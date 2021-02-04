Повторяем - Певица София Виковянка. Знакомимся с лучшим исполнителем народных песен Молдовы (Видео)

Молдаванка София Виковянка (София Мику) – одна их самых популярных исполнительниц народных песен из Буковины. София Виковянка родилась 23 сентября 1941 года в селе Топорэуць (ныне Топорэука), местности недалеко от города Черновцы (в настоящее время в Украине). София выросли вместе с тремя братьями в купеческой семье Георгия и Вероники Фуса. Они держали в Черновцах лавку, владели домами, скотом, лошадьми. После присоединения Северной Буковины к Советскому Союзу отца арестовали, и София вместе с другими членами семьи переселилась в коммуну Виковул де Жос. Здесь София и провела остаток детства. Семья бедствовала, и София научилась шить, ткать ковры, вязать.

Окончила Народное художественное училище в Сучаве и в 1959 году стала солисткой ансамбля народной песни и танца «Чиприан Порумбеску» из Сучавы. В 1965 году певица выпускает свой ​​первый диск. В 1998 году она стал солисткой ансамбля народной музыки «Рапсоды Ботошан».

Сценический псевдоним «Виковянка» ей выбрал художественный руководитель ансамбля в честь села, где она выросла. София Виковянка была замужем за журналистом Виктором Мику, который умер в апреле 2001 года.

Со временем София Виковянка выпустила10 персональных и 6 совместных дисков. В репертуаре Софии Виковянки есть дойны о любви и грусти, колыбельные, свадебные песни, баллады, гимны, праздничные и застольные песни.

Певица выступала с концертами с различными творческими группами в стране и за рубежом: в Израиле, Португалии, США, Франции, Дании, Германии и других странах.

Известная солистка с псевдонимом София Виковянка прославила Буковину своими песнями, передающими эмоции и состояния молдавского крестьянина. Она исполняла танцевальные песни, баллады и дойны, колыбельные из зоны Буковины. Такие песни, как «Lume, lume trecătoare», «M-am sfădit rău cu badița», «Am avut un pui pe lume», «Bătîanețea cînd te bate», «Săraca vecina mea», «Bucovina mîndră floare», «Asta-i joc din Bucovina» и другие открыли миру очарование молдавского фольклора. Она опубликовала два сборника стихов: «Dureri ascunse» («Скрытые страдания», 1996) и «Cu inima-n palme» («С сердцем на ладонях», 2004).

В знак признания художественной деятельности в течение почти 50 лет София Виковянка была отмечена несколькими государственными наградами. Известная певица получила звание почетного гражданина населенных пунктов Сучава, Рэдэуць, Сирет, Пожората, Чокэнешть и Виков (Сучавский уезд), а также коммун Ион Крянгэ Нямецкого уезда и Чокырлэу уезда Марамуреш.

София Виковянка купила в селе Виковул де Жос девять гектаров земли, построив новый дом в старинном стиле с крыльцом и чердаком, в котором организовала небольшой этнографический музей, содержащий выставку крестьянских костюмов и народного искусства. Интерьер дома был украшен вещами, характерными для интерьера крестьянского дома: сундук с приданым, блидар (шкаф с посудой), настенные ковры, иконы, вышитые полотенца, детская колыбелька. В музее также представлены национальные костюмы, в которых певица выступала на сцене.

Sofia Vicoveanca - Haida roata mai flacai