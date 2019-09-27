Знаменитые и Великие семьи Молдавии, Бессарабии...

Род (Семейство) Долива-Добровольских в Бессарабии:

На основании документов, хранящихся в Национальном архиве Республики Молдовы, расскажем о представителях одной из бессарабских ветвей польского рода Долива-Добровольских, нисходящей от Онуфрия Леонтьевича - землевладельца Орхейского уезда середины XIX века.

Его сын, Григорий Онуфриевич (1822-1870), женился на Цезарине Бочарской (1841-1924), донаторе римско-католической церкви в г. Орхей, от брака с которой имел четырех детей: Ипполита (*1864), Константина (* 1865, х 1908 Елизавета де Галли, дочери: Елена, *1909, и Лидия, *1911), Романа (*1868, х1908 Мария Шмеманн, *1887, дети: Ольга, *1909, и Григорий, *1911) и Меланию (*?1868, +1920, х1894 Александр Лыкошин).

Богатые и влиятельные, Долива-Добровольские играли существенную роль в общественной жизни Бессарабии, избирались на высокие должности в земских и дворянских сословных организациях. В частности, Роман Григорьевич Долива-Добровольский был последним предводителем бессарабского дворянства. Подробнее: Neamul Doliwa-Dobrowolski din Basarabia

Семейство Стурдза:

Замок Стурдза под Яссами (конец XIX века)

Стурдза (Sturdza) — молдавская боярская фамилия, известная с середины XVI века, но особенно высоко поднявшаяся в конце XVII века. Она дала Молдавии и Румынии длинный ряд выдающихся деятелей XVIII—XX вв.:

Стурдза, Скарлат Дмитриевич — молдавский боярин, действительный статский советник русской службы, владелец имения Манзырь, женат на дочери господаря Константина Мурузи.

Стурдза, Роксандра Скарлатовна — его дочь, подруга императрицы Елизаветы Алексеевны, жена дипломата А. К. Эдлинга.

Стурдза, Александр Скарлатович — брат предыдущей, русский дипломат, автор книг на французском языке.

Стурдза, Мария Александровна — дочь предыдущего, известная одесская красавица, жена князя Е. Г. Гагарина. Их потомки носили двойную фамилию Гагарины-Стурдза (с княжеским титулом).

Стурдза, Михаил — племянник Скарлата, господарь Молдавии в 1834-49 гг.

Стурдза, Ионицэ Санду — господарь Молдавии в 1822-28 гг.

Стурдза, Димитрие (1833—1914) — президент Румынской академии наук, глава Национал-либеральной партии.

Стурдза, Михай (1886—1980) — министр иностранных дел Румынии с сентября 1940 по январь 1941 г.

Стурдза Георгий - Старейший молдавский боярин. Пушкин встречался с членами его семьи в Кишиневе.

Вследствие пресечения русской отрасли фамилия Стурдза перешла к князьям Гагариным

Семья Кантакузены (Князья)

Кантаку́зены или Кантаку́зины (рум. Cantacuzino) — румынский боярский и русский княжеский род, претендующий на происхождение от византийского императора Иоанна VI Кантакузина и династии Кантакузи́нов, правда, без надёжных того подтверждений. Род Кантакузен утверждён в России в княжеском достоинстве в 1865 году

В Румынии и России

О Кантакузинах царской крови историки не имеют сведений после падения Константинополя на протяжении более чем ста лет. Только в конце XVI века стали появляться в Фанаре богатые греки, называвшие себя кто Палеологом, кто Комнином, а кто Кантакузеном. Не исключено, что они не были самозванцами, а принадлежали к младшим ветвям соответствующих византийских семейств. Источников на этот счёт не сохранилось.

Так, первый фанариотский богач Михаил Кантакузен, прозванный турками «Шайтан-оглу» (тур. şeytan oğlu — сын чёрта), был казнён в 1578 году. Андроник Кантакузен также казнён в 1595 году султаном Мурадом III. Остальные фанариоты с громким для греческого уха именем были более сговорчивы и регулярно направлялись султаном для управления Дунайскими княжествами, в том числе в достоинстве господаря.

Один из сыновей Андроника, Фома, был турецким послом в Россию, другой, Георгий, поселился в Молдавии, а третий, Константин (умер в 1661) — в Валахии. Дмитрий Кантакузен был дважды (1673—1676 и 1684) правителем Молдавии, а Шербан (1679, умер в 1689) и его племянник Стефан (1714, умер в 1716) — правителями Валахии.

После Прутского похода многие члены рода Кантакузен переселились в Россию, где наибольшей известностью пользовались князья Николай и Родион Кантакузены. Правнук Родиона, князь Михаил Родионович Кантакузен, правнук по матери графа Сперанского, получил в 1872 разрешение именоваться князем Кантакузен графом Сперанским. Его сын, тоже Михаил, жил в США, женат был на внучке президента Гранта.

Из далеанской ветви рода Матвей Иванович Кантакузен выехал в Россию в 1791 году. Среди его сыновей Григорий был убит при Бородино в чине полковника, от Александра происходит ветвь семейства, получившая место в рядах австрийской аристократии, от Егора (женатого на сестре кн. А. М. Горчакова) — младшая ветвь русских Кантакузинов, ныне угасшая, к которой принадлежал, между прочим, Григорий Львович (1853—1902), русский посланник в Вашингтоне и Штутгарте.

Остальные ветви семейства остались в Румынии, где играли весьма видную роль в придворной и политической жизни ещё в XX веке. Княжна Пульхерия Кантакузен была, в частности, женой русского генерала кн. Эмилия Витгентштейна.

Семья Кантемиры:

Кантеми́ры — молдавский княжеский род XVII—XVIII вв., якобы происходящий от богатого татарина, принявшего христианство в 1540 и поселившегося в Молдавии. Имя родоначальника переводится с тюркского как «железный царь».

Константин Кантемир (ум. 1693) — господарь Молдавского княжества с 1685 года.

Антиох Кантемир (ум. 1726) — господарь Молдавского княжества в 1695-1700, 1705-1707 гг.

Димитрий Кантемир (ум. 1723) — господарь в 1710-11 гг., заключил союз с Петром I и в связи с Прутским походом выехал в Россию, где получил княжеский титул и поместье Дмитровка.

Антиох Кантемир (1708—1744) — сын предыдущего, поэт-сатирик и дипломат, деятель раннего русского Просвещения.

Мария Кантемир (1700—1754) — сестра предыдущего, предполагаемая возлюбленная Петра Великого.

Смарагда Кантемир (1720—1761) — известная красавица, сестра предыдущей, жена дипломата князя Д. М. Голицына.

Сербан Кантемир (ум. 1780) — брат предыдущих, офицер русской армии.

Из сыновей князя Дмитрия только старший, Константин, генерал-поручик (умер в 1776), имел единственного сына, полковника Дмитрия, который, помешавшись на том, что он правитель Молдавии и Валахии, просидел 17 лет в ревельской крепости. С его смертью в 1820 пресёкся род князей Кантемир. Наследство их по женской линии досталось князьям Шаховским и Пассекам.

Семья Маврокордато:

Маврокордато - княжеский род. Николай Маврокордато, уроженец острова Хиоса, поселился в первой четверти XVII в. в Константинополе. Сын его Александр Маврокордато (1636 - 1709) - турецкий дипломат, заключивший Карловицкий мир 1699 г., в 1698 г. получил от султана титул молдавского князя. Внук Николай (умер в 1730 г.) был господарем Молдавии, потом Валахии. Сын князя Николая, Константин (умер в 1769 г.), дважды правил Молдавией.

Двоюродный брат последнего, Александр (умер в 1819 г.), был господарем Молдавии (1785 - 1786), бежал в Россию, где был милостиво принят императрицей Екатериной II ; ему принадлежал первый план освобождения Греции. Об Александре Маврокордато, греческом политическом деятеле, см. ниже. Две ветви рода Маврокордато вступили в русское подданство, и за ними признан в 1851 и 1875 годах княжеский титул.

Дра́гош Во́дэ

Дра́гош Во́дэ (рум. Dragoş Vodă) — воевода из Марамуреша, который стал с помощью Венгрии наместником земель, ставших Молдавским княжеством.

Правил Молдавским княжеством между 1351 и 1353 годами. В 1351 году покинул Марамуреш по приказу венгерского короля Лайоша I Великого (Nagy Lajos) для установления оборонительного рубежа против Золотой Орды. В результате его кампании монголы отступили на восток от реки Днестр.

После Драгоша Молдавским княжеством руководил его сын Сас (1354—1358), потом его внук Балк (1359). Он был последним из наследников Драгоша на молдавском престоле.

Наследие:

Драгошу посвящена легенда, согласно которой он является основателем города Ватра Дорней (рум. Vatra Dornei), названного по имени прекрасной пастушки, которую он встретил на месте города.

Драгош руководил постройкой деревянной церкви в Путне (в 33 км от Рэдэуць (рум. Rădăuţi) в 1346 году. Церковь восстановлена в 1468 году.

Cогласно легенде Молдавия была основана в результате охоты воеводы Драгоша на зубра. Именно поэтому голова зубра изображена на молдавском гербе.

Повторение... 27.09.19