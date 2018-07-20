Повторение: "Trece vremea omului" - сингл от "Zdob și Zdub" + Бонус!

Как рассказывают музыканты асамбля "Zdob și Zdub" - на наш взгляд, именно в этой песне из альбома ”Basta Mafia” нам лучше всего удалось объединить рок с фолк-музыкой, и все это благодаря чимпою, на котором играет Валерика. Кроме того, текст этой песни о вечном беге времени, о ireparabile tempus, memento more, написан в более простой и доступной всем манере.

В видеоклипе есть нечто особенное, он передает энергию, все переживания и энтузиазм первого концерта в рамках европейского турне "Zdob și Zdub" 2012 года, после долгих репетиций с нашим тогдашними продюсером Кадером Кесеком.

Это был достойный лайв перфоманс, который состоялась в легендарном клубе «А38»в Будапеште. Мы давно исполняем эту песню на концертах, публике нравится. Надеемся, что и видеоклип придется вам по вкусу", - заявил Роман Ягупов для цитируемого источника.

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