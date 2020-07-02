Дан Балан: «Я заработал на песнях «O-zone» больше 10 миллионов евро»! (см. Clip: «Dragostea din tei»)

В Сети появился документальный фильм популярном исполнителе о Дане Балане, в котором он рассказывает об истинных причинах распада всемирно популярной группы.

- Мне кажется, что все пошло под откос летом 2003 года. Тогда мы записали песню «Dragostea din tei». Наш, так скажем, псевдо-менеджер, который занимался организацией концертов, пошел и зарегистрировал бренд «O-zone». Бренд, над созданием которого я так много работал. Он тешил свое самолюбие тем, что это его группа, - рассказал Дан Балан.

Заявления Дана Балана не остались без внимания.

Фото: Евгения Гусева

Популярный певец отметил, что впоследствии Раду Сырбу и Арсений Тодираш вместе с тем самым менеджером решили, что могут принимать решения сами.

- Ты создаешь проект с нуля, вкладываешь него силы и деньги. Выводишь его на новый уровень не жалея средств. Я тратил все деньги, иногда мне приходилось есть один хлеб с помидорами и сметаной… А потом приходят менеджер и еще двое и начинают распоряжаться, - откровенничает Дан.

Исполнитель рассказал, что стал думать над новым проектом, но у «O-zone» был подписан контракт с продюсерской компанией еще на два года.

- Через некоторое время нам предложила очень выгодный контракт итальянская компания Time records, но наш менеджер не захотел с ними работать, у него были другие планы. Тогда они обратились непосредственно ко мне и мы заключили с ними контракт, - сказал Дан Балан, - Тогда же нам предложила работу английская компания и наш менеджер решил собрать все сливки. Мои коллеги собрались без меня с концертами в Европу.

По словам Балана, руководитель продюсерского центра не одобрил эту затею, а Раду, Арсений и менеджер попытались вынудить Дана расторгнуть контракт с Time records Italia.

- Через некоторое время мне чудом удалось избавиться от этого менеджера и вернуть себе бренд «O-zone». Конечно, после такого предательства ни о какой дружбе с коллегами не могло быть и речи. Мы договорили дописать альбом,а потом разойтись. Тогда мы ещзе не знали, что альбом будет таким популярным, - отметил певец.

O-Zone - Dragostea Din Tei

На песню «Dragostea din tei» было создано множество ремейков. Среди тех, кто перепел эту композицию был американский исполнитель Лукас Прата.

- Когда я был в Америке, он пригласил меня к себе на концерт и попросил поддержать его. На афишах написали мое имя. Тогда мои коллеги подняли шумиху и стали говорить «Вот, как некрасиво поступил Дан. Уехал без нас в Америку выступать», поэтому группа распадается. Так они сказали. Но на афише было обозначено, что я участник группы «O-zone», - отметил кумир молодежи.

Он также рассказал, что не сожалеет о распаде «O-zone». - Если бы все это не произошло, я бы не вырос, как артист, - отметил Дан, - Но мне жаль, что я не смог убедить Раду и Арсения не закрывать проект. Он мог бы стать успешным и без меня.

Заявления Дана Балана не остались без внимания. Его бывший коллега по «O-zone» Раду Сырбу даже намерен подать в суд.

- Меня оклеветали и опорочили, да еще и использовали мое фото без разрешения, - написал Раду Сырбу на своей страничке в facebook.

- Я попал в группу исключительно благодаря своим вокальным данным. Я смог убедить Дана, что группа «O-zone» должна состоять из трех человек, а заявления Дана о том, что мои вокальные данные «не на очень высоком уровне» необоснованны. Когда начиналась моя карьера в этой группе, все доставалось Дану, а я и Арсениум довольствовались аплодисментами публики. Бывало, что нам не хватало денег на хлеб, я был бы рад, если б нам хватало на «помидоры и сметану», как говорит мой бывший коллега, - отметил Раду.

Также он рассказал и о менеджере группы, которого упоминал Балан.

- Его нашел и взял на работу сам Дан, даже не спросив нас. Я был ошеломлен, когда услышал высказывания о том, что я был хорошим другом этого псевдо-менеджера, получал от него деньги, что устраивал с ним заговор против Дана, что говорил всякую «ерунду», - возмутился Раду.

Певец обратился к автору документального фильма о Дане Балане и отметил, что в фильме представлена информация искажающая действительность, не соблюдается беспристрастность, полярность мнений и право на реплику.

- Я уже проконсультировался со своим адвокатом, чтобы начать судебное разбирательство в отношении авторов этого фильма. Я любящий отец и учу своих детей тому, что у глупости и лжи ноги коротки. - заявил Сырбу.

Третий экс-участник «O-zone» Арсений Тодираш также был возмущен высказываниями бывшего коллеги.

- Все это неправда. Я уже высказывался по этому поводу. У кого-то просто очень большое Эго. Этот скандал уже давно исчерпал себя, я не хочу иметь к этому никакого отношения, - рассказал Арсений корреспонденту «КП».

ДОСЛОВНО

«Не хочу опускаться до их уровня»

Дана Балана реакция бывших коллег обидела. В эфире одного из румынских телеканалов Дан заявил, что чувствует себя втянутым в грязный скандал.

- Это фильм обо мне, а не о группе «O-zone». Они стали бросаться обидными словами, вспоминать детали. У каждого свой путь и я не злюсь на них. Не хочу давать оценки и говорить, кто лучше, а кто хуже. Я не говорил о них ничего плохого, просто рассказал одну историю. Не хочу опускаться до их уровня, - заявил Балан.

КСТАТИ

Успех «O-zone» сравнили с успехом репером PSY

Международный менеджер компании Time records Italia Моника Маркангели сравнила популярность группы «O-zone» с популярностью репера PSY.

- Это было что-то невероятное. Они покорили вершины хит-парадов, как и PSY с его композицией «Gangnam Style»

Стоит отметить, что композиция группы «O-zone» «Dragostea din tei» две недели занимала первую строчку в музыкальных хит-парадах Японии. Это второй в истории случай, когда иностранная композиция продержалась так долго в японских чартах. В первом случае это была одна из композиций Майкла Джексона.

СПРАВКА «КП»

Чем сейчас занимаются экс-участники «O-zone»

Дан Балан — занимается сольной карьерой. Пишет песни, занимается продюсерской деятельностью. В 2011 году получил премию Золотой граммофон за композицию «Лепестками слёз» (дуэт с В. Брежневой). В 2012 за песню «Лишь до утра».

Арсений Тодираш — активно занимается сольной карьерой.

Раду Сырбу - занимается сольной карьерой, пишет песни и ведет продюсерскую деятельность. Работал с Натальей Барбу, Викторией Дайнеко и другими известными исполнителями.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Дан Балан заработал на «O-zone» миллионы

- На проекте "O-Zone" я заработал более 10 миллионов евро. Это за авторские права, за авторство песен я получил еще большую сумму. Вы загнали меня в угол этим вопросом, - отметил Балан в эфире одной из телепередач на румынском телевидении.

O-Zone - De Ce Plang Chitarele