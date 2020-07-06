Наши земляки: Особые часы Босенко

Татьяна СОЛОВЬЕВА

Григорий Николаевич Босенко – архитектор, дизайнер, художник-график, обладавший высочайшим авторитетом в своей профессиональной среде. Авторитетом, не измеряющимся почестями и званиями, которых у него было множество, а подтверждавшимся талантом и абсолютным владением ремеслом.

Босенко много знал, много умел и много делал. В 1988 году он подарил кишиневскому Дому-музею А. С. Пушкина 17 000 книжных знаков, которые рисовал и коллекционировал многие годы. И тогда по договору с Советским фондом культуры (он прислал донатору благодарственное письмо за подписью академика Д. С. Лихачева) в столице молдавской республики открылся первый в СССР музей экслибриса. Предполагалось, что в этом центре книжного знака будут проходить стационарные и передвижные выставки, появится библиотека по экслибрису, заработает станок для печати гравюр. Вскоре в музее с успехом прошла (приуроченная к 190-летию со дня рождения А. С. Пушкина) Межреспубликанская выставка-конкурс экслибриса под председательством известного графика И. Т. Богдеско, а координатором проекта, конечно же, был Григорий Босенко...

Он очень переживал из-за упадка культуры в родном отечестве, о потере многих культурных связей. Сам же их берег, как редкую драгоценность. Почти 40 лет вёл активную переписку с Семеном Григорьевичем Ивенским – россиянином, который репатриировался в Израиль, искусствоведом, ученым, неутомимым исследователем и бессменным экс-директором Вологодской картинной галереи, собравшим одну из лучших в России коллекций графики.

Сегодняшняя Вологда является крупным центром российской культуры. Возник он на базе обширного собрания книжных знаков, которое Ивенский подарил родному городу. Тут часто проходят международные конгрессы и выставки книжного знака, в которых не раз участвовал Григорий Николаевич, вёл там мастер-класс... Вологодский музей даже открыл именной раздел графических работ Босенко. Этому музею Григорий Николаевич собирался передать свою многолетнюю переписку с Ивенским, начавшуюся в далеком 74-м. После восьми лет почтового диалога искусствовед приехал в Кишинев, чтобы познакомиться с Босенко лично. Результатом встречи подвижников книжного знака стала выставка «300 экслибрисов Ивенского». Каталог к ней оформил Григорий Николаевич.

Студентом Босенко купил книжку, написанную и проиллюстрированную Богдеско. Иллюстрации поразили Босенко. Илья Трофимович, с которым Босенко познакомился лично много позже, стал для него наставником... Во время перестройки мэтра начали травить. И молдавский график и каллиграф, народный художник СССР, академик, член президиума АХ России И. Т. Богдеско переехал в Санкт-Петербург. Там он возглавил мастерскую графики института, где когда-то учился. «Опосредованный ученик» Босенко (так в шутку он сам себя именовал) продолжал встречаться с Ильёй Трофимовичем, навещая его в Питере. Три года назад выдающегося иллюстратора не стало. Босенко, присутствовавший на похоронах, потом организовал в Кишиневе поминальный вечер И. Т. Богдеско и выставку его работ в Национальном художественном музее РМ. Затем со своими коллегами – графиком Алексеем Колыбняком и художником Георгием Злобиным – открыл в Российском центре науки и культуры художественную выставку «Мгновения вечности».

Босенко умел дружить. 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке во Всемирном торговом центре погиб архитектор Аркадий Зальцман, коллега Григория Николаевича по институту «Кишиневгорпроект», где оба работали. Босенко стал хлопотать об установлении на здании Президентуры РМ (авторы проекта архитекторы Ю. Б. Туманян и А. Зальцман) мемориальной доски. Разгром здания 7 апреля 2009 года затормозил этот процесс. А с уходом Босенко шансы на реализацию этой идеи близки к нулю...

Общаясь с Григорием Николаевичем, я всегда удивлялась тому, как много он успевал. Словно жил по особым часам. Автор проектов интерьера здания парламента, VIP-зала Кишиневского аэропорта, президент дизайнерской фирмы GREGORY, член Союза архитекторов и Союза художников, глава Союза дизайнеров.

Чем бы Босенко ни занимался, его особой заботой оставалась архитектура старого Кишинева, историческое наследие нашего города. Этой теме Босенко посвящал свои многочисленные публикации в прессе и выступления на ТВ.

«Старые здания уничтожаются с пугающей быстротой, город разрушается, – взывал он, – ни одно историческое здание Кишинева не отреставрировано и не восстановлено в надлежащем порядке! Не говоря уже о соответствии косметического ремонта (которого удостаивают некоторые здания) международным стандартам...»

Босенко считал, что город прекрасен своими культурными и историческими наслоениями. Столицы мира отличают не изысканная архитектура, ни дорогие магазины, а историческая преемственность. Когда пусть крохотный участок города, но сохраняет своё лицо из века в век. «Мы должны оставить потомкам – говорил Босенко, – архитектуру минувших лет, чтобы они могли увидеть ее своими глазами. А в Кишиневе сносится не нами созданное, переименовывается не нами названное».

Несколько лет назад на страницах одной столичной газеты мы с Григорием Николаевичем запустили проект «Прогулки по Кишиневу с архитектором Босенко». Дважды в месяц мы подолгу фланировали по центру города. Григорий Николаевич рассказывал об истории зданий, вспоминал зодчих разных поколений, создававших облик столицы. Возмущался новыми «перелицовками» домов, улиц и площадей, выполненными в нарушение замысла архитектора и исторической правды. Сокрушался по поводу«невезучести» имени проспекта, который первоначально назывался Центральный Луч, и в нем удачно были увязаны здания, рекреационные зоны, памятники. За полвека городские власти переименовывали его пять раз! Улица, застроенная по проектам советских зодчих, отвечала характеру архитектуры 60–70-х годов. Босенко считал, что проспект Григоре Виеру мог бы служить городу в качестве живой экспозиции послевоенного молдавского градостроительства...

Григорий Николаевич Босенко был большим патриотом своей страны. Хочется надеяться, что Молдова сохранит память об этом разностороннем художнике и человеке.

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