил сначала звание чашника (важный боярский чин; 1611), потом – спэтара (оруженосца, 1615-1618), пыркэлаба Хотина (начальника, коменданта крепости; 1618-1621), гетмана и портара (высокого сановника при господаре, отвечавшего за охрану крепостных ворот, служившего также толмачом, то есть переводчиком, во время приёма иностранных посольств) города Сучавы (1622-1626). В последние годы правления тяжело больного Раду Михни Барновский исполнял важную роль в управлении страной. Мирон Барновский-Могила был избран господарём Молдавского княжества в начале 1626 года. Он установил нормы эксплуатации монастырских, боярских и господарских цыган-рабов, определил сроки преследования беглых вечинов (7 лет; ветчины были основной категорией феодально-зависимых крестьян в средневековой Молдавии). Во время второго его правления турки начали подозревать, что Барновский склоняется к полякам. Его завлекли в Константинополь и там обезглавили (в 1633 году). Это лишь часть молдавских господарей с еврейскими именами и корнями. О некоторых других господарях расскажу далее. А теперь пора рассказать о еврейском окружении некоторых господарей и положительном влиянии евреев на эти благодатные края. Евреи в массовом количестве появились на территории Молдавского княжества в конце ХV–начале ХVI веков. До этого периода их появление там носило спорадический характер. Евреев молдавские господари «выписывали» из-за границы, их присылали «в подарок» другие владыки». Я предполагаю, что почти с самого момента возникновения Молдавского княжества в нём находились евреи. Часть из них прибыло из Генуи в то время, когда на всём протяжении Днестра и Дуная создавались торговые греческие и итальянские базы – фактории. Были, однако, среди этих первых евреев в Молдавии не только одни торговцы – были строители, финансисты, лекари (врачи), ремесленники. Известно, например, что еврейскому населению, прибывшему с Балкан, из Турции и Крыма, так же, как и евреям Италии и Греции, в годы правления молдавских господарей Романа Первого (1391-1394) и Александра Доброго (Александру чел Бун, 1401-1433), выдавали охранные грамоты для повсеместного их проживания в Молдавии, освобождали их от налогов и предоставляли разные льготы. Льготами евреи пользовались и во времена Стефана Великого (1466-1504). Именно при Стефане Великом евреи начали компактно селиться в Молдавии, а спустя столетие, в начале ХVI века, они в массовом количестве стали переселяться в эти края из Польши и Германии. Первые евреи в Молдавии были «сефарды» («сфарадим» – от древнего еврейского названия Испании – Сфарад). Это были потомки евреев средневековых Испании и Португалии, пришедших в Молдавию с Балкан, из Турции и Крыма. Часть из них говорила на диалекте еврейско-испанского языка – спаньол, другая часть – на турецком языке. Сведения об этих евреях встречаются в законодательных документах молдавских господарей ХIV-ХV веков. Евреев из Германии и Польши называли «ашкеназим» – по древнееврейскому названию Германии (Ашкеназ). «Ашкеназим» говорили на идиш. Как сефарды, так и ашкеназы отличались способностями к торговле и ремеслу. Продавая скот, еврейские купцы при Стефане Великом приносили значительный доход государству. Однако их успехи вызывали недовольство конкурентов, и под влиянием последних молдавский господарь Пётр Хромой (Шкьопу), который правил с перерывами с 1574-го по 1591-й годы, издал в 1579-м году закон об изгнании евреев из Молдавии. Только через 50 лет им снова разрешили селиться в этих краях, а при господаре Василии Лупу (1634-1653) в Молдавии начали создаваться первые еврейские общины. Но особенно прославились евреи Молдавии при господаре Стефане Великом. Известны евреи-лекари Стефана Великого, известен Исаак Биньямин Шор – логофет (важнейшее государственное лицо, канцлер, премьер-министр). Шор был известным ясским торговцем, финансистом. Именно он придал этой должности в Молдавии совершенно особый статус. Если в средневековой Греции или Византии логофетами называли носителей некоторых высших государственных должностей (например, логофеты ведали там императорской казной, сбором налогов и т.д.), то в Молдавском государстве ХV-ХIХ веков великий логофет являлся высшим государственным чином, канцлером, премьер-министром – тем же, чем на Востоке были виз и ри. Описание личности Исаака Шора не дошло до наших дней, но можно смело предположить, что он сделал многое для того, чтобы увеличить казну Молдавского княжества, что он пользовался заслуженным авторитетом, уважением, если его полное имя сохранилось в анналах истории и дошло до наших дней. Стефан Великий дружил (и враждовал!) с крымским ханом Менгли-Гиреем (?-1515), ставшим правителем Крыма в 1468-го году. Менгли-Гирей был союзником России в войне с ханом Большой Орды Ахматом, вёл войны с Польшей, Литвой и Молдавией, а в последние годы жизни опять же совершал набеги на российскую территорию. И, тем не менее: когда Стефан Великий серьёзно заболел, крымский хан прислал господарю Молдавии своего еврея-врача. Этот еврей вылечил Стефана. Вскоре после этого при молдавском господаре появилась целая группа еврейских врачей, которые славились своим мастерством. А теперь – в дополнение в тому, с чего я начал эту статью. Есть ещё одна, до конца не изученная сфера жизни Молдавского княжества, куда тоже проникли евреи. Среди законных, а чаще всего – незаконных жён молдавских господарей были еврейки. До сих пор точно не установлена национальность господарей по имени Роман, Илья, Арон. Впрочем, даже если их матери были еврейки, в то время младенцев мужского пола обязательно крестили, и национальность им давалась по отцу. Известны Илья I (Илиаш I) – господарь Молдавского княжества в 1432-1433 и 1435-1443 годах, причём в 1436-1443 годах он правил совместно с братом Стефаном II. Сын Александра I Доброго, Илья I вступил на молдавский престол после смерти отца. В 1433 году начинается борьба за трон между Ильёй и его братом Стефаном. В битве при Лолонь в Ясском цинуте Стефан побеждает Илью и после этого признаётся боярами правителем Молдавского княжества. Илья бежит в Польшу, где даёт вассальскую присягу Владиславу II Ягелло. В феврале 1434 года возвращается, намереваясь с польской помощью вернуть трон, но терпит поражение от Стефана II в битве при Дэрмэнештах в Сучавском цинуте. Молдавское боярство разделилось на сторонников Стефана и сторонников Ильи, в результате чего в 1435 году Стефан был признан господарём так называемой Нижней Страны (Цара де Жос), в которую входили города Бырлад, Текуч, Килия, Четатя-Албэ, а столицей стал Васлуй. Илья I остался правителем только Верхней Страны (Цара де Сус). В битве при Киперештах 8 марта 1436 года Стефан вновь побеждает Илью, и они объявляются ассоциированными господарями, каждый из которых управляет только своей частью страны. Итак, многие загадки молдавско-еврейских связей до сих пор не раскрыты, как не раскрыта до конца роль Исаака Биньямина Шора в расцвете Молдавского княжества при Стефане Великом, роль других евреев в те времена, которые мы сегодня называем средневековьем. Тема служения евреев молдавскому господарю заслуживает более глубокого изучения и осмысления. Думаю, что пришла пора написать об этом художественное произведение, как написал о евреях из окружения Петра Великого Давид Маркиш. Небольшой рассказ о лекаре Стефана Великого создал Михаил Харитон, но этого явно недостаточно... Тема еврейско-молдавских связей в средние века до сих пор является одной из самых малоизученных тем, загадкой для двух этих народов. Думаю, что сейчас пришло время разобраться в этих связях более подробно, указать на те положительное и отрицательные факторы, которые способствовали сближению двух народов и разъединению их. Изучение еврейско-молдавских связей может способствовать также борьбе с антисемитизмом в современной республике Молдова и развитию добрососедских отношений двух стран – Израиля и Молдовы.

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