Знакомимся - наши земляки: Группа "Millenium" - песня: Piesa Costica

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ВИДЕО - Music Clip
Группу основал в 1997 году Влад Горгос, ее руководитель и вдохновитель. В состав ансамбля входит семеро молодых людей в возрасте от 16 до 25 лет. Все участники на момент основания были учениками музыкальных лицеев: им. Чиприана Порумбеску и им. Сергея Рахманинова. В настоящее время все участники коллектива являются профессионалами с высшим образованием.
Группа даёт по 50-70 концертов в год, участвует в национальных и международных фестивалях в Болгарии, России, Испании, Франции, Румынии.
Через «Миллениум» прошло уже три поколения артистов: Наталья Гордиенко, Сергей Кузенков, Надин Трохин, Серджиу Кожокару.
Репертуар ансамбля очень разнообразен, в него входят дойны, баллады, колядки в современной обработке.
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