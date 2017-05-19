Обновленное повторение: Знакомимся, наша землячка: Джета Бурлаку

Родилась 22 июля 1974 года, в городе Бельцы, Республика Молдова.

Джета Бурлаку начала петь в возрасте семи лет. Обучалась игре на скрипке в музыкальной школе в Бельцах. Окончила музыкальный колледж в Бельцах по классу скрипки.

В 1993 году поступила в Кишинёвскую консерваторию, на кафедру эстрадной музыки и джаза.

Джета Бурлаку является победительницей и обладательницей многочисленных премий многих международных джазовых, эстрадных и фольклорных фестивалей в таких странах, как Румыния, Франция, Германия, Испания, Дания, Украина, Беларусь и др.

С 1998 по 2011 год являлась солисткой вокального джаз бэнда «UniVox»

2005 – 2007 преподаватель вокала по джазовому отделению, Академия Искусств, Молдова

В 2006 году получила стипендию Фонда Сороса, по разделу «Музыка».

В 2007 году Дж. Бурлаку участвует в гастролях известной кубинской группы «Buena Vista Social Club».

В 2008 году она представляла Молдову на международном конкурсе «Евровидение» с песней «Century of Love».

В 2009 году выступала в финале международного фестиваля „Cerbul de Aur”, Брашов, Румыния.

В 2010 году гастролирует с группой Алекса Каланчи.

Выступала с концертами в таких странах, как Франция, Германии, Австрия, Бельгия, Италия, Россия, Украина, Румыния, Китай, Англия, Беларусь, Испания, Дания, Ирландия и др.

С 2009 года и по сей день концертирует с Национальным Симфоническим Оркестром Телерадио Молдова, а также с такими джазовыми коллективами как «Alex Calancea Band», «Angry Band», с оркестром народной музыки «Taraf Lautaresc».

Посол доброй воли от UNFPI (United Nations Population Fund) in Moldova.



ОБРАЗОВАНИЕ

1993 – 1997 Государственная Академия Искусств, Молдова, Кишинев, специальность - вокал

2010 – Москва, Мастер класс по джазовому пению с Bobby Mcferrin



ДИСКОГРАФИЯ

2005 Ce n-as da sa mor diseara

2008 La Porta Pamantalui

2009 O Sete Nebuna

2010 Cine Iubeshte

На английском языке...

Fratii Stefanet si Geta Burlacu "Cine ma pusei pe mine" 2012

Geta Burlacu Jazz cafe teaser (2013)