Окунемся в нашу историю: Откуда ты взялась, Бессарабия?

В современной независимой республике Молдова ненавидят слово «Бессарабия». Власть предержащие не хотят даже слышать это слово, оно «режет» им слух. Это напоминает ситуацию в Израиле, где не хотят слышать слово «Палестина», но разница между этими двумя словами огромна хотя бы потому, что для евреев слово «Бессарабия» имеет чрезвычайно важное значение, во-первых, в силу происхождения данного слова (об этом –в следующем абзаце и в самом конце!), а, во-вторых, потому что одна из особых этнолингвистических восточноевропейских групп евреев получила название бессарабских (наряду с румынскими, трансильванскими, венгерскими, польскими, болгарскими, итальянскими и так далее евреями – всего таких групп более двадцати!). Бессарабские евреи отличались своим языком, культурой, менталитетом.

Бессарабия (укр. Бесарабiя и реже Басарабiя, рум. Basarabia) – историческая область между Чёрным морем и реками Дунай, Прут, Днестр, восточная часть исторической Молдавии. Название (по-румынски Tara lui Basarab – «Цара луй Бассараб» – «Земля Бессараба») происходит от имени валашского воеводы Бассараба I Великого (1289-1352), который правил Валахией с 1310 года. Есть предположение, что имя Бассараб (Бессараб), совершенно не распространённое в этих краях, произошло от прозвища «бассар ав(аб)», что могло обозначать прозвище предка воеводы, владельца «мясного бизнеса» в крае: «мясник» + «глава» («бассар» на иврите – «мясо, туша, тело, мякоть, плоть») + «аб», ав» («отец, глава, вождь, изобретатель, создатель, прародитель, родоначальник, первоначало, первооснова»)

По данным «Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона», в XVI-XVII веках Бессарабией называли только часть нынешней Румынии (Валахию с Бабадагской областью по Дунаю), затем так стали называть южную часть междуречья Прута и Днестра – Буджак, а после 1812-го года – уже всё междуречье.Территория Бессарабии в античности была пограничной, расположенной между, с одной стороны, дако-фракийскими племенами, а с другой – кочевниками украинских степей – скифами, затем – сарматами. В VI веке до новой эры здесь возникла греческая колония Тира (около нынешнего Белгород-Днестровского, прежнего Аккермана). В 106 году император Траян предпринял поход в южную часть современной Бессарабии – в землю живших здесь гетов, покорил её и включил в состав новообразованной провинции Дакия, выстроив Траянов вал, частично сохранившийся до наших дней.

В III веке сюда пришли готы, и часть из них приняла христианство, в конце V века тут оказались авары, потом – болгары (тюркские кочевники), в конце I тысячелетия – славянские племена уличей и тиверцев; среди городов, построенных ими, был и Белгород. После распада Киевского государства территория эта подчинялась Галицкому княжеству, о чем напоминает город Галац в Румынии (древнерусский Галич, названный в честь столицы княжества).

Территория эта постоянно подвергалась набегам со стороны степи: около 900-го года её разоряли венгры, затем – печенеги, половцы, монголы и, наконец, ногайцы, обосновавшиеся в Буджаке. В Буджаке вообще господствовали кочевники, кроме коротких промежутков в конце I тысячелетия, когда его заселили болгары (вытесненные около 1000-го года печенегами), и затем, в XV веке, между упадком Золотой орды и приходом сюда турок.

В конце XIII века в низовьях Днестра были основаны первые колонии генуэзцев, и здесь снова оживилась торговля. В середине XIV века Бессарабия вошла в состав Молдавского княжества. Тогда же территория, опустошённая татарскими нашествиями, была заселена молдавскими племенами, которые и составляют основную часть населения страны до наших дней (в России бессарабские румыны издавна известны под именем молдаван, так как вплоть до середины XIX века не было общего названия для молдаван, валахов и трансильванцев). В 1503 году Турция присоединила к себе южную Бессарабию (Буджак), где начали строиться крепости Аккерман, Бендеры, Измаил; на севере Бессарабии, в крепости Хотин, также сидел турецкий паша, который управлял округом – так называемым «Хотинским райя».

Однако территория нынешней республики Молдавия в целом продолжала входить в состав Молдавского княжества. Через Бессарабию пролегала сухопутная дорога из России в Турцию. С 1711 и до 1812 года Бессарабию пять раз оккупировали русские войска, пока, наконец, Бессарабия не была присоединена к России по Бухарестскому мирному договору с Турцией 1812 года. С 1818 года Бесарабия была провозглашена областью, а с 1873-го – губернией Российской империи со столицей Кишинёв.

По Адрианопольскому мирному договору:

По Адрианопольскому мирному договору 1829 года к России была присоединена также и дельта Дуная. Для вторжений в Молдавию и далее на Балканы российская армия использовала Бессарабию как плацдарм. В 1853 года без объявления войны русская армия вступила в Молдавию, что привело к началу Крымской войны. В 1856 году южная часть, прилегавшая к Дунаю и нижнему течению Прута, вошла в состав Молдавского княжества, объединившегося в 1859-м с Валашским княжеством в составе государства Румыния. По Берлинскому трактату 1878 года южная Бессарабия без дельты была возвращена России. По переписи 1897 года в Бессарабской губернии было 1 933 436 жителей (991 257 мужчин и 942 179 женщин), из них в городах проживало 304 182 жителя (в губернском городе Кишинёве – 108 796).

В соответствии с переписью 1897 года, «47,6 % жителей Бессарабии были молдаванами, 19,6 – украинцами, 8 – русскими, 11,8 – евреями, 5,3 – болгарами, 3,1 – немцами, 2,9 – гагаузами». Численность молдаван снизилась с 1859 года на 7,3 %. Города и большинство сёл были многонациональными. Молдаване, болгары, гагаузы, немцы жили, в основном, в сёлах. 37,2 % горожан составляли евреи, 24,4 – русские, 15,8 – украинцы, 14,2 – молдаване. По мнению некоторых учёных, численность русских в Бессарабии была завышена и составляла меньше чем 8,1 % (155,7 тысяч), так как к русским была причислена часть украинцев и белорусов. Перепись 1897 года также свидетельствует, что русские играли заметную роль в сферах, связанных с деятельностью государственной администрации, суда, полиции, юридической, общественной и сословной службы, где они составляли более 60 %.

После Февральской революции 1917 года:

Тотчас после Февральской революции 1917 года в Бессарабии, как и во всех этнически нерусских территориях, оживилось национальное движение. По образцу Украинской центральной рады 21 ноября 1917 года был образован краевой национальный парламент «Сфатул Цэрий». После Октябрьской революции, 28 декабря 1917-го, была провозглашена Молдавская демократическая республика.

Румынские войска вступили на Бессарабию ещё в декабре 1917 под видом выполнения приказа командующего румынским фронтом царского генерала Щербачёва об охране складов и дорог, восстановлении порядка. Продвижение румынских войск в Бессарабии встречало вооружённый отпор со стороны отходивших революционных частей. 13 (26) января 1918 года был занят Кишинёв, затем – другие города.

27 марта 1918 года «Сфатул Цэрий» проголосовал за воссоединение Бессарабии с Румынией. Представители немецкого, болгарского и гагаузского меньшинств заявили, что в этом вопросе воздерживаются от голосования. Представители крестьянской фракции и Русской культурной лиги заявили, что вопрос объединения можно решить только путём всенародного референдума. На заседании 25-26 ноября 1918 года при отсутствии кворума 36-ю голосами было принято решение о безусловном присоединении Бессарабии к Румынии, ликвидировавшее все условия акта от 27 марта 1918 года. Вскоре после принятия этого решения «Сфатул Цэрий» прекратил своё существование.

Антанта предложила Советской России посредничество в переговорах с Румынией. В феврале 1918 года был подписан протокол о ликвидации русско-румынского конфликта, 5-9 марта – подписано соглашение между РСФСР и Румынией об очищении Румынией Бессарабии. Согласно протоколу, Румыния обязывалась вывести свои войска из Бессарабии в 2-месячный срок. Однако, воспользовавшись сложным положением Советской России (вторжением австро-германских войск на Украину и временным отступлением советских войск), румынское правительство нарушило соглашение и аннексировало Бессарабию. В этот период в Бессарабии прошёл ряд коммунистических восстаний против власти Румынии: Хотинское, Бендерское, Татарбунарское.

12 октября 1924 на узкой полоске по левому берегу Днестра была образована Молдавская АССР в составе Украины. На промышленные новостройки в 200-километровой зоне левобережной части Днестра съезжалось большое количество молодёжи из России и с Украины.

Советское правительство никогда не признавало аннексии Бессарабии Румынией. В ноте от 1 ноября 1920 года Россия выразила решительный протест против аннексии и Парижского протокола, её подтверждающего, так как он был заключён другими правительствами. На Венской конференции 1924 года Советское правительство предложило провести в Бессарабии плебисцит, однако Румыния, боясь его результатов, отвергла предложение СССР. Советско-германский договор от 23 августа 1939 году санкционировал возвращение Бессарабии в состав СССР.

Однако Сталин некоторое время медлил с реализацией этого плана, поскольку Румыния имела военные гарантии Франции. Разгром Франции нацистами в мае-июне 1940 году вдохновил его на действия. 26 июня 1940 последовала нота румынскому послу в Москве относительно передачи Бессарабии и Северной Буковины Советскому Союзу. 28 июня 1940 года на территорию Бессарабии была введена РККА, после чего на её территории была образована Молдавская ССР.

В июле 1941 году Бессарабия была оккупирована румынскими войсками и вновь временно присоединена к Румынии; а в августе 1944 года была вновь занята Красной армией.

Уезды Измаильский, Аккерманский и Хотинский были присоединены к УССР. Измаильская область в составе УССР просуществовала с 7 декабря 1940 года по 15 февраля 1954 года, когда она была объединена с Одесской областью. 24 августа 1991 Верховная рада провозгласила независимость Украины. Южная часть Бессарабии в настоящее время входит в её состав. Сегодня сталинская национальная политика, проведённая в 1940 году, в результате которой три значительные бессарабские области были без референдума и пожелания их граждан полностью переданы Украине, признана ошибочной. Был такой партийный деятель на Украине – Михаил Гречуха, предложивший план такого отделения. Согласно его информации, в этих пограничных с Украиной районах проживало много украинцев (то есть русичей и даже гуцулов).

Статистические данные МССР» свидетельствуют, что это «незначительное количество» молдаван составляло в то время около 47%, украинцев же было около 25%, русских – 13,6%, евреев – 9,2%, другие национальности – около 5%. . Более того: летом 1940 года 1 589 белорусов и 2 193 поляков, проживавших в этом крае, были перерегистрированы как украинцы, а 22 молдавско-украинских села зарегистрированы как чисто украинские. «В уезде Аккерман проживают 368 252 жителей, в том числе 39.1% украинцев и русских…а молдаван – всего 19,6%.

Исходя из этого, – писал Маленкову Председатель Президиума Верховного Совета Украины, – считаю, что уезд Аккерман также следует присоединить полностью к Украинской ССР». Поскольку данные последней переписи 1930 года указывали на присутствие здесь всего 20,5% украинцев, руководство Киева прибегло ещё к одному обману, прибавив к этому показателю и 17,3% русских. Таким образом, доля «русских и украинцев» увеличилась до 37,8% (но не до 39,1%, как было написано в Ноте). Наверняка, в случае необходимости, украинская сторона нашла бы способ «присоединить» и другую славянскую этническую группу – белорусов, которые составляли в уезде 17,3% всего населения.

Руководство автономной МССР (секретарь регионального Комитета КП(б) Бородин, Председатель СНК Константинов и Председатель Президиума Верховного Совета Бровко) предложило, чтобы южную границу Молдавской ССР размежевать с включением в состав Молдавии волостей Рени, Болград, Исмаил, уезда Аккерман, – все с большинством молдавским населением. Например, город Измаил был охарактеризован как «центр, представляющий культурный и экономический интерес для волостей Рени, Болград, Измаил и некоторых волостей уезда Кахул». Но Москва и на сей раз приняла во внимание только «аргументы» Гречухи.

Что касается уезда Измаил, Киев снова «объединил» процент украинского населения с процентом русского, получив в итоге 34,7%. «Считаю, – снова авторитарно заявляет Гречуха, – что уезд Измаил следует передать Украинской ССР, исходя из следующего: а) сам город Измаил населён почти полностью украинцами и частично – русскими; б) булгары и гагаузы, которые составляют 33,3% населения всего уезда, в качестве славянских племён, имеют больше общего с украинцами, чем с молдаванами» (гагаузы являются этнической группой турецкого происхождения – прим. ред.); в) Дунай, в качестве водной магистрали, не подверженной замерзанию, связан с Чёрным морем и поэтому может быть использован эффективно речным и морским флотами Украинской ССР. Не имеет смысл разделение Дуная в сферы влияния – как с экономической, так и со стратегической точек зрения». Как видно, Киев тогда даже не завуалировал своего стремления к полному захвату этого единственного и важного морского порта Бессарабии, мотивируя тем, что у неё имеется «речной и морской флот».

Аргументы представителей Украины, когда им это было выгодно, основывались на статистических данных переписи 1927 года, официально не опубликованных, и, следовательно, их можно было трактовать незаконным путем. Тогда как руководство Молдавской ССР в своей Информационной ноте использовало самые свежие, на тот момент, официальные материалы – переписи населения Бессарабии 1930 года. Например, официальные цифры указывали на то, что в уезде Измаил молдаване составляли 37,9% от всего населения, русские – 29,7%, украинцы – 4,7%, болгары – 19,2%, гагаузы – 0,9%, другие национальности – 7,6%. Однако, несмотря на это, Украина (которая в своей Информационной ноте, как уже говорилось выше, преднамеренно не указала процент молдаван) присоединила к себе и этот уезд. Сегодня эти части Бессарабии можно признать оккупированными Украиной.

Декларация о независимости Молдавии:

27 августа 1991 была принята Декларация о независимости Молдавии в границах 2 августа 1940 года. С тех пор слово «Бессарабия» совершенно несправедливо находится под негласным запретом в современной республике Молдова.

И, наконец, последнее, о чём я уже немного рассказал выше. Этимологию имени «Бассараб» можно, вероятно, трактовать по-разному. Я склоняюсь к версии, что имя валашского князя произошло от слияния двух ивритских слов: «бассар» и «аб»(«ав»). Оба этих слова – многозначные. Первое означает «мясо», «плоть», «тело», «животное», «мякоть», второе – «отец», «глава (семьи, рода, клана)», название 11-го месяца еврейского календаря. Предположим, что первоначально это был «глава тел».

Как бы там ни было, имя Бессараб может быть рассмотрено и как слово еврейского происхождения, – и уже поэтому евреям слово Бессарабия дорого и близко – в отличие от современных молдаван, которые не возражают против двух понятий Молдова – как независимого государства, расположенного между Румынией и Украиной, и как исторической области на востоке Румынии, между Восточными Карпатами – на западе и рекой Прут – на востоке.

По современному административному делению румынская Молдова включает жудецы (уезды) Бакэу, Васлуй, Вранча, Галац, Нямц, Яссы, часть уездов Ботошани и Сучава. И точно такое название независимого государства, в отличие от Молдавии и Бессарабии, всех устраивает: и румын, и молдаван!

Повторение от 11.07.19...