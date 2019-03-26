Наши земляки: Ливиу Деляну

Он же - Липа Самуилович Клигман. Поэт, классик послевоенной молдавской литературы. Родился: 8 (21) февраля 1911 — Умер: 12 мая 1967

Ливиу Делеану родился в Яссах в 1911 году. Отец будущего поэта, Шмил (Сэми) Клигман, сам писал стихи на идише и на иврите, и поддерживал ранние литературные опыты сына. В Яссах Ливиу учился в хедере и в румынской гимназии, с 11 лет начал подрабатывать литографом и корректором в типографии и вскоре включился в литературную жизнь. В 16 лет стал штатным сотрудником редакции журнала «Vitrina Literarǎ» (1927), где писал первоначально под псевдонимами «Cliglon» и «C.L. Deleanu». В 1927 году, в возрасте 16 лет, уже под именем Ливиу Делеану выпустил первый поэтический сборник «Oglinzi fermecate» (Волшебные зеркала).

В 1928 году вместе с поэтом Вирджилом Георгиу (1903—1977) основал собственный журнал «Prospect», упоминаемый Джордже Кэлинеску в его авторитетной «Istoria literaturii române» как одно из первых модернистских периодических изданий Румынии. В первых трёх номерах журнала, редактором которого значился Ливиу Делеану, были опубликованы стихи и проза его самого и Вирджила Георгиу, с четвёртого номера кроме них появляются и другие имена.

В эти годы он писал театральные рецензии, публицистические заметки и статьи о искусстве, рекламные объявления; печатал переводы с идиш и фрагменты собственного романа в журналах «Adam» (издание еврейской общины города), «Ediţie specialǎ» (Специальное издание), «Bilete de papagal» (Билеты попугая) - сатирический еженедельник под редакцией Тудора Аргези) и «Cuvîntul liber» (Вольное слово). Второй сборник поэта, «Ceasul de veghe», вышел в издательстве Șantier в 1937 году и получил благосклонные отзывы со стороны бухарестских литераторов и критиков. Третий сборник, «Glod alb», вышел в бухарестском издательстве Cultura Poporului в 1940 году. В него вошёл написанный в 1937 году большой стихотворный цикл о гражданской войне в Испании «Săbii peste Spania», в том числе такие известные стихотворения как «Serenade pe baricade», «Don Quijote», «Guernica», «A doua moarte».

В предвоенные годы некоторые стихотворения Делеану стали известными песнями, в том числе знаменитый романс «Sanie cu zurgălăi» — написанный композитором Рикардом Штейном на слова Ливиу Делеану в 1937 году и долгое время считавшийся народной песней. После присоединения Бессарабии к СССР Делеану уехал в Кишинёв, где оказался в центре литературной жизни города. Вместе с Богданом Истру перевёл на молдавский язык гимн Советского Союза.

В годы Великой Отечественной войны жил в Москве, переводил на молдавский язык русскую поэзию, в том числе Крылова, Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Есенина, Корнея Чуковского, Твардовского. Работал литературным редактором ансамбля «Дойна». По возвращении в Кишинёв в 1944 году Делеану получил известие о гибели родителей в ходе печально известного Ясского погрома 1941 года, когда в течение недели (с 29 июня по 3 июля) были убиты более 14 тысяч евреев города (под впечатлением от этого известия им написано стихотворение «Coşmar»). В послевоенные годы Л. Делеану написал «Эллегию о победе» и большую поэму «Краснодон» (1950, переработанное издание в книжной форме под названием «Tinereţe fǎrǎ moarte» опубликовано в 1957 году и выдержало 11 переизданий) под впечатлением от «Молодой гвардии» А. А. Фадеева.

Драматическая поэма «Buzduganul fermecat» по мотивам молдавского фольклора вышла в 1951 году (впоследствии выдержала шесть переизданий) и до сих пор пользуется популярностью в молдавских театрах; стихотворения военной поры вошли в опубликованный в 1952 году сборник «Vremuri noi». В последующие годы вышли многочисленные сборники поэзии Деляну, стихи для детей, собрания сочинений. Некоторые произведения Деляну были положены на музыку, например «Поэма о Хае Лифшиц» композитора Соломона Лобеля (1910-1981). Детские стихи из сборника «Мне нравится мастерить» приобрели широкую известность в русских переводах.

В последние месяцы жизни Деляну закончил «Книгу желаний», писав примерно по одному стихотворению в день. Он умер на больничной койке 12 мая 1967 года в возрасте 56 лет. За время своей писательской карьеры в Молдавии Ливиу Делеану не получил ни одной литературной награды. В 1967 году он был посмертно награждён премией комсомола Молдавии имени Бориса Главана в области литературы и искусства за поэму «Tinereţe fǎrǎ moarte» . В настоящее время его произведения включены в школьную программу молдавских школ.

В Румынии творчество Деляну до сегодняшнего дня остаётся практически неизвестным и лишь в последние годы начали появляться разрозненные публикации в книжной и журнальной форме, несмотря на то, что его творческая деятельность в годы жизни в Румынии протекала очень плодотворно. Причину этого следует в первую очередь искать в предвоенных реалиях Румынии и в политических обстоятельствах его жизни, в том числе вынужденной эмиграции поэта в советскую Молдавию. По тем же причинам в Молдавии в советское время творческое наследие Деляну, приходившееся на румынский период его жизни, было практически недоступно.

Сегодня именем Ливиу Деляну названа улица в кишинёвском районе Боюканы. В Кишинёве функционируют дом-музей поэта, лицей «Ливиу Делеану», установлены памятник и мемориальная плита (работы Иосифа Китмана и Иосифа Понятовского). Музей поэта есть также и в селе Корлэтень (Рышканского района Молдавии).

Повторение... 26.03.19