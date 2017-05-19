19 Мая 2017
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ВИДЕО - Music Clip
Обновленное повторение: Знакомимся, наша землячка: Джета Бурлаку
19.05.2017

Родилась 22 июля 1974 года, в городе Бельцы, Республика Молдова.

Джета Бурлаку начала петь в возрасте семи лет. Обучалась игре на скрипке в музыкальной школе в Бельцах. Окончила музыкальный колледж в Бельцах по классу скрипки.
В 1993 году поступила в Кишинёвскую консерваторию, на кафедру эстрадной музыки и джаза.

Джета Бурлаку является победительницей и обладательницей многочисленных премий многих международных джазовых, эстрадных и фольклорных фестивалей в таких странах, как Румыния, Франция, Германия, Испания, Дания, Украина, Беларусь и др.

С 1998 по 2011 год являлась солисткой вокального джаз бэнда «UniVox»
2005 – 2007 преподаватель вокала по джазовому отделению, Академия Искусств, Молдова
В 2006 году получила стипендию Фонда Сороса, по разделу «Музыка».
В 2007 году Дж. Бурлаку участвует в гастролях известной кубинской группы «Buena Vista Social Club».
В 2008 году она представляла Молдову на международном конкурсе «Евровидение» с песней «Century of Love».
В 2009 году выступала в финале международного фестиваля „Cerbul de Aur”, Брашов, Румыния.
В 2010 году гастролирует с группой Алекса Каланчи.

Выступала с концертами  в таких странах, как Франция, Германии, Австрия, Бельгия, Италия, Россия, Украина, Румыния, Китай, Англия, Беларусь, Испания, Дания, Ирландия и др.
С 2009 года и по сей день концертирует с Национальным Симфоническим Оркестром Телерадио Молдова, а также с такими джазовыми коллективами как «Alex Calancea Band», «Angry Band», с оркестром народной музыки «Taraf Lautaresc».

Посол доброй воли от UNFPI (United Nations Population Fund) in Moldova.
 
ОБРАЗОВАНИЕ
1993 – 1997 Государственная Академия Искусств, Молдова, Кишинев, специальность - вокал
2010 – Москва, Мастер класс по джазовому пению с Bobby Mcferrin
 
ДИСКОГРАФИЯ
2005  Ce n-as da sa mor diseara
2008  La Porta Pamantalui
2009  O Sete Nebuna
2010  Cine Iubeshte

На английском языке...

Fratii Stefanet si Geta Burlacu "Cine ma pusei pe mine" 2012

Geta Burlacu Jazz cafe teaser  (2013)


 
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