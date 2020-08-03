Знакомимся - наши земляки: Группа "Millenium" - песня: Piesa Costica

Группу основал в 1997 году Влад Горгос, ее руководитель и вдохновитель. В состав ансамбля входит семеро молодых людей в возрасте от 16 до 25 лет. Все участники на момент основания были учениками музыкальных лицеев: им. Чиприана Порумбеску и им. Сергея Рахманинова. В настоящее время все участники коллектива являются профессионалами с высшим образованием.

Группа даёт по 50-70 концертов в год, участвует в национальных и международных фестивалях в Болгарии, России, Испании, Франции, Румынии.

Через «Миллениум» прошло уже три поколения артистов: Наталья Гордиенко, Сергей Кузенков, Надин Трохин, Серджиу Кожокару.

Репертуар ансамбля очень разнообразен, в него входят дойны, баллады, колядки в современной обработке.

Награды:

• Гран-при фестиваля (Беларусь 1998),

• Лауреат конкурса студентов (Франция, 1998),

• Гран-при конкурса «Славянский базар» (Беларусь, 1999),

• Гран-при конкурса «Рождественские встречи» (Эстония, 2000),

• Главный приз конкурса «VЕО VЕО» (Испания, 2002),

• III-е место на конкурсе «Золотой Олень» (Румыния, 2003),

• Гран-при конкурса балканской молодежи (Болгария, 2006),

• Главный приз конкурса «VЕО VЕО» (Испания, 2007).