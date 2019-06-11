Наши земляки: Тарасевич Лев Александрович

Тарасевич Лев Александрович (2 (14). 02.1868, Тирасполь, Херсонская губерния — 12.06.1927, близ Дрездена; похоронен в Москве) – один из основоположников отечественной микробиологии, патолог, иммунолог, эпидемиолог, крупный организатор здравоохранения и общественный деятель. Академик АН УССР (1926), Герой труда (1923).

Л.А. Тарасевич профессор кафедры бактериологии МВЖК и 2-го МГУ с 1908 и до 1924 гг. (ЦИАМ. Ф. 459. Оп. 5. Д. 2622. Л. 165.) Читал курс бактериологии вместе с руководительницей кафедры - П.В. Циклинской (Обозрение преподавания на Медицинском отделении Московских Высших Женских Курсах в 1914-1915 году. – М., 1914. – 17 с; ЦИАМ. Ф. 459. Оп. 5. Д. 6392. Л. 3-12.) На этой кафедре учение об инфекции и иммунитете было выделено в особый курс, который читал проф. Л.А. Тарасевич. Вместе с П.Н. Диатроптовым являлся пионером преподавания общественной медицины в стенах МВЖК еще с 1910 г.

Окончил естественный факультет Новороссийского университета в Одессе (1891); затем получил медицинское образование в Военно-медицинской академии в Петербурге и в Париже (1897). В 1899 г. работал в Киевском университете на кафедре общей патологии у В.В. Подвысоцкого. В 1900—1902 гг. работал в Пастеровском институте в Париже у И.И. Мечникова. В 1902—1907 гг. прозектор, затем приват-доцент на кафедре общей патологии Новороссийского университета. В 1907-1911 гг. приват-доцент Московского университета. В 1908 г. - профессор, работал у проф. Г.Н. Габричевского.

Одновременно с 1908 по 1924 гг. профессор при кафедре бактериологии МВЖК, затем и 2-го МГУ вел курс «Учение об инфекции и иммунитете», преподавал также в Народном университете имени А.Л. Шанявского.

В 1911 г. вместе с другими преподавателями покинул Московский университет в знак протеста против политики министра народного просвещения Л.А. Кассо. В годы первой мировой войны главный военно-полевой санитарный инспектор армии, был инициатором и организатором вакцинации русской армии против брюшного тифа и холеры.

В 1918 г. основал и возглавил первую в стране станцию контроля сывороток и вакцин (ныне НИИ стандартизации и контроля медицинских и биологических препаратов; с 1927 г. имени Л.А. Тарасевича); бессменный председатель Учёного медицинского совета Наркомздрава. С 1920 г. директор Государственного института народного здравоохранения (ГИНЗ), в который вошли восемь специализированных институтов.

Ему принадлежат исследования в различных областях иммунологии и мед. микробиологии. В наиболее крупной работе "К учению о гемолизинах" (1902) установил, что гемолитич. способностью обладают лимфатич. железы и селезенка, т.е. органы, богатые макрофагами, тогда как костный мозг лишен этой способности.

Его исследования о гемолизинах имели большое значение для развития учения о роли ретикулоэндотелиальной системы в иммунитете и учения об анафилаксии. Ряд работ посвящен вопросам вакцинации против различных инфекций, вопросам эпидемиологии туберкулеза и др. Способствовал широкому внедрению в СССР профилактич. противотуберкулезной вакцинации. По инициативе и под ред. Тарасевича в 1924 г. в Москве начал издаваться "Журнал патологии, микробиологии и инфекционных болезней" (ныне "Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунологии").

Член Литературно-художественного кружка. Жена Тарасевича, Анна Васильевна, урождённая графиня Стенбок-Фермор (1872-1921) - профессиональная певица, вместе с М.А. Олениной-д’Альгейм основала в Москве «Дом песни». В доме Тарасевича постоянно собиралась московская интеллигенция (А. Белый, братья Н.К. Метнер и Э.К. Метнер, Ф.А. Степун и др.). Умер в санатории; урна с прахом захоронена на Новодевичьем кладбище.

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