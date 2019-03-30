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ВИДЕО - Music Clip
Повторное размещение: Молдаванка Николета Нукэ ‒ певица, которая покорила Италию
30.03.2019

Николета Нукэ, юная певица родом из Молдовы, которая проживает уже долгое время в Италии, выиграла новый трофей в своей музыкальной карьере. Недавно, Николета одержала победу в конкурсе ”VarTalent”.

"Я получила Главный приз и денежное вознаграждение. На следующий день после конкурса, в качестве победительницы, я имела честь спеть на открытии Музея науки города Тренто (MUSE). Это было масштабное событие, и думаю, что я впервые пела перед аудиторией в 10000 человек", рассказала Николета, цитируемая www.pentruea.md.

Певица ошеломила всех своей красотой и талантом. Девушка говорит, что благодарна родителям, своей профессорше по вокалу и всем тем, кто ее поддерживает.

Nicoleta Nuca-Trouble (Leona Lewis' Cover)

Nicoleta Nuca & Boris Coval - O mare e tu


 
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