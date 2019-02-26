Повторение - Тайны разведчиков: Розенберги и другие. Интерьер с бомбой

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Владимир Тольц: 7-я передача из цикла «Розенберги и другие. Интерьер с бомбой».
«Василий Михайлович Зарубин 1894 года рождения, русский. Образование – двуклассное училище при Московско-Курской железной дороге. Участник Первой мировой. Член РКП(б) с весны 1918. В органах ВЧК-ГПУ с 1921. С 1924 принимает участие в закордонной работе (Китай, Финляндия, Дания). В 1930-33 гг. нелегальный резидент ОГПУ во Франции, затем, с конца 1933 по конец 1937 возглавляет нелегальную резидентуру ОГПУ-НКВД в Берлине. Под конец берлинского периода первая краткосрочная командировка в США. А в декабре 1941 после 4 лет работы в центральном аппарате и аудиенции у Сталина новый отъезд в США».
С одной стороны, нелегальная для части сообщества работа освобождала от диктата трансформирующихся в сторону пуризма норм «коммунистической морали», подменяя их, так сказать, «производственной необходимостью» и диктатом начальства (он не всегда был абсолютным, и при этом допускал и полигамию, и адюльтеры, и даже возможность гомосексуальных отношений), с другой, секретность шпионской деятельности сужала диапазон выбора брачных партнеров до круга «своих», доверенных и проверенных, санкционированных тем же начальством. Последнее приводило к созданию шпионских семей, где оба супруга оказывались коллегами. Так было со многими семьями советских шпионов в Америке, где жены оказывались помощниками мужей в шпионаже. (Центральные герои этого цикла Розенберги отнюдь не исключение.)
Еще более показательна, на мой взгляд, шпионская семейственность Исхака Ахмерова. Я уже рассказывал, что он был женат на своей агентке Хелен Лаури, племяннице Эрла Браудера, генсека Компартии США в 1930-х – первой половине 1940-х годов, с 1920-х работавшего на советскую разведку (один из агентурных псевдонимов «Рулевой»). В ту пору Браудер был женат на Китти Харрис, совместно с которой занимался разведдеятельностью для Коминтерна в Китае.
Разведясь с Браудером, Харрис дважды прошла шпионскую подготовку в Москве и весьма эффективно участвовала в разведоперациях в Берлине, Лондоне и Париже. По ходу дела она установила отношения (не только «производственные») с одним из членов «Кембриджской пятерки» Дональдом Маклейном, затем, расставшись с ним, шпионила в США и Мексике и в 1946 вновь оказалась в СССР. (В заключительной передаче цикла надо будет мне не забыть рассказать о печальном конце этой выдающейся разведчицы.) Ну, а Браудер, расставшись с Харрис получил из СССР новую жену Айрин, прошедшую для американской жизни в разведшколе в Москве. В одной из историй компартии США я вычитал, что в действительности ее звали Раиса Борисовна Лугановская, и во времена гражданской войны она была «комиссаром с чрезвычайными полномочиями» в Харькове . В 1944 проникшая на территорию США нелегально Айрин Браудер получила американское гражданство. За нее ходатайствовали Госдеп и супруга президента Элеонора Рузвельт, мужа которой Браудер в ту пору открыто политически поддерживал. Мало того, и младшая сестра Браудера Маргарет, пройдя спецподготовку в Москве также занималась разведдеятельностью для Коминтерна и НКВД в Европе. И расширяя свою политическую активность на посту генсека, Эрл Браудер однажды даже высказал главе Коминтерна Димитрову свои опасения, что ее работа, если о ней станет известно «враждебным нам кругам», может стать опасной для его политической деятельности. Димитров сообщил об этом Ежову, и Маргарет вернули в Штаты для работы в других сферах…
Семейная история шпионской супружеской пары Зарубиных столь же широка и не менее драматична. Первым браком Василий Зарубин был женат на сотруднице аппарата НКВД Ольге, после развода с Зарубиным сошедшейся с Наумом (Леонидом) Эйтингоном (он же Котов, он же Наумов) – соратником Павла Судоплатова по многим шпионским и террористическим операциям, в частности, по руководству убийством Троцкого. (Перечень «романтических производственных связей» Эйтингона со своими агентками, коллегами и «объектами разработки» мог бы составить отдельную передачу, но это – особая тема.)
Дочь Василия и Ольги Зарубиных Зоя Васильевна – тоже многолетний сотрудник «органов», возглавила работы по переводу добытых разведкой материалов Манхэттенского проекта на русский языки являлась личным переводчиком Сталина по иностранным делам. Ну, а ее «мачеха», вторая жена отца, с которой он поехал в 1941 возглавлять легальную резидентуру в Нью-Йорке, Елизавета Горская (вряд ли она была замужем за резидентом в Штатах и Британии Анатолием Горским – похоже, просто совпадение фальшивой фамилии с именем реального человека, который был ее не 7 лет младше).
Так вот: Елизавета Горская, по мужу Зарубина, по одному из фальшивых паспортов Зубилина, в девичестве Лиза Розенцвейг – ветеран органов – в ОГПУ с 1925 года. Для окончившего два класса профучилища Зарубина Лиза (по первому своему фальшивому паспорту Елизавета Юльевна) помимо прочего была сущей профессиональной находкой. – Она как свои родные знала румынский и идиш, а кроме того прекрасно владела немецким, французским, английским. Ну, и русским, разумеется. К 1928, когда они с Зарубиным расписались, успела поработать в куче стран. А в следующем, 1929 свежезамужняя Зарубина сумела охмурить убийцу Мирбаха, бывшего левого эсера, а в ту пору троцкиста и чекиста Блюмкина, вступить с ним в доверительные и интимные отношения, а потом сдать его органам на казнь. Позже за Зарубиными в разных странах Европы числят немало чекистских подвигов, в том числе, вербовку единственного в советской агентуре гестаповца Вилли Лемана. В США Елизавета под руководством мужа занималась политической разведкой и, якобы, (источники тут ненадежны – все тот же Судоплатов) атомным шпионажем.
В том, что с апреля 1943 Зарубин был переведен в Вашингтон и стал главным резидентом ГКГБ в США есть и ее заслуга. В главных резидентах Зарубин проработал в американской столице полтора года, а затем, как уже рассказывал в одной из передач этой серии Александр Васильев, в августе 1944 по доносу своего подчиненного Миронова, настрочившего сразу в НКГБ и в ФБР, был вместе с женой отозван в Москву. Оба были отправлены в резерв, и началось расследование по обвинению Василия Михайловича в шпионаже в пользу Германии и Японии. Расследование пришло к выводу, что Зарубин шпионил только на СССР, и его в 1945 даже наградили орденом ленина и присвоили генеральское звание и должность.
А сейчас я хочу познакомить вас с докладной о работе американской резидентуры, представленной Зарубиным в ходе начавшегося в Москве расследования наркому госбезопасности Виктору Меркулову. Но прежде уточняющие вопросы опубликовавшему этот документ в США бывшему сотруднику КГБ СССР Александру Васильеву. Александр, поясните слушателям, чем работа легальной резидентуры в Нью-Йорке отличалась от работы резидентуры нелегальной? Кто был главнее в ту пору в Нью-Йорке - Зарубин или Ахмеров? Как они взаимодействовали и встречались ли лично?
Александр Васильев: Главнее, конечно, был Зарубин. У Ахмерова не было собственной связи с Центром и информация от него и для него шла через легальную резидентуру в Нью-Йорке. Ахмеров встречался с легальными оперработниками, но в городе, он не имел права появляться в официальных советских учреждениях. Нелегалы не имеют права этого делать, хотя иногда эти правила нарушались, но, я думаю, не Ахмеровым. Вообще, я думаю, имеет смысл поговорить вкратце об отличиях легальной и нелегальной резидентуры. Здесь главных два вопроса. Первый — это вопрос безопасности оперработника, и второй — отношения с агентами и иностранцами, которых намечено завербовать. Поговорим о безопасности. У легального оперработника, если он работает под дипломатическим прикрытием, у него есть дипломатический иммунитет, то есть посадить в тюрьму его нельзя, самое большое, что могут власти страны, в которой он шпионит, сделать — это выслать его на родину. Если у него нет дипломатического иммунитета, допустим, он работает под прикрытием журналиста, все равно за ним стоит авторитет Советского Союза и вряд ли его будут держать в тюрьме долго.
Но с другой стороны легальный оперработник как советский гражданин ограничен в перемещениях по стране, в данном случае по Соединенным Штатам. Американцы, которые не являются членами Коммунистической партии США, позднее в годы «холодной войны» вообще все американцы опасаются встречаться с советским человеком и налаживать контакт с американцами гораздо труднее. Кроме того за советским гражданином ведется усиленное наблюдение со стороны ФБР. Понятно, где он может быть: он либо у себя дома, либо на работе. Если поставить группу наружного наблюдения у него дома или, допустим, около советского консульства в Нью-Йорке, то его легко держать под наблюдением.
Нелегалы выдают себя либо за американцев, как, например, Исхак Ахмеров, либо за гражданина третьей страны. Мы говорили о том, что Зарубин с женой работал в фашистской Германии в 30-е годы, в Германии Зарубин выдавал себя за американца и работал по американским документам. Нелегал не вызывает подозрений у властей до тех пор, пока его кто-нибудь не выдал. Он легко передвигается по стране, ему легче сходиться с людьми, потому что он не советский человек, его не подозревают в шпионаже. Но в ключевом моменте, в моменте вербовки иностранца на Советский Союз, здесь, конечно, возникают очень серьезные проблемы — это очень опасно. Вообще это переломный момент — вербовка человека. Вы можете встречаться с иностранцем годами, вы можете быть с ним друзьями, но дать ему понять, что вы, оказывается, шпион — это очень трудно психологически, в том числе и для оперработника.
У нелегала нет этого порога, он с самого начала не выдавал себя за советского шпиона. С другой стороны, если все-таки его арестовали, и он попадает в тюрьму, то Советскому Союзу помочь ему очень трудно, потому что теоретически он вообще не должен признавать себя советским гражданином. Эта ситуация хорошо была показана в фильме «Мертвый сезон», где советского разведчика Ладейникова играет Донатас Банионис. Из-за всех этих факторов нелегалы чаще использовались не для вербовки агентов, а для поиска людей, которых можно было бы завербовать.
Допустим, они играли в теннисном клубе или в гольф-клубе, или ходили в рестораны в Вашингтоне, для примера, куда ходили сотрудники правительственных учреждений, знакомились с американцами, изучали их. Если выяснялось, что у этого американца есть основа для вербовки, например, ему нужны деньги, то в идеале здесь использовалась комбинированная схема. Из Центра приезжает вербовщик, он въезжает в Соединенные Штаты как советский гражданин, он выходит на контакт с этим американцем, знакомится с ним, проводит с ним несколько встреч и на первой же или на второй встрече делает ему вербовочное предложение — это называется вербовка в лоб. Если не удается ничего, он быстро уезжает назад. Нелегал остается в Соединенных Штатах, и ему ничего не угрожает.
Еще нелегалы используются для вербовки под «чужим флагом». Что такое «чужой флаг»? Допустим, есть американец, который никогда бы не стал работать на Советский Союз, но он отличается неофашистскими взглядами, допустим, он считает, что во время войны Америка, Британия и фашистская Германия должны были вместе воевать против Советского Союза. Такого человека тоже можно завербовать, но для этого советский нелегал должен выдать себя, допустим, за члена неонацистской организации в Западной Германии и вербовать американца не на Советский Союз, а на эту неонацистскую организацию. Вот такие в основном отличия между легальной и нелегальной разведкой.
“Передо мной были поставлены следующие основные задачи:
Владимир Тольц: В качестве одной из своих важнейших задач Зарубин рассматривал выяснение положения дел в группе «Звука» и принятие мер к ее разукрупнению. Напомню: «Звук» - оперпсевдоним старого агента ОГПУ Якова Голоса, уже упоминавшегося в передачах этого цикла.
То есть этому американцу должен кто-то сказать, что к нему подойдет советский представитель и с этим представителем можно откровенно разговаривать. Но таких людей было всего двое — это Голос и Бентли. В этом советская разведка полностью находилась в зависимости от них. Это, конечно, не могло долго продолжаться. Кроме того, эта структура могла привести к тому, что вся сеть бы просто провалилась из-за предательства одного-двух человек. И вполне понятно, что разведка приняла решение перестроить работу агентурной сети.
Вернемся к документу.
Эксперимент с передачей группы «Антенны» на непосредственную связь нам себя полностью оправдал. Группа стала работать более организованно и целеустремленно и дала нам ряд ценных материалов. «Антенна» был доволен переходом на непосредственную связь с нами. Он заявил, что только после этого им стали руководить и направлять в работе...
Невзирая на такую позицию “Звука” о нашей роли в его работе, нам все же постепенно удалось частично ознакомиться с его людьми и убедить его в необходимости держать нас в курсе дела всех вопросов группы. В последующем “Звук” стал подробнее информировать нас об оперативной и организационной стороне дела. Материалы начали носить менее обезличенный характер и стали больше отвечать нашим запросам...».
На его примере, кстати говоря, видно, что история советского шпионажа намного сложнее, чем это представлялось ранее, например, во время «охоты на ведьм» в Соединенных Штатах в годы маккартизма. Мотивация людей была не однозначная. Для Голоса его разведдеятельность — это помощь Советскому Союзу в определенных вопросах, но не работа против Соединенных Штатов. С его точки зрения коммунисты не агенты Сталина, а американцы, родина которых Америка. Они не желают Америке зла. Поэтому Яков Голос не хотел, чтобы коммунисты превращались в банальных шпионов. Хотя, с другой точки зрения, как я уже говорил ранее, позицию Зарубина и Центра вполне можно понять.
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