Молда́вское кня́жество — государство, существовавшее в XIV—XIX веках. Большей частью располагалось на территории таких исторических земель, как Молдова, Бессарабия, Буковина.

Культурно и исторически связано с другим дунайским княжеством — Валахией, а также с Трансильванией.

В средневековых иностранных источниках Молдавское княжество называли «Малая Валахия». В турецких источниках её называли Богдания по имени первого правителя Богдана I, иногда Кара-Ифлака.

Княжество просуществовало с 1359 по 1861 год, когда оно (без Бессарабии, присоединённой в 1812 году к Российской империи) объединилось с Валахией в Румынию.

Территория Молдавского Княжества

Молдавское княжество на фоне границ современных государств

Молдавское княжество располагалось в Молдове и Бессарабии, а также включало в свой состав земли Покутья, Буджака и Буковины, охватывая территории современных Молдавии, Украины и Румынии.

На востоке территория княжества ограничивалась рекой Днестр, по которой пролегала граница сначала с Золотой Ордой, потом — с Речью Посполитой, Украиной, со временем с Российской империей, простирающаяся от истоков реки вплоть до Днестровского лимана.

На юге и юго-востоке княжество непродолжительное время выходило к Чёрному морю, так как эту территорию часто захватывали соседние государства. На юге граница с Валахией, а затем Османской империей, проходила по Килийскому гирлу, что в дельте Дуная, а затем по рекам Дунай, Сирет и Милков.

В районе Карпатских гор граница сворачивала к северу, проходя дальше по вершинам Карпат. Тут Молдавское княжество соседствовало с Трансильванией и Венгрией.

На севере, в Покутье, государство граничило с Польским королевством, а позже — с Речью Посполитой, с которой никак не могло демаркировать границу.

Административно-территориальное деление

С момента завоевания Бессарабии и до 1812 года Молдавское княжество делилось на три части: нижнее, верхнее и Бессарабию. В начале XVI века южная часть Бессарабии и часть Тигинского округа попали в состав Османской империи. В 1812 году Бессарабия отошла к Российской империи, но после Парижского мирного договора в 1856 году в состав княжества вернулся юг Бессарабии.

Нижняя Молдавия, также именуемая Цара-де-Жос, состояла из двенадцати малых провинций (также назывались округами или дистриктами).

В её центре находился Ясский округ, главным городом которого были Яссы — на протяжении долгого времени столица Молдавского княжества.

Южнее Ясского округа находился Кырлигатурский округ с центром в городе Тыргу-Фрумос. Западнее Ясс был Романский округ с центром в городе Роман, а восточнее — Васлуйский с центром в Васлуй. Ещё южнее существовали Тутовский округ (главный город — Бырлад) и Текучский (главный город — Текуч).

На юго-западе находились округа Путнянский (центр в Путне), Кохурлуйский (центр в Галаце) и Фалчинский (центр в Фалчиу).

На севере с Фалчинским округом граничил Лапушнянский (до прихода турок главным был город Тигина, но когда он попал к ним в подданство, центром округа стала Лапушна). Вверх по Днестру от Тигины расположились округа Оргеевский (центр в Оргееве) и Сорокский (центр в Сороках).

Цара-де-Сус также делилась на округа. Севернее Сорокского округа вдоль Днестра находился Хотинский округ с главным городом в Хотине. Западнее его существовали Дорохойский (центр — Дорохой) и Хырлевский округа (центр в Хырлэу). Оба эти округа на западе граничили с Черновицким (центр в Черновцах), который их огибал с севера и юга. Рядом находился Сучавский округ с центром в городе Сучава (ранее этот город считался столицей Молдавского княжества). Ещё западнее находились Нямцкий округ (центр в городе Нямць) и Бакэуский (центр в городе Бакэу)[2].

Южная Бессарабия делилась на четыре земли: Буджакскую (не было главного города), Аккерманскую (центр в Четатя-Албэ), Килийскую (центр в Килие) и Измаильскую (центр в Измаиле). После прихода в Молдавию турок эти земли стали частью Османской империи.

Население

Установлено, что земли княжества впервые были заселены славянами-тиверцами в VIII—XI веках, поглотившими остатки местного дако-скифского населения, не подвершегося романизации, в отличие от территории Римской Дакии (Дакия). В ходе нашествия монголо-татар регион был занят кочевыми народами.

В XIII-XIV веках, после ослабления тюркских нашествий, земли будущего княжества заселило валашское население, мигрировавшее из соседних регионов, в частности из Валахии и Трансильвании. На них оседало как православное влашское население, мигрировавшее с запада и спасавшееся от религиозного и феодального гнёта со стороны венгров и немцев, так и православное славянское (в основном русинское) население, мигрировавшее с севера и спасавшееся от религиозного гнёта в Речи Посполитой.

К концу XIV века территория Молдавского княжества расширилась, было присоединено множество пустынных земель. К середине XV века сеть расселения стабилизировалась. Большинство жителей располагалось в районах с наиболее благоприятными условиями для ведения лесного, животноводческого и земледельческого хозяйства — в предгорьях Карпат и холмистых лесных и лесостепных районах междуречий. Согласно грамотам конца XV — начала XVI века в княжестве насчитывалось около 1700 сельских поселений, из которых на территории Бессарабии было только около 13 %, в основном в районе Кодр и Хотинской возвышенности. По расчётам исследователей, к концу XV века в Молдавском княжестве проживало около 220 тысяч человек. Сельское население состояло в основном из крестьян-общинников, феодалов и духовенства. Города были населены ремесленниками, торговцами, духовенством, военными и представителями господарской администрации.

Этнический состав сельского населения был неоднородным. Большинство (около 60%) составляли молдаване, которые идентифицировали себя таким термином к XIV веку. Около 30% населения - славяне, в основном русины. Часто встречались татарские сёла, которые здесь остались после завоевания Бессарабии Молдавским княжеством, а на побережье Чёрного моря проживали буджакские татары. Позже появились украинские и русские поселения. В те годы в княжестве также проживали венгры (в частности чангоши), болгары, цыгане, в небольшом количестве евреи, немцы и другие национальные меньшинства.

Общество

После разгрома монголов в середине XIV века общество в междуречье Прута и Днестра продолжило своё развитие. Вновь феодальные отношения в край принесли с собой волохи из Трансильвании и Венгрии, заселив Молдову и часть Бессарабии. Это поспособствовало появлению в регионе крупных землевладельцев. Уже к XV веку в Молдове и Бессарабии большая часть крестьян была закрепощена, а количество общинных хозяйств резко сократилось.

Молдавское общество, как и любое общество средневековой Европы, делилось на сословия. Выше всех стоял господарь, обладавший неограниченной властью, которая всё же иногда попиралась боярами, тоже занимавшими высшую ступень общества. В средневековом молдавском обществе бояре владели огромными наделами земли и крестьянами, проживающими на ней. Бояре в зависимости от должности и состоятельности делились на чины. Жили они за счёт ренты — сбора налогов с подконтрольных им земель.

После 1741 года бояре, поколениями занимавшие высокие должности, выделелись в отдельное сословие — нямурь. Ступень ниже занимали бояринаши, также имевшие земельные наделы и крестьян, но обладавшие меньшими полномочиями. В XIX веке сначала в присоединённой к России Бессарабии, а затем и в самом Молдавском княжестве это сословие было упразднено. Ступенью ниже находились мазылы, богатые землевладельцы, имевшие имение и пользовавшиеся государственными льготами. Позже это сословие было упразднено вместе с бояринашами. Также землевладельцами являлись резеши. Все их земли являлись общинными, работали они только на себя, не пользуясь льготами, и жили поселениями.

Ещё ниже стояли царане — лично свободные, но феодально зависимые крестьяне. Они имели право уйти от феодала, но продавались вместе с землёй. Хозяином таких крестьян мог выступать как боярин, так и государство. Нижнее сословие составляли холопы и цыгане — полностью подчинённые и зависимые от феодала люди. Они были бесправными, не могли уйти и продавались, как и царане, вместе с землёй.

Отдельно от сословий находились горожане и служивые люди. Первые являлись ремесленниками и жили только в городах, а вторые не платили налогов, не были прикреплены к земле и жили за счёт государства, участвуя в войнах. В 1711 году, с роспуском армии, это сословие прекратило своё существование.

Управление государством

Княжеством управлял господарь, обладавший неограниченной властью, но она попиралась боярами и феодалами. Господарь обязан был считаться с их мнением как во внутренней, так и во внешней политике. Бояре делились на «великих» и «малых». «Великие» бояре занимали высшие должности и могли быть избраны в помощники господарю. «Малые» бояре напрямую подчинялись «великим» и являлись исполнительной властью на местах. В отличие от «великих» бояр они не получали вознаграждения за службу, поэтому занимались поборами налогов с местного населения. При господаре постоянно находились люди, имевшие определённые чины и выполнявшие определённые повинности. Это армаш, выполнявший судебные функции, великий вистерник, следящий за казной страны, великий ворник, замещавший господаря во время отсутствия, портар, служивший переводчиком на приёмах, великий логофет, держатель печати занимавшийся канцелярскими делами, писарь (рум. grămătic). Во времена фанариотского режима при господарском дворе обязательно присутствовал представитель султана — эфенди.

Собственно Молдавское княжество делилось на две части — Цара-де-Сус и Цара-де-Жос. В каждой из этих двух частей находился господарский наместник — каймакам. В свою очередь эти две части делились на более мелкие с центрами в отдельных городах. Каждым городом управлял ворник, из жителей города формировался городской совет, главой которого считался войт или шойтуз. Функции управляющего дистриктом (округом) вокруг отдельного города выполнял пыркэлаб. Самым нижним звеном в системе управления княжеством занимал ватаман — сельский староста, который считался с мнением боярина, на земле которого находилось его село.

С приходом турок господарь стал избираться боярами, а родственники господаря (обычно сыновья) в знак верности направлялись в Стамбул. В княжестве фактически была олигархия, так как бояре и крупные феодалы решали всё сами на совете без господаря. С 1711 года бояре потеряли право на избрание господаря, и он стал назначаться султаном Турции раз в три года. Такие господари обычно были не из Молдавского княжества и не имели права управлять княжеством, занимаясь только сбором налогов и отсылкой дани султану. Они получили название фанариоты.

Когда Бессарабия была присоединена к Российской империи, на её территории возникла Бессарабская губерния, и власть в ней перешла к российскому губернатору и к российским законодательным, судебным и исполнительным органам. По Адрианопольскому мирному договору между Россией и Турцией в Дунайских княжествах вводились два практически идентичных Органических регламента (позже как дополнение к регламенту была принята Парижская конвенция 1858 года). В Молдавском княжестве регламент вступил в силу в июле 1831 года и заменял конституцию, установив в стране конституционную монархию. Власть господаря ограничивалась парламентом («Адунаря Обштяскэ»), в который должны были войти представители от разных сословий. Однако в парламенте оказались лишь бояре, отстаивавшие свои интересы. Таким образом, вся полнота власти перешла в руки к боярской верхушке.

Войско

У Молдавского княжества было собственное войско, которое охраняло границы княжества и совершало походы против соседей. Оно делилось на две части: регулярную, также называемую «малым войском», и «большое войско». В регулярной части служили в основном профессиональные военные, господарские отряды и отряды отдельных бояр, а также наёмники. Оно ни при каких обстоятельствах не распускалось и насчитывало 10 000 человек. «Большое войско» состояло из 40 000 человек, созывалось только в крайних случаях и в нём служила большая часть мужского населения княжества, способная держать оружие.

В обоих войсках в основном были крестьяне, но кроме них там присутствовали и бояре со своими подданными. Господарь не всегда мог им доверять и полагаться на них, поэтому иногда прибегал к услугам наёмников и соседей, а с XVII века в войско Молдавского княжества часто вливались запорожские казаки. Из записок Моро-де-Бразе известно, что они в наравне с молдавскими добровольцами принимали участие в Прутском походе 1711 года.

Стефан Великий провёл ряд реформ, которые позволили ограничить и уменьшить влияние бояр в армии, а также призвать большее количество свободных крестьян. Горожане тоже имели обязанности, это дозорная (охрана города) и военная (служба в войске). В XVIII веке молдавские волонтёры часто принимали участие в войнах Российской империи против Турции, для защиты от рейдерских атак на сёла формировались отряды из добровольцев. В 1711 году, после поражения объединённых русско-молдавских сил в Прутском походе, молдавское войско было ликвидировано.

Главнокомандующим в войске был господарь, в его отсутствие эту должность занимал великий ворник. Нередко должность господаря занимали воеводы. Ниже воеводы, господаря или великого ворника стоял гетман. Ниже его по званию шли бояре, которые обязаны были служить в войске. Вместе с ними в войско набирались и их подданные. Отдельно служили резеши, живущие общинами и и неподчинённые феодалу и господарю. Они составляли кавалерию и боролись за православную веру.

В XV веке оружие служилых бояр и придворных (куртян) состояло из мечей, сабель, луков и пик, а обмундирование из кольчуг, шлемов и щитов. Крестьяне вооружались топорами, рогатинами и косами, а для защиты использовали льняные рубахи, вываренные в масле. Стефан Великий начал использовать пушки. В тактике боя использовались лесные засады с подрубленными деревьями, выбор места сражения, не позволяющий неприятелю маневрировать, укрепления из поваленных деревьев.

В княжестве процветало фортификационное строительство, крепости сооружались из дерева, камня и кирпича, наиболее известными из них являются Хотинская, Сорокская, Орхейская, Бендерская, Белгород-Днестровская крепость и др. В каждой крепости был начальник — пыркэлаб.

Экономика

Несмотря на опустошительные нашествия монголо-татар молдавская экономика XIV века заметно росла. Это объяснялось ростом производственных сил и улучшением технологий производства. Основой экономики княжества было сельское хозяйство, в котором преобладало животноводство. В земледелии большое значение имело огородничество, садоводство и выращивание винограда. Возделывались также яровая пшеница, ячмень, просо, горох, чечевица, полба, конопля и лён. В документах XV века упоминается капуста. Картофель появляется с XVIII века. В животноводстве важную роль играло коневодство и разведение мелкого рогатого скота. Польский автор начала XVI века М. Кремер писал: «Молдаване меньше занимаются земледелием и преимущественно живут за счёт стад скота, так как их страна полна очень хорошими быками и коровами».

В Молдавии были развиты морское, озёрное и речное рыболовство, которое было наиболее распространено в бассейнах нижнего Дуная, Днестра, Прута и Сирета. Основными видами рыб были судак, окунь, сазан, лещ, тарань, а также белуга и карп.

Активно развивалось ремесло и товарообмен между городами, что способствовало их развитию и росту. Одновременно выросла внутренняя торговля. Этому поспособствовал активный товарооборот между крестьянами и ремесленниками, которые закупали у крестьян сырьё для производства и затем продавали готовый товар им же или реализовывали его на территории города (например, пекарь). С ростом торговых отношений значительно расширялись старые и сооружались новые города. Из наиболее крупных городов того времени можно выделить Яссы, Сучаву, Килию, Аккерман.

Молдавское княжество имело важное стратегическое положение и через него проходили торговые пути из Польши и Германии в Византию, из Венгрии и Трансильвании к русским княжествам, из Валахии в Польшу и др., что также не могло не сказаться на развитии княжества. Особенно широко разрослись города с выходом к Чёрному морю, такие как Килия и Аккерман. В XV веке торговое значение Молдавского княжества значительно выросло. Молдавские купцы и господари активно начали заключать сделки с иностранными городами. Известны договоры 1409 года со Львовом и 1413 года с Брашовым. Большой популярностью у иностранных купцов стал пользоваться «молдавский» торговый путь, проходивший по линии Краков↔Львов↔Сучава↔Чёрное море. Через территорию Молдавского княжества стала популярной транзитная торговля. С востока во Львов через Молдавское княжество везли ткани и пряности, с юга в Северную Европу — воск, серебро и т. д. К XV веку в городах Молдавского княжества торговали купцы из Москвы, Литвы, Греции, Генуи, Армении, Польши, Валахии и др. земель и государств. Купцам из украинских земель предоставлялись особые торговые привилегии.

В Молдавское княжество ввозились сукно и бархат из Кёльна, Ипра и Лувена, литовское полотно и оружие из Львова, металлические изделия и ткани из Трансильвании, соль и медь из Валахии, а также другие готовые ремесленные изделия из других стран. Из Молдавского княжества вывозились овцы, крупный рогатый скот, лошади, зерно, вино, кожа, рыба, поташ, табак, меха и другие товары. В XVI—XVII веках начал преобладать экспорт товаров из Молдавии. Один из европейских путешественников Блез де Виженер отмечал«Молдаване посылают свой скот не только в Венгрию и Россию, но и в Польшу, Пруссию, Силезию, Германию, Италию, Турцию». Однако постоянные войны мешали торговле, в частности набеги запорожских казаков и крымских татаров.

Казна Молдавского княжества пополнялась как от торговли, так и от налогов. Все налоги собирались с жителей городов, а точнее — со среднего их слоя (ремесленников). В казну господаря шёл только подушный налог, остальное — в богоугодные заведения (церкви, храмы, монастыри и пр.) и городскую казну. Деньги, полученные от налогов и торговли, позволяли господарям Молдавского княжества централизовать и укреплять свою власть над княжеством. Однако большая часть денег уходила на оплату дани туркам и прочие расходы, поэтому господарь Дмитрий Кантемир заметил: «Наша страна постоянно страдает от недостатка денег, хотя вывозит за границу гораздо больше, чем оттуда ввозит».

Первым чеканить молдавские монеты стал Пётр I Мушат. Его монеты были найдены в Крыму, на побережье Чёрного моря, в Литве, Польше, на Балканах (бывшая Югославия). Практически все последующие правители чеканили свои деньги по образу его монет. Однако с приходом турок султан Османской империи запретил чеканить молдавские монеты, поэтому в княжестве ходили деньги из соседних стран: дукаты, угии, флорины, цехины, скуды, талеры, орты, шостаки, потроники, гроши, динары, аспры.

Культура

О культурной развитости Молдавского княжества можно судить по устному народному творчеству, памяткам архитектуры и живописи, летописям, археологическим находкам. Устное народное творчество активно развивалось в период Средневековья, по народным песням, балладам, сказаниям можно узнать многое о прошлом Молдавского княжества, быте его населения, традициях, войнах и прочих аспектах жизни.

Известно, что молдавские мастера умели искусно изготавливать изделия, о чём свидетельствует большая серебряная кадильница в Путне, подаренная Стефаном Великим, и некоторые другие изделия из драгоценных металлов.

Скульптура в княжестве не получила распространения, так как считалась идолопоклонничеством. Живопись Молдавского княжества из-за распространённости православия в регионе попала под влияние византийской. Расписывались в основном стены церквей, монастырей, храмов. В настенной росписи стоит отметить гибкость контурного рисунка, спокойный тон повествования, традиционность. Со временем в росписях появилось актуальное содержание, например, политико-религиозное (на изображениях об «Страшном суде» турок причисляли к грешникам).

При церквях организовывались школы. Господарь Василий Лупу вместе с Варлаамом в 1637—1643 годах открыл в Яссах первую молдавскую типографию. Туда из Москвы, Киева и Львова было завезено оборудование и бумага. Всего в типографии было напечатано 8 книг, среди них «Казания Варлаама» (1643) и первый молдавский сборник законов — «Уложение Василе Лупу» (1646). В 1653 году из-за политических неурядиц типографию закрыли. Вновь она открылась в 1681 при Дософтее. По письменным источникам можно узнать, что широкое распространение в княжестве в XIV—XV века получила кириллица и летописи писались на старославянском. Позже кириллица сменилась латиницей, а славянский язык — молдавским. При господарях-фанариотах некоторые молдавские летописи вообще писались на греческом.

Хорошо развитой была архитектура Молдавского княжества. До наших дней сохранилось большое количество молдавских храмов и крепостей, построенных в Средние века и Новое время. До середины XV века основным строительным материалом служило дерево, при Стефане III Великом оно было заменено камнем. Также при этом господаре активно развивалась культовая архитектура, были построены многие церкви и монастыри, которые отличались от более ранних строгостью постройки. В Молдавское княжество из Трансильвании, Польши и Венгрии проникали и западные веяния. Со временем в княжестве распространились традиции русского зодчества. На территории современных Украины, Румынии и Молдавии сохранились архитектурные памятки Молдавского княжества.

Музыкальная культура возникла в Молдавском княжестве в средние века, оставив богатое наследие, которое сохранилось и до наших дней. Это различные народные песни, музыка, танцы. Со времён Молдавского княжества в современной Молдавии сохранились дойны, колинды, урэтуры, сноавы. Отдельно стоит отметить народную балладу «Миорица», поставленную на музыку. В Молдавском княжестве музыкой занимались и профессионально, например, около 1500 года в Путнянском монастыре была создана певческая школа. В средневековой Молдавии появились современные народные молдавские инструменты, такие как най или флуер.

Источники и историография

Письменными источниками, из которых можно узнать о Молдавском княжестве, являются работы древних молдавских и зарубежных летописцев, договоры господаря со своими соседями и грамоты, различные документы, записки путешественников и исследователей.

Первыми летописными источниками, описывающими Молдавское княжество, были молдавские и иностранные летописи. Первой молдавской летописью являлись «Анналы двора Стефана Великого».

С XIV по XV века также были написаны «Анонимная летопись Молдавии», «Путнянская летопись», молдавско-немецкая летопись, включённая в Воскресенскую летопись «Сказание вкратце о молдавских государях отколе начинается молдавская земля», молдавско-польская летопись, летопись Романского епископа Макария о событиях 1504—1556 годов, летопись игумена Каприянского монастыря Ефимия о событиях 1541—1554 годов и летопись монаха Азария о событиях 1541—1574 годов. В основном летописи, написанные в Молдавском княжестве, прославляли господарей и их деяния. Позже, в XVII веке, возникло боярское летописание.

Наиболее известными его представителями являются Григоре Уреке, Мирон Костин, Николай Костин, Аксинтий Урикарул и Ион Некулче. Они описывали как происходящие, так и давно минувшие события XIV-XVI веков. Молдавское летописание прекратило своё существование только к концу XVIII века.

В российской историографии первой половины XIX века уделялось особое внимание борьбе молдавского народа против турок. Этим событиям посвятили свои труды А. Кочубинский («Сношения России при Петре I с южными славянами и румынами», Москва, 1872) и А. Мышлевский («Война с Турцией 1711 г.», Санкт-Петербург, выпуск 12, 1818).

В самой Молдавии после объединения с Валахией в Румынию на подъёме националистических веяний историки подчёркивали культурные и исторические связи этих государств, в Румынии того периода наиболее известными в описании истории Молдавии были труды валашского историка Б. П. Хашдеу. В его книге «Ион-воевода Лютый» большое внимание уделялось общим чертам молдавской и валашской истории и подчёркивалось отношение Молдавского княжества к западному миру. После Октябрьской революции в России в Румынии усилились антироссийско-антисоветские настроения. Труд румынского историка Н. Йорги выступает тому примером.

Через некоторое время и в СССР начали появляться исторические труды, посвящённые Молдавскому княжеству. В 1940-х появились первые публикации трудов советских историков, принадлежали они И. Д. Чебану и В. М. Сенкевичу. В румынской историографии, посвящённой Молдавскому княжеству, следует выделить работы Г. Бевиконного, Т. Ионеску-Нишкова, Константинеску-Яшь, А. Константинеску. В конце 50-х годов в Бухаресте и Кишинёве состоялись две совместные румынско-советские сессии, посвящённые проблемам истории Молдавии. Однако, с установлением режима Чаушеску в Румынии, сотрудничество историков обоих государств практически сошло на нет, и в каждой стране писалась «своя» историография.

С распадом Советского Союза и падением режима Чаушеску в Румынии началась новая эпоха в исследовании молдавской истории. В современной Румынии история развития Молдавского княжества, Трансильвании и Валахии рассматривается в рамках развития единой румынской общности, а дружественные отношения с другими странами, в частности Россией, как союз против общего врага — Османской империи. Это заметно в работах М. Кику, П. Параска и И. Киртоагэ.

История Молдавского государства

Образование княжества

Ещё в IV веке на территории Бессарабии и Молдовы оседлые скотоводы и земледельцы занимались выращиванием зерновых культур и выпасом скота. Край хоть и был расположен близко к владениям Римской империи, но через него часто совершались набеги варваров из степей Северного Причерноморья в Дакию, и из-за этого в нём римское влияние, хоть и присутствовало, было крайне низким.

К IX веку на территории Молдовы и Бессарабии возникло несколько территориальных объединений, которые были созданы скорее для координации сил в борьбе с противником. Каждым таким «государством» управлял князь, который имел военную, судебную и административную власть и являлся крупным землевладельцем. Несколько объединений составляли более крупное воеводство, которым управлял воевода. Его основным занятием была координация военных действий во время войн. Ещё в VII веке часть Бессарабии вошла в состав Первого Болгарского царства, однако позже оно было разбито Византийской империей, далее южная часть вошла в состав Второго Болгарского царства, а северо-восточная его часть вошла в состав Киевской Руси. В 1116 году Владимир Мономах назначил своего наместника в Придунавье. С распадом Руси междуречье Днестра и Прута непродолжительное время контролировалось Галицко-Волынским княжеством.

Во второй половине XIII — первой половине XIV веков юго-восточная часть Днестровско-Карпатских земель входила в состав Золотой Орды. Районы карпатских предгорий непосредственно не входили во владения Орды, но, очевидно, находились от неё в определённой зависимости.

Венгерская марка

В XIV веке Золотая Орда пришла в упадок. В середине 1340-х годов венгры разгромили золотоордынское войско. Земли в бассейне реки Молдовы оказались под властью венгерских королей. Венгры управляли этой территорией с помощью своих наместников. Самым первым из них был Драгош Водэ, воевода из Марамуреша, с именем которого традиция связывает возникновение молдавского государства. Он правил два года с 1351 по 1353 и был маркграфом, будучи вассалом венгерского короля.

Рис. Драгош Водэ.

По его приказу Драгош отправился с войском в междуречье Прута и Днестра, разбил монголов и изгнал их за Днестр, включив земли современной Бессарабии в состав марки.

Дра́гош Во́дэ — молдавский воевода из Марамуреша, который стал с помощью Венгрии наместником земель, ставших Молдавским княжеством. Даты рождения и смерти неизвестны.

Правил Молдавским княжеством между 1351 и 1353 годами.

Повторение...