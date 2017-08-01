Вот такие наши земляки: Сара Горби (настоящая фамилия Горбевич) (1900— 1980)

Французская эстрадная певица (контральто), шансонье.

Родилась в Кишинёве в 1900 году. В возрасте 17 лет уехала учиться вокальному мастерству в Яссы. После окончания Ясской консерватории вышла замуж за газетного издателя Иосифа Гольдштейна, много старше ее. Согласно легенде, одним из условий планировавшей певческую карьеру Сары Горби было не иметь детей, чтобы не потерять голос, как в своё время случилось с матерью Сары, у которой было 7 детей.

После свадьбы супруги переехали в Рим, а затем в Париж, где и осели. Выступая под сценическим псевдонимом Горби, стала популярной прежде всего в Латинской Америке (в то время её основной концертной площадке), а затем в Соединенных Штатах (куда она впервые приехала в декабре 1935 года, и вновь весной 1936 года, после чего её гастроли в США стали регулярными). В репертуаре певицы были песни на 9 языках. В 1940 году Сара Горби с мужем покинули Париж и бежали на Гаити, через несколько лет в США.

Здесь певица продолжила выступления с программами еврейской песни и русского романса. В 1948 году Сара Горби провела гастрольный сезон в Европе, разъезжая в американском джипе, «который тряс ее до бесчувствия». В 1950-х годах на лейблах «Philips», «Арион», «O.S.I. Disques», «Barclay Disques», «Galton» и других начали выходить долгоиграющие грампластинки Сары Горби, старые записи на 78 оборотах фирмы «Melotone» переносились на новый долгоиграющий формат.

Тогда же впервые появились магнитофонные записи песен Сары Горби в СССР. В 1953 году она была награждена премией le grand prix du disque. Песни в исполнении Сары Горби были использованы в саундтрэке кинокартины «Онегин» режиссёра Марты Файнс с Ралфом Файнсом и Лив Тайлер в главных ролях (1999).

Премия Сары Горби присуждается деятелям искусств, чьё творчество связано с языком идиш.

Sarah Gorby - Moyde Ani (live in France, 1966)