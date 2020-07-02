2 Июля 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
ВИДЕО - Music Clip
Дан Балан: «Я заработал на песнях «O-zone» больше 10 миллионов евро»! (см. Clip: «Dragostea din tei»)
02.07.2020

В Сети появился документальный фильм популярном исполнителе о Дане Балане, в котором он рассказывает об истинных причинах распада всемирно популярной группы.

Мне кажется, что все пошло под откос летом 2003 года. Тогда мы записали песню «Dragostea din tei». Наш, так скажем, псевдо-менеджер, который занимался организацией концертов, пошел и зарегистрировал бренд «O-zone». Бренд, над созданием которого я так много работал. Он тешил свое самолюбие тем, что это его группа, - рассказал Дан Балан.

Заявления Дана Балана не остались без внимания.
Заявления Дана Балана не остались без внимания.
Фото: Евгения Гусева

Популярный певец отметил, что впоследствии Раду Сырбу и Арсений Тодираш вместе с тем самым менеджером решили, что могут принимать решения сами.

- Ты создаешь проект с нуля, вкладываешь  него силы и деньги. Выводишь его на новый уровень не жалея средств. Я тратил все деньги, иногда мне приходилось есть один хлеб с помидорами и сметаной… А потом приходят менеджер и еще двое и начинают распоряжаться, - откровенничает Дан.

Исполнитель рассказал, что стал думать над новым проектом, но у «O-zone» был подписан контракт с продюсерской компанией еще на два года.

- Через некоторое время нам предложила очень выгодный контракт итальянская компания Time records, но наш менеджер не захотел с ними работать, у него были другие планы. Тогда они обратились непосредственно ко мне и мы заключили с ними контракт, - сказал Дан Балан, - Тогда же нам предложила работу английская компания и наш менеджер решил собрать все сливки. Мои коллеги собрались без меня с концертами в Европу.

По словам Балана, руководитель продюсерского центра не одобрил эту затею, а Раду, Арсений и менеджер попытались вынудить Дана расторгнуть контракт с Time records Italia.

- Через некоторое время мне чудом удалось избавиться от этого менеджера и вернуть себе бренд «O-zone». Конечно, после такого предательства ни о какой дружбе с коллегами не могло быть и речи. Мы договорили дописать альбом,а потом разойтись. Тогда мы ещзе не знали, что альбом будет таким популярным, - отметил певец.

O-Zone - Dragostea Din Tei

На песню «Dragostea din tei» было создано множество ремейков. Среди тех, кто перепел эту композицию был американский исполнитель Лукас Прата.

- Когда я был в Америке, он пригласил меня к себе на концерт и попросил поддержать его. На афишах написали мое имя. Тогда мои коллеги подняли шумиху и стали говорить «Вот, как некрасиво поступил Дан. Уехал без нас в Америку выступать», поэтому группа распадается. Так они сказали. Но на афише было обозначено, что я участник группы «O-zone», - отметил кумир молодежи.

Он также рассказал, что не сожалеет о распаде «O-zone». - Если бы все это не произошло, я бы не вырос, как артист, - отметил Дан, - Но мне жаль, что я не смог убедить Раду и Арсения не закрывать проект. Он мог бы стать успешным и без меня.

Заявления Дана Балана не остались без внимания. Его бывший коллега по «O-zone» Раду Сырбу даже намерен подать в суд.

- Меня оклеветали и опорочили, да еще и использовали мое фото без разрешения, - написал Раду Сырбу на своей страничке в facebook.

- Я попал в группу исключительно благодаря своим вокальным данным. Я смог убедить Дана, что группа «O-zone» должна состоять из трех человек, а заявления Дана о том, что мои вокальные данные «не на очень высоком уровне» необоснованны. Когда начиналась моя карьера в этой группе, все доставалось Дану, а я и Арсениум довольствовались аплодисментами публики. Бывало, что нам не хватало денег на хлеб, я был бы рад, если б нам хватало на «помидоры и сметану», как говорит мой бывший коллега, - отметил Раду.

Также он рассказал и о менеджере группы, которого упоминал Балан.

- Его нашел и взял на работу сам Дан, даже не спросив нас. Я был ошеломлен, когда услышал высказывания о том, что я был хорошим другом этого псевдо-менеджера, получал от него деньги, что устраивал с ним заговор против Дана, что говорил всякую «ерунду», - возмутился Раду.

Певец обратился к автору документального фильма о Дане Балане и отметил, что в фильме представлена информация искажающая действительность, не соблюдается беспристрастность, полярность мнений и право на реплику.

- Я уже проконсультировался со своим адвокатом, чтобы начать судебное разбирательство в отношении авторов этого фильма. Я любящий отец и учу своих детей тому, что у глупости и лжи ноги коротки. - заявил Сырбу.

Третий экс-участник «O-zone» Арсений Тодираш также был возмущен высказываниями бывшего коллеги.

- Все это неправда. Я уже высказывался по этому поводу. У кого-то просто очень большое Эго. Этот скандал уже давно исчерпал себя, я не хочу иметь к этому никакого отношения, - рассказал Арсений корреспонденту «КП».

ДОСЛОВНО

«Не хочу опускаться до их уровня»

Дана Балана реакция бывших коллег обидела. В эфире одного из румынских телеканалов Дан заявил, что чувствует себя втянутым в грязный скандал.

- Это фильм обо мне, а не о группе «O-zone». Они стали бросаться обидными словами, вспоминать детали. У каждого свой путь и я не злюсь на них. Не хочу давать оценки и говорить, кто лучше, а кто хуже. Я не говорил о них ничего плохого, просто рассказал одну историю. Не хочу опускаться до их уровня, -  заявил Балан.

КСТАТИ

Успех «O-zone» сравнили с успехом репером  PSY

Международный менеджер компании Time records Italia Моника Маркангели сравнила популярность группы «O-zone» с популярностью репера PSY.

- Это было что-то невероятное. Они покорили вершины хит-парадов, как и  PSY с его композицией «Gangnam Style»

Стоит отметить, что композиция группы «O-zone» «Dragostea din tei» две недели занимала первую строчку в музыкальных хит-парадах Японии. Это второй в истории случай, когда иностранная композиция продержалась так долго в японских чартах. В первом случае это была одна из композиций Майкла Джексона.

СПРАВКА «КП»

Чем сейчас занимаются экс-участники «O-zone»

Дан Балан — занимается сольной карьерой. Пишет песни, занимается продюсерской деятельностью. В 2011 году получил премию Золотой граммофон за композицию «Лепестками слёз» (дуэт с В. Брежневой).  В 2012  за песню «Лишь до утра».

Арсений Тодираш — активно занимается сольной карьерой.

Раду Сырбу -  занимается сольной карьерой, пишет песни и ведет продюсерскую деятельность. Работал с Натальей Барбу, Викторией Дайнеко и другими известными исполнителями.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Дан Балан заработал на «O-zone» миллионы

- На проекте "O-Zone" я заработал более  10 миллионов евро. Это за авторские права, за авторство песен я получил еще большую сумму. Вы загнали меня в угол этим вопросом, - отметил Балан в эфире одной из телепередач на румынском телевидении.

O-Zone - De Ce Plang Chitarele


 
Количество просмотров:
2403
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.