Наши знаменитые соседи: Иван Заикин - авиатор, тяжелоатлет...

ЗАИКИН Иван Михайлович (1880-1948), российский спортсмен (классическая борьба, тяжелая атлетика), авиатор. Чемпион России по тяжелой атлетике (1904), затем борец-профессионал. В 1910-х гг. демонстрировал воздушные полеты во многих городах России.

Родился знаменитый борец 5 ноября 1880 года в селе Верхнее Талызино Симбирской губернии. Жизненную дорогу прошел по торному пути. Детство и юность — нужда и нищета. Работать пришлось с 12 лет. В юношеские годы мечтал стать таким же сильным, как отец — известный на Волге кулачный боец.

Удача улыбнулась, когда попал на работу к купцам-миллионерам братьям Меркульевым в Царицыне, где они содержали атлетическую арену. Из этой арены и пошел в «люди» чемпион-борец Иван Заикин.

В 1904 году Меркульевы послали его на всероссийский любительский чемпионат, где по гирям Заикин выиграл первый приз. С этого года он и стал профессиональным атлетом и борцом. Борцовский дебют его состоялся в Твери.

Несмотря на очень трудное начало жизни, Иван Михайлович не вырос мрачным человеком, который борется с «челом нахмуренных бровей». Наоборот. Вот что о нем рассказывали очевидцы: «Высокого роста, пропорционально сложенный, с мощной борцовской маскулатурой без рельефа. Постоянно добродушное выражение на широком лице со светлыми бровями и веселыми серо-зелеными глазами хорошо гармонировало с общей манерой борьбы Заикины — без суеты, с плавными движениями рук, с неизменным движением вперед на проивника. Лишь в решительный момент происходило едва уловимое, как взрыв, молниеносное движение — и противник лежал на лопатках.»

Но иногда он борется и по-другому. Нет и в помине медленных, вкрадчивых движений, не видно даже подготовки приема. Заикин, вытянув вперед руки, стремится схватить в свои страшные объятия заметавшегося противника. Вопреки обычной молчаливости Иван Михайлович в такт размашистым движениям издает несколько восклицаний, подражая старым русским кулачным бойцам: «Эх!.Ух!.. Эх!» и противник попадает в железный обхват и через секунду лежит на лопатках».

Одно время И.Заикин был и авиатором. А.Куприн, друживший с Иваном Михайловичем, писал в журнале «Геркулес»: «Всякий вид спорта должен заключать в себе хотя бы оттенок риска, пренебрежения к боли и презрение к смерти». Всего этого хватало в судьбе борца-авиатора И.М.Заикина!»

Иван Михайлович считался учеником Ивана Поддбуного. Многие сильные борцы, встретившись с чемпионом-чемпионов, потом избегали этого «удовольствия». Борец Заикин встречался с Иваном Максимовичем на ковре 15 раз, начиная с Воронежа (Косметика и парфюмерия Орифлейм в Воронеже) в 1904 году до Тифлиса в 1916. Поддубный, как известно, учил по простому методу: «За одного битого двух небитых дают».

Схватки у них проходили по-разному. В Орле 7 февраля 1905 года ее описывали так: «…Боролись Поддубный с Заикным в швейцарской борьбе («на поясах»). Поддубный поднял Заикина, взял «на мельницу» и бросил на лопатки. Это была у них первая схватка.»

На первенстве мира 1908 года в Париже Заикин и Поддубный, победно справившись со своими соперниками, отодвинув их на второй план, встречались в финальной схватке. Продолжалась она 66 минут. После такого изнурительного поединка вперед вышел Поддубный.

Упорно проходил между ними поединок в марте 1909 года в Санкт-Петербурге в Новом цирке. Вот как его видели и оценили спортивные комментаторы того времени и оставили на память новому поколению борцов: «Нападение ведут поочередно оба противника. На 12 минуте Поддубдный переводит Заикины в партер. Идет напряженная борьба. Приемы почти исключительно силовые. На 47 минуте Заикин с изумительной силой выходит из партера и стремительно атакует своего могучего противника. Положения то и дело меняются. Оба борца проявляют большую силу и прекрасную школу. Финал борьбы отличается исключительной красотой. На 56 минуте Поддубный вновь переводит Заикина в партер, берет его на задний пояс и бросает. Заикин уходит пируэтом, хватает Поддубного задним поясом и, сделав мельницу, бросает его в партер с целью положить на лопатки. Поддубный через мост уходит с партера и моментально ловит соперника на бра-бруле и укладывает его на лопатки». Из 15 схваток Заикин 10 проигрывает, а пять сводит в ничью.

Популярность борца Заикина была огромной. Как вспоминает его ученик, цирковой атлет В.Херц: «Огромная, из ряда вон выходящая сила Заикина, его высочайшее мастерство, артистичность и неотразимый шарм неизменно обеспечивали ему громкий успех». Когда дело шло о принципиальных, буровых схватках Заикин не шел ни на какие компромиссы.

В 1909 году в цирке Чинизелли, боровшийся там знаменитый чемпион поляк Станислав Збышко-Цыганевич, сделал вызов всем борцам: «Кто устоит против меня полчаса, тому плачу 500 рублей». Заикин принял вызов. Станислав Збышко, как не старался, ничего не мог сделать с Заикиным. Только раз ему удалось взять Ивана на передний пояс, но тот силой спины моментально разорвал захват своего могучего соперника. Схватка закончилась вничью и Заикин выиграл 500 рублей.

В 1910 году в Москве в цирке Труцци уже Заикин вызывает на борьбу одного из сильнейших борцов мира эстонца Александра Аберга. Противники борются осмотрительно, оба волнуются. В течении часа борьба ведется в стойке и трудно решить на чей стороне перевес. Аберг дал такую защиту и нападение, что лишний раз подтвердил свою мировую славу.

Несомненно физические данные Аберга подчеркивали и силу Заикина. Он был высокого роста — 186 см, вес — 125 кг, грудь — 129 см, бицепс — 45 см, бедро — 69 см, икра — 44 см.

Заикин выступал и с атлетическими номерами. Носил на спине по арене 25-пудовый якорь, 40-ведерную бочку и другие тяжести. На его спине ломали столбы, гнули железнодорожные рельсы, строительные балки.

Очень высоко его оценивал знаток борьбы И.В.Лебедев: «Один из умнейших борцов мира, беспощадный в борьбе и пользующийся своей колоссальной силой в такие моменты, когда противник менее всего ожидает его нападение… Страшно силен, очень ловок и очень хитер в борьбе».

А вот что написал о нем художник Цитович 15 августа 1920 года, в год 40-летия И.М.Заикина, в альманахе «Гималаи» (г. Сингапур), под репродукцией своей картины, где был изображен пахарь-богатырь: «Иван Заикин, вышедший из самой толщи великого русского народа, сам является его ярким, как бы символическим, отражением: нечеловеческая сила, львиная смелость, острая сметка, несокрушимая энергия и во всем широкий размах — сочетались в нем с душой нежной и открытой, с сердцем кротким, смиренным. От того и люб так Заикин русскому народу…»

С 1928 года и до конца жизни жил в Кишинёве, в Бессарабии, тогда принадлежавшей Румынии, и присоединённой в 1940 году к СССР. Организовал «Спортивную арену» — ансамбль профессиональных атлетов-борцов. Их выступления, проходившие на территории Бессарабии и Румынии (в Кишинёве, Оргееве, Ганчештах, Яссах, Галаце), носили зрелищно-просветительскую направленность. Великолепно сложенные, сильные и ловкие богатыри были прекрасными агитаторами физической культуры и здорового образа жизни. 20 июля 1930 года во время исполнения трюка «Живой мост» в Ганчештах получил серьёзную травму плеча и головы; другую серьёзную травму перенёс в Плоештах. Принял участие в борцовском турнире 1934 года в Риге.

В декабре 1945 г., когда отмечалось 60-летие отечественной атлетики, знаменитый богатырь был приглашен на чествование в Ленинград. Здесь произошла его встреча со знаментым борцом и арбитром И. В. Лебедевым, которая произвела на зрителей неизгладимое впечатление. В 1948 г. 22 ноября на 69-м году жизни Иван Михайлович Заикин скончался. Похоронен на Центральном Всесвятском кладбище (ныне — «Армянское кладбище») в Кишинёве. В памяти благодарных потомков остался пионером авиации, ярчайшим представителем отечественной атлетики.

А улица Каменоломная, на которой находился дом Ивана Михайловича, стала улицей имени Заикина.

Повторение...