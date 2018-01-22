Повторение: Песни Михая Чобану отражают радость и печаль молдавского народа

Песни Михая Чобану отражают не только радость, но и печаль молдавского народа. В такие моменты молдаване нередко заводят песни именно этого артиста. Их исполняют и другие певцы, часто путая с фольклорными. Чтобы создавать музыку, которая так затрагивает народную душу, нужно искренне любить свою землю, уверен Михай Чобану.

Невозможно не любить страну, язык которой отличается такой мелодичностью, говорит исполнитель народной музыки Михай Чобану.

Михай Чобану - это один из исполнителей, которые стремятся возродить культурные ценности через народную музыку. «Для меня, словно бальзам на душу, когда я обнаруживаю старую песню, или куплет, или хотя бы две-три строчки. Это для меня отдых», - сказал он.

Любовь к традициям и истории, а также сотрудничество с поэтом Григорием Виеру привели к тому, что часто песни Михау Чобану принимают за фольклор.

Спетые и другими артистами песни Михая Чобану становились своего рода гимнами нашего народа в разное время.

«Будучи за рубежом - в Португалии, Испании, Италии или Канаде - представители бессарабских и румынских диаспор спрашивали моего разрешения на то, чтобы та или иная песня стала их гимном. Все это меня очень радует», - отметил Чобану.

Артист признался, что иммиграция наших сограждан за рубеж - самая большая боль, связанная с его родиной: «Не боюсь этого говорить, но уезжают много очень талантливых людей этой земли, и в этом наша трагедия».

Во время своих многочисленных поездок Михай Чобану понял, что патриотизм не обязательно связан с местом жительства. «В прошлом году в это время у меня было несколько концертов в Канаде, и 27 августа меня пригласили водрузить триколор в городе Торонто. Это был торжественный и очень волнительный для меня момент», - сказал он.

Там, вдали от родных и близких, любовь к своей стране становится еще больше, так как она усиливается ностальгией.

«В других странах я встречал людей, которых вовсе не осуждаю за то, что они уехали. Они более патриотичны, чем многие из тех, кто живет здесь. У них на стенах большие фотографии родительского дома, сельской церкви. В их домах молдавские ковры и рушники. Чувствуется, что они тоскуют по родине», - рассказывает певец.

«Можно быть патриотом и необязательно жить в своей стране. Быть патриотом, значит содействовать хорошими поступками и идеями, находясь пусть и далеко от Молдовы», - заключает он.

Mihai Ciobanu Feciorasii mei feciori