Повторение - Наша любимая землячка: ЧЕПРАГА Надежда Алексеевна

Родилась на севере Республики Молдова в селе Распопены. Отец - Чепрага Алексей Павлович. Мать - Чепрага Зинаида Дионисовна.

Родители Надежды работали в колхозе. В семье было четверо детей: Надя, Нина, Иван и Николай. Семья очень музыкальная - отец великолепно играл на скрипке, мать обладала замечательным сопрано. Дети все пели и танцевали, - как единый ансамбль. Судьба благоволила Надежде, - именно она пошла на профессиональную сцену. Заметили её на фестивале песни уже в четвертом классе. Она становится солисткой самодеятельного коллектива "Думбрава" ...

Трудно узнать в этой женщине красавицу Надежду Чепрага

Молдавская эстрадная певица Надежда Чепрага в советские годы была популярна не меньше, чем София Ротару. Казалось, что на эстраде они большие конкурентки. Надежда Алексеевна побывала на программе "Время обедать".

Сложно было узнать в этой женщине когда-то красивую певицу Надежду Чепрага. Артистка много лет не появилась на российском телевидении, о ней очень мало пишут в прессе. По некоторым данным, сейчас Надежда Алексеевна продолжает выступать на родине. Она также занимается общественной деятельностью: является членом Совета по культуре при Отделе внешних церковных связей Православной Церкви Молдовы.

На днях она побывала на съемках праздничного выпуска программы "Время обедать". Надежда Чепрага спела песнью "Молдаванка". Зрители обратили внимание, что певица сильно поправилась и очень изменилась.

Как однажды рассказала Надежда Алексеевна, в молодости у нее было очень много поклонников. Один шах подарил ей верблюда. Но самым незабываемым моментом в жизни осталось знакомство с мужем. Евгений Литвинов взял ее замуж в 17 лет. Они прожили вместе много счастливых лет, а плодом этой любви стал сын Иван. К сожалению, муж Чепраги скончался несколько лет назад.

Давайте послушаем ее молодой...

Nadejda Cepraga - Canta-ma amor - Melodii 1987