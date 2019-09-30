Выходцы из Молдовы в Израиле

По различным источникам насчитывается, что от 80 до 100 тысяч евреев из Молдовы репатриировались в Израиль. Израильтяне, выходцы из Молдовы, высоко ценятся в Израиле как высококвалифицированные профессионалы. Они трудятся в разнообразных сферах экономики Израиля, в общественном секторе и искусстве.

Некоторые из них достигли впечатляющих результатов, и сегодня они широко известны как в Израиле, так и за границей. Многие из них даже восстановили свое молдавское гражданство. Около 200 тысяч израильских граждан так или иначе имеют отношение к Молдове – через своих супругов, родителей, бабушек, дедушек, или в связи с тем, что они были рождены в Молдове (бывшая Бессарабия).

Даже основатель и первый мэр Тель-Авива, Мейр Дизенгофф, который прибыл в Израиль в конце 19 века, родился в Оргеевском районе Молдовы. То же самое относится и к художникам Нахуму Гутману и Моисею Гамбургу, композитору Самуэлю Коэну, который хорошо известен как автор музыки Израильского Национального гимна, Хатиква, Ицхак Корн, основатель Всемирной Федерации Бессарабского Еврейства и Дома Бессарабских Евреев в Тель-Авиве.

Депутат Авигдор Либерман является израильским гражданином, родившимся в Молдове. Молдавские корни имеют также известные израильские политики М. Вилнай, Г. Саар, Д. Йалом, бывший депутат Дан Корн, а также Одед Эран, глава израильского филиала Всемирного Еврейского Конгресса и бывший Посол Израиля в ЕС, Райа Джаглом бывший руководитель женской еврейской организации, а также известная актриса урожденная израильтянка Натали Портман.

«Мэрцишор» без границ...

Естественно, что многие выходцы из Молдовы заинтересованы в сохранении духовных, культурных связей со страной своих предков. Молдавское Посольство проводит многочисленные совместные мероприятия с выходцами из Молдовы, которые объединены в 2 ассоциации. Совместно проводятся разнообразные культурные мероприятия, на которых люди поют молдавские песни, исполняют молдавские, гагаузские и болгарские танцы. Ключевым культурным событием, организованным этими ассоциациями, является «Мэрцишор» (традиционный молдавский праздник, а в современном мире также международный культурный форум, отображающий начало весны. Проводится ежегодно в первый день марта. Отсюда и название праздника – Мэрцишор). Наши бывшие соотечественники посещают Посольство также и по еврейским праздникам Рош ха-шана, Ханука, Песах, и мы крайне рады такому общению. С помощью такого общения, мы больше узнаем о еврейском народе, его историях и традициях.

Всемирная Федерация Бессарабских Евреев – была создана в 1941 году группой молодых юристов, которые взяли на себя обязанность сохранения наследия Бессарабского еврейства в Молдове и в Израиле, посредством издания книг и публикации материалов, документирующих историю еврейских общин и организаций, которые действовали в Молдове в 20-м столетии; инициирую образовательные и культурные программы по литературе, поэзии, живописи, танцев и других форм проявления искусства, относящиеся к Бессарабско-Молдавским традициям; фокусируя свою деятельность на сохранении и изучении культуры и языка идиш; и помня и храня память о евреях, которые погибли во время Холокоста.

Израильские молдоване...

В 1971 году в Тель-Авиве был открыт «Бейт Бессарабия». Там создана библиотека с редкими историческими книгами, уникальной выставкой, архивом, имеющим отношение к Бессарабскому еврейству, лекционные залы и аудитории. «Бейт Бессарабия» является центром еврейской жизни, которая связана со многими общинами по всему Израилю и за границей.

За последние несколько лет, «Бейт Бессарабия» стала местом встречи для израильских бизнесменов, которые заинтересованы в установлении экономической и коммерческой деятельности в Республике Молдова.

Объединение Выходцев из Молдовы «Извораш» – была создана в 2005 году и включила в себя многочисленные регионально разбросанные организации, объединив их в единую структуру, представляя их всех, и, таким образом, объединяя их силу, разнообразя и обогащая их деятельность, выводя их на новый качественный уровень. Главные цели, преследуемые Объединением, направлены на консолидацию общины выходцев из Молдовы, продвижению их культурных проектов, сохранение традиций молдавского еврейства, уход за еврейскими кладбищами в Молдове и продвижение гуманитарных и культурных отношений между еврейским и молдавским народами.

За последние годы организацией «Извораш» был организован ряд культурных мероприятий, среди них, празднование Мэрцишор в марте 2006 в Петах Тикве, со значительным количеством гостей около 1000 человек. Пиком деятельности был в 2007 году, когда состоялось три больших концерта Мэрцишора в Беэр-Шеве, Офакиме, и Ашдоде, многочисленные встречи в региональных организациях по всему Израилю, а также участие большой делегации во Втором Конгрессе Выходцев из Молдовы, проводимым ежегодно под патронажем Президента Молдовы.

Что касается 2008 года, то существует, уже спланированная и находящаяся в стадии реализации, еще более интенсивная программа. Ассоциация управляется Эфраимом Баухом, Председателем Израильской Федерации Союза Писателей, и действующим президентом ПЕН Центра в Израиле, исполнительный директор ассоциации Аркадий Бровер, Ася Халфин, финансовый директор и Мила Беккер, глава Ашкелонского отдела организации.

Повторение 30.09.19