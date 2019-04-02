Доктор С.М. Огнева «Псориаз и псориатический артрит»

Врач-дерматолог, фитотерапевт. Автор уникальной методики лечения псориаза и псориатического артрита, не имеющей аналогов в России и зарубежом. Автор 7-ми книг.

Заслуженный лауреат проекта «Персона России».

Образование высшее – Ярославский медицинский институт.

Родилась 3 ноября 1946 года в Москве.

Светлана Михайловна Огнева знает о псориазе и псориатическом артрите все, что возможно знать на сегодняшний день, ведь ее жизнь и судьба неразрывно связаны с этим тяжелым заболеванием. Сейчас Светлане Михайловне 69 лет и шестьдесят из них она больна псориазом. Диагноз был поставлен девочке уже в семилетнем возрасте, ей пытались помочь лучшие врачи, но все было тщетно. В то время псориаз считался исключительно кожным заболеванием. Но уже сейчас, когда очевидно, что это серьезный недуг, который поражает весь человеческий организм, и мировые специалисты трудятся над поиском решения, он остается неизлечим.

В 28 лет у Светланы развился псориатический артрит – она получила инвалидность. Тогда девушка мечтала дожить хотя бы до своего сорокалетия. Трудно представить, те страдания, что ей пришлось пережить из-за мучительной болезни, которую, к тому же, нельзя скрыть от посторонних глаз. Псориаз вынуждал ее непрестанно преодолевать себя и обстоятельства, неистово бороться за то, что является данностью для здорового человека.

И она боролась, добиваясь успеха во всех своих начинаниях. Светлана окончила медицинский институт и уже через год стала главным врачом профилактория. Обладая великолепным ораторским даром, она читала лекции о здоровье и красоте (люди слушали ее затаив дыхание), около двух лет была ведущей радиопередачи, имевшей невероятную популярность.

Но стараясь вести полноценную жизнь, она все равно не могла вздохнуть по-настоящему свободно, ведь псориаз диктовал свои условия, был ее неизменным попутчиком. Она мечтала хоть о каком-нибудь спасении от тягчайшей напасти, и, не дождавшись решения проблемы от официальной медицины, 30 лет назад эта сильная женщина и высококлассный врач начала работу над собственной методикой лечения псориаза и псориатического артрита.

В течение нескольких лет Светлана Михайловна регулярно преодолевала нелегкий путь в поселок Ноглики на Сахалине, и местная знахарка-шаманка помогала ей изучать травы, создавать из них мази и настойки, собирать сборы для целебных ванн. Ее методика рождалась постепенно, в ходе кропотливой работы, и вобрала в себя весь опыт народной и канонической медицины. Наконец-то она смогла излечиться сама и начала помогать людям, вынужденным расплачиваться за кратковременное облегчение, дарованное официальной медициной тяжелыми побочными эффектами.

Доктор Огнева – признанный в мире специалист, ее присутствие на Международных конгрессах по псориазу является обязательным и желанным. Посещая эти съезды, она продолжает ждать открытия, которое сможет избавить человечество от этой страшной болезни навсегда. Но пока ее методика является единственным разумным путем, потому что действительно борется не только с внешними проявлениями псориаза, но и налаживает весь человеческий организм в целом, а самое главное, – не имеет негативных последствий. Методика доктора Огневой является самой безопасной и эффективной альтернативой гормональному лечению, которое предлагает современная медицина. Если бы 30 лет назад Светлана Михайловна выбрала официальную терапию, в живых бы ее уже не было.

У доктора Огневой лечатся люди со всей России, из Израиля, Франции, Германии, США, Латвии, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Молдавии… Среди них много известных личностей. Американская медицинская компания планировала начать массовое распространение ее системы, но, так как эта методика уникальна, она не смогла бы приносить им высокий доход. Ведь травы необходимо собирать определенным способом, в особых регионах и правильное время года; немыслимо использование консервантов, а срок годности такого натурального продукта не более полутора лет.

Порой она готовится к очередному приему в течение двух суток, и пациенты удивляются тому, как долго и подробно она ведет сам прием. Светлана Михайловна не способна работать иначе, полагая, что в ее деле равнодушное, поверхностное отношение есть непростительное нарушение первой заповеди врача «не навреди». Ее пациенты начинают идти на поправку уже после двух недель лечения и окончательно избавляются от симптомов за 4-6 месяцев, в зависимости от формы заболевания. Проходя испытание псориазом всю свою жизнь, доктор Огнева как никто понимает и сочувствует своим пациентам, со слезами констатируя, что все больше совсем молодых людей, детей подвержены этому недугу. Вот уже 13 лет как Светлана Михайловна официально на пенсии и говорит, что сейчас она бы просто наслаждалась заслуженным отдыхом, но тут же признается, что никогда не сможет пройти мимо больных людей, которым никто не в состоянии помочь.

Ведь, к сожалению, официальная медицина – основана на гормональных и химических препаратах, а они дают лишь временный косметический эффект, в дальнейшем сказываясь тяжелейшими побочными эффектами. Так что, она, как прежде, отдает своему делу все силы, и даже после насыщенного рабочего дня в клинике, до полуночи принимает звонки пациентов по Скайпу. Ее последователем в этой по-настоящему нужной и нелегкой работе является дочь Эльвира Владимировна – врач-дерматолог, которая также посвятила свою жизнь лечению псориаза по авторскому методу доктора Огневой. Светлана Михайловна надеется, что семейное дело продолжит и внучка, но Наташа пока выбрала сферу туризма.

Благодаря своей методике Светлана Огнева знает, что псориаз – это не приговор. Она живет полноценной насыщенной жизнью, дарит надежду и приносит неоценимую пользу людям, которые уже отчаялись в неравной борьбе с безжалостным недугом!

Публикация глав из книги Светланы Михайловны Огневой.

Что такое псориатический артрит? Это воспалительное заболевание суставов у больных псориазом. Причины развития псориатического артрита неизвестны. В суставах возникают воспалительные изменения и деформация. Провоцирующими факторами в развитии псориатического артрита обычно являются перенесенные стрессы и инфекционные заболевания. Часто у многих пациентов я наблюдаю, помимо внешних проявлений псориаза на теле, поражение суставов. В отсутствие кожных проявлений псориаза диагностировать псориатический артрит очень сложно. Только врач с многолетним опытом работы способен диагностировать у пациента псориатический артрит. Псориатический артрит сопровождается обширными эрозиями суставных поверхностей, костные разрастания более выражены, чем при ревматоидном артрите. У некоторых больных наблюдается поражение позвоночника. Течение псориатического артрита обычно хроническое с периодами обострений и улучшений состояния больного. При отсутствии лечения псориатический артрит может сильно деформировать сустав и привести больного к инвалидности.

Что же делать тем моим пациентам и коллегам по несчастью, которые по ряду обстоятельств не смогут приехать ко мне на прием? Во-первых, старайтесь не доводить ваш организм до такого состояния. Прежде чем переходить при болях в суставах на препараты, попробуйте все мои советы. Не допускайте, чтобы вам делали подколы в больной сустав, он у вас постепенно будет разрушаться.

Ниже я хочу привести ряд рецептов, которые вы можете использовать в домашних условиях, которые помогут вам справиться с этим недугом.

Рецепт № 1. Если у вас распух сустав, делайте компрессы из сырой протертой моркови. На 1 ст. ложку тертой моркови добавить 5 капель подсолнечного масла и 5 капель аптечного скипидара. Делать процедуру через 1 день. На другой день ставить компрессы из листьев алоэ.

Рецепт № 2. Если вы склонны к опухолям суставов, пейте сок листьев лопуха ежегодно. Принимать по 1 ст. ложке 3 раза в день за 40 минут до еды и заедать 1 ч. ложкой меда (если нет сахара в крови и аллергии на продукты пчеловодства). Сок можно готовить на 3-4 дня. Сок делать только из свежих листьев, хранить его в холодильнике. Одновременно принимать мумие. Принимать по 1 ст. ложке утром за час до еды. Раствор готовить так: 2 гмумие на 200 мл кипяченой воды. 10 дней пить – 5 дней перерыв. Пить 2-3 месяца.

Рецепт № 3. При псориатическом артрите часто болят мелкие суставчики ног. Очень хорошие результаты дает трава мокрица, или звездчатка средняя. Эта трава растет в каждом огороде, на полях как сорняк. Если вы на даче, набить в обувь эту траву как стельки. Надеть прямо на босую ногу, а к вечеру ополоснуть теплой водой. Эффект потрясает! Попробуйте.

Рецепт № 4. При псориатическом артрите через месяц после основного курса лечения по моей методике необходимо сделать настойку из кедровых орешов. Способ приготовления: растолочь вместе со скорлупой орехи, залить в бутылку 0,5. Водки должно быть на 6 см больше. Настаивать 3 недели. Затем процедить. Принимать по 1 ст. л. 3 раза в день за полчаса до еды.

Рецепт № 5. При псориатическом артрите, а также при артрозе из 1 кг корней сельдерея отжать сок, добавить 2 стакана меда и хорошо вымешать. Хранить в холодильнике. Принимать по 1 ст. л. 3 раза в день за полчаса до еды. Курс - 1 месяц, месяц перерыв. Через месяц повторить.

Рецепт № 6. Корень алтея (2 ст. л.) раздробить, поместить в эмалированную кастрюлю, залить 200 гр горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и кипятить на водяной бане 30 минут. Охладить 10 минут. Отжать сырье и довести до 200 мл кипяченой водой. Хранить только двое суток. Принимать по 1/3 стакана 3 раза в день после еды.

Рецепт № 7. 500 г корня сельдерея с травой, 500 г лимонов с кожурой. Добавить 500 г меда. Перемешать и поставить в холодильник на 3 дня. Принимать по 1 ст. л. 3 раза в день за 30 минут до еды. Суставы станут подвижными, пальцы ловкими.

Рецепт № 8. Листья гиннкго просушить, перемолоть в кофемолке. Принимать по 1 ч. л. 3 раза в день во время еды.

Рецепт № 9. Филинник (кирказон) 50 г на 1 ведро воды, 30 мин. кипятить. Принимать наружно в виде ванн. Внутренне: 1 ст. л. заварить 1 стаканом кипятка, настоять 1 час, принимать по ¼ 3 раза в день.

Рецепт № 10. Весной собрать почки сирени. 2 стакана почек залить 0,5 литров водки. Поставить в темное место настаиваться на 10 дней. Этим настоем натирать больные суставы, поясницу. Достаточно 10-15 процедур.

Сельдерей пьешь - суставы бережешь! Нужно купить свежие корни сельдерея, промыть, нарезать. 1 столовую ложку корней залить 2 стаканами кипятка и настаивать 4 часа в теплом месте. Процедить и принимать по 2 столовых ложки 2 раза в день до еды. Правда, добавив немного меда, чтобы лекарство было приятнее. Через 2-3 недели вы забудете о боли.

Овес. Поражает результат применения овса, далее я приведу рецепт отвара:

а) 1 стакан овса надо залить литром родниковой воды (если нет, подойдет и отстоянная вода). Через 10 часов поставить на слабый огонь, кипятить полчаса и настаивать, укутав, 12 часов. Процедить, долить родниковой воды до первоначального объема и пить 3 раза в день по ½ стакана за 20 минут до еды в течение 2 месяцев, затем месячный перерыв и повторение курса. Цикл выдерживать в течение полутора лет. Отвар хранить в холодильнике и перед питьем слегка подогревать. Результат потрясающий!

б) 1 кг овса промыть до чистой воды, залить 5 литрами холодной воды (структурированной) и поставить на огонь. От закипания на медленном огне 5-6 часов. Процедить через дуршлаг и разлить по бутылкам по 0,5 литра. Должно получиться примерно 5 бутылок (на дне может быть осадок). Пить по 1 бутылке в день 3 раза перед едой за 20-30 минут. На пятый день готовить новую порцию. Пить 2-3 месяца, затем столько же перерыв. Обязательно добавлять перед употреблением лимонный сок по вкусу. Можно добавлять айву (сок или протертую). Если пациент не страдает ожирением или повышенным весом, добавить оливковое или сливочное масло, мед, сливки.

в) 1 стакан промытых зерен овса залить 1 литром теплой структурированной воды или родниковой. Настоять 10 часов, затем варить 30 минут. Настоять еще 12 часов. Процедить. Объем отвара довести до 1 литра кипяченой водой. Принимать по ½ стакана 3 раза в день за полчаса до еды. Курс лечения 1 месяц. Делать такие курсы весной, летом и осенью.

Овес оказывает общеукрепляющее, тонизирующее, обволакивающее, желчегонное, мочегонное, кроветворное и противовоспалительное действие.

- улучшает и обновляет состав крови, препятствует образованию тромбов

- повышает количество лейкоцитов

- нормализует обмен веществ

- эффективен в лечении панкреатита

- обладает антисклеротическим действием

- повышает иммунитет

- подавляет желчь и слизь в организме

- повышает защитные функции организма, его способность к самоочищению

- сдерживает развитие дегенеративных процессов в организме за счет большого содержания кремния

- стимулирует выработку биотина (витаминного вещества, нормализующего обмен холестерина, аминокислот и белков в организме)

- стимулирует жировой обмен

Внимание! Обязательно добавляйте лимонный сок, айву, мед и, если позволяет организм, сливки или другие жиры.

Очень часто у многих моих пациентов на фоне псориаза возникает бурсит. Бурсит - это когда воспаляется синовиальная сумка. Когда она воспаляется, возникает отек локтя или колена. Что делать? Я рекомендую в проблемное место втирать настой коры калины. Для ее приготовления заполните банку измельченной корой до половины. Доверху залить водкой. Плотно закрыть крышкой и хранить в теплом темном месте, встряхивая дважды в день. Через несколько дней профильтровать, перелить в другую емкость и втирать в больное место дважды в день утром и вечером.

Травы и настои, используемые при псориатическом артрите

Первую живую аптеку открыла сама природа. Первые люди и животные интуитивно пользовались целым набором растений и трав для поддержания сил и здоровья. С ходом столетий и тысячелетий их интуиция исцеления превратилась в лечебное знание. И тот и другой способ познания мира подтверждают: травы – одно из лучших лекарств для человека.

Старинная медицина широко использует травы при заболеваниях позвоночника и суставов. Ниже я даю настои и отвары из определенных растений, обладающих способностью нормализовать обменные процессы в организме и тем самым оказывать противовоспалительное и обезболивающее действие.

В народе популярны методы «гонки солей» при болях в спине и суставах, суть которых заключается в применении средств дегидратации растительного происхождения, обладающих мочегонным действием. Изменяя водно-солевой обмен, эти вещества уменьшают отек и воспаления в тканях и в нервных корешках спинного мозга. Таким действием обладают порошок арбузной корки, настои петрушки и шиповника. Порошок из арбузной корки готовят так: зеленый слой (наружный) арбузной корки снимают картофелечисткой или ножом и сушат в духовке. Затем перемалывают на кофемолке и употребляют 2-3 раза в день по 0,5-1 ч. ложке. Арбуз - безвредный пищевой продукт, но арбузный порошок оказывает сильное мочегонное действие и может вызвать снижение уровня калия в крови, а это может привести к нарушению сердечной деятельности.

Поэтому лечение арбузной коркой следует сочетать с продуктами, содержащими большое количество калия.

Рекомендую следующее варенье. Взять 1 кг кураги, изюма, инжира, урюк, чернослив, грецкие орехи. Можно всего по 0,5 кг (в общем, кашу маслом не испортишь). Все пропустить через мясорубку, залить медом, разложить по небольшим баночкам. И ешьте на здоровье 2-3-4 ложки в день. Уверяю, баланс восстановится!

Предлагаю вам еще один рецепт дегидратации. Петрушка в сочетании с лимонным соком. Это высокоэффективное и безвредное средство!

Вечером промытые корень и зелень петрушки пропустить через мясорубку. Должен получиться один стакан. Переложить в эмалированную кастрюлю и залить двумя стаканами крутого кипятка, укрыть и оставить до утра. Утром процедить через четыре слоя марли, отжать. Добавить сок одного лимона, а отжим выкинуть. Пить не более чем по 1/3 стакана в день в два приема. Два дня пить, три дня перерыв. И так до исчезновения отека.

Травяные ванны

Травяные ванны - один из самых древних способов оздоровления. Приятная ароматная ванна, которую легко готовить, быстро снимает усталость, успокаивает нервную систему, омолаживает и очищает кожу, улучшает сон и обменные процессы в организме и, самое главное, у больных остеохондрозом снимает боль и напряжение мышц. Кроме того, травяные ванны создают собственный неповторимый запах вашему телу. Легко и радостно становится на душе.

Поэтому я вам предлагаю в домашней обстановке провести КУРС травяных ванн, которые очень эффективны. Ванна оказывает хорошее лечебное действие лишь в том случае, когда используется в виде курса лечения. Не менее 10-15 ванн, принимаемых через день.

Надо отметить, что кожа человека – сложнейшая система, богатая чувствительными окончаниями, реагирующими на боль, холод, тепло, прикосновение, давление, вибрацию. Вода раздражает рецепторы и вызывает тем самым изменения в нервной, сердечно-сосудистой системе, во всех внутренних органах, улучшая их работу.

Характер воздействия ванн зависит от температуры воды, состава ванн, состояния нервной системы.

По температуре различают ванны: холодные (до 20 градусов), прохладные (20-33 градуса), индифферентные (34-37 градусов), теплые (38-39 градусов), горячие (40 и выше).

Холодные и прохладные ванны тонизируют организм, стимулируют работу нервной системы, сосудов и сердца, стимулируют обмен веществ, повышают артериальное давление.

Теплые и индифферентные ванны уменьшают боль, расслабляют мышцы, успокаивают, улучшают сон, снижают артериальное давление.

Горячие ванны повышают потоотделение, стимулируют обмен веществ, расслабляют, снижают артериальное давление.

Правила приема общих ванн: лежать в ванне следует лицом к свету, слегка на правом боку, область сердца должна быть над поверхностью воды. После ванны необходимо протереть тело теплым полотенцем и отдохнуть в течение 30 минут.

Продолжительность теплых и индифферентных ванн - 10-20 минут, холодных, прохладных, горячих – 3 минуты.

Все ванны принимают только после консультации врача!

Мятные ванны.

0,3 кг сухой мяты заварить 5 л кипятка. Настоять в течение 2-3 часов. Влить 5 л настоя в ванну. Температура воды 36-37 градусов. Курс лечения -10 ванн по 10-15 минут через день.

Скипидарные ванны.

Белый раствор: кипящей воды – 550 мл; салициловой кислоты – 0,75 г; детского мыла – 30 г ; живичного скипидара – 50 г. По 10-20 мл на ванну. Температура воды 37-39 градусов. Курс лечения 10 ванн по 15 минут через день.

Следует помнить, что ванны с белым раствором повышают артериальное давление, а с желтым - снижают. При давлении 170-190 мм рт. ст. применяются смешанные ванны. Перед погружением в ванну половые органы смазывают вазелином.

Соляные ванны.

Низкой концентрации - 200 г. хлористого натрия на 200 л воды;

Средней концентрации – 2 кг хлористого натрия на 200 л воды;

Высокой концентрации – 5-6-10 кг хлористого натрия на 200 л воды. Температура воды 36-37 градусов. Курс лечения - 10 ванн по 10 минут через день.

Хвойные ванны.

100 гхвойного порошка или 100 мл жидкого хвойного концентрата на 200 л воды. Температура воды 36-37 градусов. Курс лечения - 10 ванн по 10-15 минут через день.

Снимает напряжение, улучшает кровообращение, оказывает спазмолитическое действие, облегчает климактерические расстройства. На ванну вам понадобится 50-70 г экстракта хвои (или 1 кг хвои на 2 л крутого кипятка, настаивать 2 часа). Курс — 70-75 процедур (через день) по 20 минут.

Ванна с сенной трухой - самая эффективная. Она оказывает общеукрепляющее воздействие, стимулирует обмен веществ, особенно полезна при псориатическом артрите, не имеет никаких побочных эффектов. Принимать 2-3 раза в неделю. Для приготовления лечебной ванны 7 кг трухи запарьте в большой емкости, процедите и вылейте в ванну с теплой водой. Продолжительность процедуры 20 минут.

Доброго Вам здоровья!

...повторение