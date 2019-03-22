Советуем прочитать материал (О Молдова-Фильм и не только...): Ольга Тиховская "Возвращение Ивана Грязнова"

Ольга Тиховская, специальный корреспондент ИА Новости-Молдова в странах СНГ и Европы

Что бы ни снимал Иван Александрович Грязнов – кино-сюжеты, документальные и научно-популярные фильмы, – его работы отмечены азартом первопроходца.

К 60-летию киностудии «Молдова-фильм» (1952 – 2012).

Публикуется с согласия автора.

Кинооператор Иван Александрович Грязнов был человеком не робкого десятка. А вот штампов боялся. Или, скажем, очень их не любил. В преклонном возрасте, разбирая свой архив и вспоминая о прошлом, он просил кишинёвских журналистов: «Только не называйте меня “оператором фронтовых дорог”, будьте так добры!».

Летом 1944 года более двадцати военных кинохроникёров снимали бои за освобождение Молдавии, но лишь одному из них – Ивану Грязнову – суждено было прожить на этой земле ещё сорок пять лет и стать участником строительства самой молодой советской республики.

Профессиональная биография старейшего оператора киностудии «Молдова-филм» начиналась в Москве. Двадцатитрёхлетний выпускник Всесоюзного государственного института кинематографии был многим обязан своим учителям – оператору Борису Израилевичу Волчеку и режиссёру Михаилу Ильичу Ромму. Первые самостоятельные работы Иван Грязнов начал снимать в 1937 году на киностудии «Белгоскино» и на Иркутской студии кинохроники.

После нападения гитлеровской Германии на СССР военная тематика стала главной для советских кинодокументалистов. Оператор Грязнов, как и многие его товарищи, был мобилизован в армию. С октября 1941 по декабрь 1943 года он служит в группе военных корреспондентов при штабе Забайкальского военного округа. Затем Ивана Грязнова отзывают в Москву и направляют в новую фронтовую группу, снимавшую наступление советских войск, восстановление освобождённых городов и сёл на юге. Северный Кавказ… Ростов-на-Дону…

Вскоре – новый приказ и новые фронтовые дороги. Они вели на запад – по Украине и Молдавии. 1 сентября 1944 года кинооператор Грязнов добрался до лежавшего в руинах Кишинёва и присоединился к киногруппе режиссёра Леонида Кристи, который, вместе с операторами П. Русановым и А. Щекутьевым, уже снимал материалы для фильма «В освобождённой Молдавии». Став «постоянной творческой единицей» корреспондентского пункта кинохроники, разместившегося в доме номер 17 по улице Гоголя, Иван Грязнов неустанно ездил по Молдавии. В последние месяцы войны, в дни Великой Победы над фашизмом, в трудные послевоенные годы он снимал сюжеты для киножурналов и выпусков новостей, которые смотрела вся страна, от Бреста до Владивостока. В 1952 году, после нескольких лет активной деятельности корреспондентского пункта, была создана Кишинёвская студия хроникально-документальных фильмов, спустя пять лет преобразованная в киностудию «Молдова-филм».

Ольга Тиховская

Что бы ни снимал Иван Александрович Грязнов – киносюжеты, документальные и научно-популярные фильмы, – его работы отмечены азартом первопроходца. Свидетель эпохи созидания, Иван Грязнов снимал молдавских строителей и виноградарей, учёных и врачей, лесников и земледельцев, инженеров и архитекторов… Они восстанавливали разрушенную оккупантами молдавскую столицу, города и сёла, они отстроили заводы, школы, больницы, они создали научные институты, библиотеки, издательства.

Где сейчас дети и внуки этих созидателей?

…Агрессивная толпа скандирует: «Чемодан – вокзал – Россия!». Надписи на заборах: «Русские – вон!». Бастующий Тирасполь. Военные действия в Бендерах, где с 19 июня 1992 года погибли сотни мирных жителей, в их числе и снимавший первый бой кинооператор Валерий Воздвиженский. Разграбленные фабрики и заводы, больницы, школы и детские сады. Эти реалии новейшего времени не попали в объектив камеры Ивана Грязнова. «Великие» национальные собрания и митинги, великий националистический угар в Молдавии конца ХХ века снимало уже следующее поколение кинооператоров. А сегодня, на новом витке националистического морока разрушение Молдавии фиксируют не только профессионалы кино и телевидения. Мобильные телефоны и любительские видеокамеры участвуют в создании коллективной визуальной летописи не сулящего нам иллюзий ХХI века. «Время разбрасывать камни» будто застыло в наших календарях.

…Мародёры беспрепятственно растаскивают государственное имущество из парламентских кабинетов. Средь бела дня – волокут компьютеры, стулья, что под руку попадётся. И этот грабёж созерцают лидеры либеральных партий, улыбчиво-спокойно разгуливающие среди уголовников. Некое существо в маечке с надписью «Я люблю Обаму» провоцирует толпу, отрабатывая проплаченную политическую игру под девизом «Я – совесть эпохи».

Имена румынских фашистов на табличках с названиями улиц. Памятники героям Великой Отечественной войны, осквернённые безродными нелюдями. Взорванная дамба на реке Прут и разрушенные наводнением сёла. Бездомные семьи, преданные антинародным правительством. Разруха и запустение…

Трудно представить, как снимал бы такую Молдавию оператор фронтовых дорог, человек не робкого десятка. Трудно предсказать, куда направил бы свою кинокамеру. Пожалуй, именно так мог бы начинаться фантастический рассказ: кинохроникёр из далёкого тоталитарного прошлого попадает в прекрасный новый мир, где свобода, независимость и демократия – беспредельны. Где – беспредел…

…Где – маршируют по мирным улицам Кишинёва, Кагула, Бельц агрессивные унионистские марионетки с триколорами. Режиссёры-постановщики и регулировщики этих маршей ни во грош не ставят чужую жизнь. Однако они беспредельно жадны до чужой, не своей земли. В который раз – в просвещённой Европе – запускается варварская программа «урвать, затоптать, раздавить, уничтожить». Какому Дюма-отцу приснились бы подобные «Двадцать лет спустя»?

И разве не монтируются с этими эпизодами киноматериалы, снятые Иваном Грязновым? – Монтируются! Добавим к этим кино-свидетельствам о «другой Молдавии» заметки, рукописные наброски, подписи к фотографиям самого Ивана Александровича. Операторы редко пишут мемуары, но эти фрагменты сегодня для нас ценнее многих томов.

Итак, на экране, под выкрики унионистов с лозунгами «Акциуня – 2012» – говорит и показывает Иван Грязнов:

– Помню страшные дни в конце 1944 года, когда снимал раскопки безымянной могилы недалеко от городка Калараш. Фашисты расстреляли и сбросили в яму несколько сотен мирных жителей. Снимал вскрытие этой общей могилы, допросы свидетелей, потом – перезахоронение останков. Снимал и кинокамерой и фотоаппаратом – материалы были использованы особой государственной комиссией, которая расследовала злодеяния фашистов и определяла масштабы этих преступлений.

Никогда не забуду и раскопки могил на еврейском кладбище в Кишинёве. Там во время румынской оккупации расстреливали кишинёвцев. На раскопках родные узнавали в трупах своих мужей, детей, братьев. Каждое лицо, каждый кинокадр – трагедия. Ещё снимал подвалы сигуранцы в Кишинёве. Там издевались над арестованными мирными гражданами, там пытали подпольщиков. Я снимал эти зловещие пустые подвалы…

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Повторение... 22.03.2019