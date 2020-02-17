Повторение: Земляки из Тирасполя: Квинтет Liberty

Чувствуя необходимость в самореализации творческих идей, молодые, амбициозные музыканты решили организовать свой, особый, отличающийся от других, музыкальный коллектив.

Оптимальным и наиболее интересным вариантом стал квинтет, причём не брасс квинтет, в состав которого помимо тромбона, тубы и валторны входят две трубы, а вариант с одной трубой и кларнетом.

Это значительно обогащает аранжировки и звучание ансамбля благодаря тембру кларнета, его диапазону и техническим возможностям, а также учитывая то, что основной акцент в репертуаре делается на музыку мало исполняемую, но востребованную - ДИКСИЛЕНД.

В аранжировках квинтета, помимо основных, используются такие инструменты, как флюгельгорн, ми-бемольный кларнет, саксофон-сопрано, губная гармошка, доба, маракасы, кастаньеты. Важное место в диксилендах занимает банджо, тембр которого придаёт звучанию ансамбля особую атмосферу эпохи появления раннего джаза.

Название LIBERTY- от ит. понятия "liberty" - сочетание, смешение стилей и анг."liberty" - свобода, т.е. свобода в выборе репертуара, стиля исполнения и жанра произведений.

Коллектив активно включился в концертную деятельность мероприятий городского и республиканского уровня, неоднократно выезжал с выступлениями в музыкальные учебные заведения и учреждения культуры, а также представлял республику на Международных музыкальных форумах.

Сегодня квинтет "Либерти" - команда из заинтересованных в поиске новых исполнительских возможностей музыкантов, в репертуаре коллектива классические произведения, обработки народной и переложения духовной музыки, а также основной и наиболее востребованный жанр- джазовые композиции и диксиленды..