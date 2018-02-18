Повторно - Золотой фонд Молдовы: Сергей Лункевич - Serghei Lunchevici în filmul "Lăutarii"

Сергей Лункевич родился в 1934 году в семье водителя трамвая и кондукторши в Кишинёве, откуда вместе с родителями был выслан в Сибирь в 1941 году.

После войны вернулся в Кишинёв (отец оставался на поселении). До 1953 года учился в кишинёвской музыкальной школе-десятилетке у Г.И. Гершфельда. В 1957 году Лункевич окончил Кишинёвскую консерваторию по классу скрипки у И. Л. Дайлиса, в 1958 году — по классу дирижирования и композиции у Б. С. Милютина.

С середины 1950-х годов работал скрипачом в оркестре народной музыки Молдавской филармонии (впоследствии «Флуераш»), с 1958 года — художественный руководитель и дирижёр оркестра, сменив на этом посту композитора Давида Федова. В 25 лет стал самым молодым артистом, которому присвоили звание заслуженного деятеля искусств республики. В 1967 году за концертную программу, посвящённую 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции, и высокое мастерство исполнения сольных номеров этой программы Лункевич стал лауреатом Государственной премии Молдавской ССР.

Лункевич собирал молдавский фольклор, стал известным как талантливый интерпретатор молдавской народной музыки. Ему принадлежат сочинения и аранжировки для оркестра народных инструментов, песни, музыка к кинофильмам. Его называли «последним лаутаром».

В 2003 году Молдавской филармонии было присвоено имя Сергея Александровича Лункевича. Бронзовый барельеф на могиле музыканта на Армянском кладбище в Кишинёве был разрушен в конце 1990-х годов; впоследствии установлен новый гранитный памятник.

Семья

Первая жена Сергея Лункевича — Изольда Борисовна Милютина (род. 1 июля 1932) — молдавский и израильский музыковед, доктор искусствоведения, заслуженный деятель искусств Молдовы; выпускница (1955) и преподаватель (с 1974 года — заведующая кафедрой композиции и музыковедения) Кишинёвской консерватории (Института искусств им. Г. Музическу), руководитель отдела музыковедения АН Молдавской ССР, автор альбома-монографии «Дойна» (Кишинёв: Hyperion, 1990), воспоминаний «Между прошлым и будущим» (Тель-Авив: Gutenberg, 2005); живёт в городке Бат-Ям (Израиль).

Старшая дочь — Ирина Сергеевна Лункевич — пианистка, преподаватель Академии музыки и танца им. Рубина в Иерусалиме.

Внучка — Дарья Лункевич, живёт в Иерусалиме.

Тесть — видный молдавский дирижёр Борис Семёнович Милютин (1905—1993), выпускник Ленинградской консерватории (1936), дирижёр первого симфонического оркестра в Тирасполе (1936), а с 1940 и с 1945 года — в Кишинёве.

Вторая жена — ведущая программы ансамбля «Флуераш» Нина Ивановна Лункевич (урожд. Ионашку).

Младшая дочь — Ольга Сергеевна Лункевич — пианистка, погибла 17 апреля 2004 года в автокатастрофе.

( Внук — Владимир Владимирович Лункевич — юрист, живёт в Киеве.

Брат — математик Виктор Александрович Лункевич, доцент Кишинёвского политехнического института.