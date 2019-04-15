Буджакские степи: Бессарабия Болгарская. Что мы знаем об этом?

Бессарабия. Буджак. Об истории Бессарабии много интересных работ, произведений. История ее связана с жизнью и творчеством многих известных деятелей в области культуры , науки и просвещения.

“В степях зеленых Буджака

Где Прут, зеленая река

При бедном устье ручейка

Стоит безвестное селенье.

Семействами болгары тут

В безпечной дикости живут,

Храня родительские нравы ,”

А. С. Пушкин.

Так писал о болгарах гениальный русский поэт А. С. Пушкин во время пребывания в нашем крае. Среди Буджакских степей как жемчужное ожерелье сверкает зеркальная гладь о. Ялпуг. На берегу этого чудесного озера расположен г. Болград - административный и культурный центр.

На крайнем юго-западе нашей страны, между Днестровским лиманом и р. Прут, в южной части Бессарабии расположена степная равнина. Чаще всего эта местность встречается под названием “Придунайской” или “Буджакской“ степи. Поскольку с юга эта степная равнина ограничена Килийским гирланом дельты Дуная, по которой проходит госграница с Румынией. С северо - запада Придунайская степь граничит с Молдовой, с севера - востока отделена Днестровским лиманом от остальной части Одесской области, на юго - востоке омывается Черным морем.

В северо - западной части Придунайской степи расположен Болградский район, который выделен как административная единица в 1940 году. Болградский район расположен в юго - западной части Одесской области. Район граничит на северо - западе и западе с территорией Молдовы, на северо - востоке - с Тарутинским районом, на востоке - с Арцизким районом, на юго - востоке, юго - западе с Измаильским и Ренийским районами Одесской области.

Так географическое положение тоже является благоприятным фактором для развития туризма. Потому что с давних времен Болград является центром развития рыночных отношений. Здесь проводятся все региональные ярмарки и распродажи. Ведь наш город стоит на перепутье всех дорог, а именно, Румынии, Молдавии, Измаила и других районных центров, а главное близость моря и выход в него по реке Дунай.

Площадь района составляет 1465 кв. км. Протяженность территории с севера на юг 73 км., от 45 градусов 32мин. средней широты до 46 градусов 14 мин. средней широты, и с запада на восток 24 км., от 28 градуса 36 мин. в. д. до 29 градуса 13 мин. восточной долготы. Население - 83.6 тыс. чел., в том числе в г. Болграде проживает 17.1 тыс. жителей. Из общего числа населения, проживающего в районе, связано с сельским хозяйством 65.6 тыс. чел. или 78.5%. Остальное население работает на предприятиях, учреждениях и организациях, расположенных в районе и в г. Болграде. Плотность населения по району 61 человек на 1 кв. км.

На территории Болградского района 21 сельских пунктов, 17 административно-территориальных единиц, в том числе городов - 1, сельских советов - 16.

Административным, хозяйственным и культурным центром района является город Болград, который находится от областного центра города Одессы на расстоянии 338 км. - по железной дороге , 254 км. - по шоссе.

Болград стоит по восточному берегу озера Ялпуг, основан в 1821 году. Строгая геометрическая планировка улиц, принятая при застройке, делит город на правильные квадраты . Каждая поперечная улица Болграда выводит к берегу озера.

Болградский район расположен в поясе слабой сейсмической активности, значит это благоприятный фактор, так как туристы не будут подвергаться опасности, связанной с землетрясениями

Наш город расположен на Скифской плите в южной части Восточно- Европейской платформы, чем объясняется преобладание равнинного рельефа с высотой до 18

Это Буджакские степи, бесконечные равнины - низменности с множеством оврагов и склонов, проросших дерезой , шиповником, боярышником и т. д.

О. Ялпуг - это самое большое пресноводное озеро Украины. Оно влияет на развитие экономики Болградского района. О. Ялпуг - это живое озеро Одесщины. Ведь озеро и берег - это единое целое. Пойменный лес, луга, плавни и вода образуют ландшафт величайшего пресноводного озера. Длина – 39 км, ширина – 5 км, площадь – 149 кв. км, средняя глубина 2 м. На Южном проливе в песчаной пересыпи соединяется с озером Кугурлуй. Питается главным образом за счет паводковых вод Дуная и рек Ялпуг и Карасулак, впадающих в Ялпуг.

Реки, которые вливаются в озеро Ялпуг ( реки Ялпуг, Лунга, Лунгуца, Карасулак и др.) , расположены на территории Республики Молдова. Вода озера используется для хозяйственного и питьевого водоснабжения г. Болграда и соседних сел.

В воде Ялпуга живут рыбы, раки, маллюски, плавающие растения и много других живых организмов. На лугах живет множество насекомых и растений, гнздятся птицы. Пойменный лес - это дом для многих птиц и зверей. Заросли тростника и рогоза - это лучшие природные фильтры для очистки воды.

Но говоря об озере, не следует останавливаться только на биологически благоприятных аспектах, а необходимо задуматься и о влияние на экономику, может, порой косвенно, но значительно. Потому что тростник - это строительный материал и топливо ; вода используется для питья и орошения ; озеро - дом для рыб и дичи , корм для скота ; и конечно же это место для отдыха и прибыль от туризма .

На берегу о. Ялпуг расположено живописнейшее место - парк им. А. С. Пушкина . Вот что писал о нем бессарабский колонист , наш земляк , историк и публицист И.Титоров :“Прекрасное место берега о. Ялпуг , его высокие берега омываются синими водами прекрасного озера. Прекрасное здание, аллеи c разными деревьями, водопады - все это дело человеческих рук . Этот сад представляет собой прекрасное зрелище . Пути к озеру оканчиваются берегом (этого озера). В вечернее время ветер легко шевелит листья на берегах и доносит до посетителей сада, прохладу, в которой те испытывают нужду в летнюю жару» .

В Буджакской степи Болградский казенный сад (так называется Парк им. А. С. Пушкина в 1821 г.) является земным раем . Если бы воскрес какой -нибудь ногайский татарин, который пас стада в этих полях, он увидел бы эти чудеса, которые создали болгарские трудолюбивые руки в этих местах .

Честно говоря, сегодня из множества упоминаемых родников мы можем, к сожалению, назвать только два. Но следует отметить, что вода в этих родниках природно чистая и полезная. Ну, а что касается пещер, бассейнов и водопадов, то их сегодня уже нет, к великому сожаленью.

А особенной гордостью парка является дуб А. С. Пушкина, который диаметром превышает два метра и возрастом более чем 180 лет. Его величественная красота неописуема и неповторима. Он как одинокий живой памятник, который старея становится красивей и красивей . Его могущество уникально насколько и его история.

Болгары в Бессарабии

По преданию во время пребывания А. С. Пушкина в Болграде, он своими руками посадил дерево, и этот дуб жив до сих пор, при этом его красота сотни раз красивей, чем во время начала его жизни. Красотой этого дерева восхищаются все, кто хоть раз его видел воочию. Он действительно прекрасен .

Собор Святого Преображения Господня.

Громадный собор возвышается в центре площади с хорошо уравновешенными соотношениями массивного основного объема освещенного внутри более чем тридцатью окнами, огромной центральной главы и угловых башен-колоколен. Господствуя над окружающей застройкой, глава храма была видна со всех концов Болграда. Градостроительная ситуация предопределила центричность композиции. Громадное крестообразное в плане внутреннее пространство необычно по цельности и пластическому богатству : центральный объем плавно перетекает в залитое светом подкупольное пространство и мягко сливается с затененными сводчатыми боковыми пределами. Замечательное пространственное решение собора дополняет интерьер, расписанный в 1912-1914гг. художником И. Пискаревым с сыновьями в стиле Модерн, который внес отпечаток новых вкусовых предпочтений, соответствующих крупному масштабу архитектурных форм, узоров, позолоты.

Интерьер церкви необычен. Обширное цельное пространство перекрыто сферическим сводом. Сооружен Собор их местного ракушечного камня. Здание выдержано в стиле зрелого классицизма. В начале 19 в. “регулярность” входит в число эстетических критериев, ординарная система занимает ведущее место в словаре пластического языка, архитектуры этого периода. “Порядок “ уравновешенной композиции импонирует эстетическому вкусу храмовой архитектуры.

29 июня 1833 г. в центре молодого города Болграда на площади 14.5 тыс. кв. метров, И. Н. Инзов и протоирей Василий Пуришкевич заложили первые камни в фундамент трехпрестольной церкви Преображения Господня, Собора Предтечи, Иоанна Крестителя и Собор Архангела Михаила.

Строительство велось почти 5 лет. В строительстве храма приняли участие более 10 тыс. переселенцев, материал для строительства добывался в карьерах Ташбунар и др., цветные мраморные плиты покупались заграницей, цветное стекло, решетки и другие необходимые материалы заказывались и были куплены в Москве, Туле и др. русских губерниях. На мощном фундаменте (под землей и поверх нее) был за 5 лет воздвигнут храм. Его строительство обошлось болгарским переселенцам в 750 тыс. рублей ассигнациями. Интересен тот факт, что Российское правительство на строительство храма не выделило ни одного рубля, лишь по окончании строительства государь - император Александр Первый подарил кафедральному собору 12 колоколов различных звонов.

Собор святого Преображения Господня был построен как уменьшенная копия Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге архитектора Р. О. де Монферана. В храме имеются четыре портала, расположенных по четырем сторонам горизонта, но главным их них является западный, через него осуществлялся и до сих пор осуществляется вход в собор. Со стороны главного входа ведут одиннадцать ступеней, выше расположены шесть колонн, исполненных в коринфском стиле.

Церковь Святого Преображения Господня в Болграде

12 октября 1838 г. Александр Савицкий, сменивший Пуришкевича, послал архиепископу Кишиневскому и Хотинскому Дмитрию рапорт об окончании строительства храма и просил освятить сей храм. К рапорту было приложено описание и перечень имущества церкви. В описи содержалось 308 церковных наименований. Общее же количество 626 единиц. Среди них 61 икона, 79 позолоченных предметов ( гробницы, кресты, чаши, ложки. . . ), 223 книги и т. д.

В церкви три алтаря первый в центре - Преображения Господня, второй - Иоанна Предтечи и третий - Архангела Михаила. В каждом престоле есть Евангелия.

На стене влево от жертвенника (в первом алтаре ) икона Распятия Христа, а от этой иконы икона покрывала Святой Богородицы. Во втором алтаре напротив престола с восточной стороны - икона Святой Богородицы. Над жертвенником икона Воскресения Христова, а с правой стороны икона Святой Троицы. В третьем алтаре напротив престола с южной стороны икона Успения Богородицы. В среднем алтаре с северной стороны расположен Клирос.

С момента освящения Собора службы проводились на болгарском языке, затем, в различные исторические этапы, службы проводились на румынском языке - в период первой и второй румынской оккупации, на русском языке - в Советский период и в настоящее время.

Еще одна церковь, построенная в Болграде, свидетельствует о любви к Ивану Никитичу Инзову бессарабских болгар. Незадолго до своей смерти Инзов тяжело больной ездил в Воронеж молиться мощам святителя Митрофана. Перед отъездом в Воронеж колонисты получили его согласие на строительство храма из оставшихся строительных материалов. В апреле 1844 года храм был освящен, а в ноябре 1846 года под своды церкви святителя Митрофана по ходатайству болгарских колонистов были перенесены останки умершего в Одессе 27 мая 1845 года И. Н. Инзова. Гробница Инзова находится у южной стены храма.

Построена эта церковь из камня и ракушечника. Представляет собой ротонду на невысоком цоколе с колоннами, опоясывающими западную половину здания. Здание перекрыто куполом на высоком барабане и увенчано полусферической главой с главкой. Опоясывающая стена разделена пилястрами, проемами, равномерно размещенными по всему периметру здания квадратными нишами. Стены и барабан завешены карнизом. В церковь (мавзолей Инзова) ведет каменная лестница. В интерьере стена опоясана карнизом, у основания купола - фризом с небольшими квадратными нишами и карнизом с кронштейнами. Этот памятник - один из немногих мемориальных сооружений, сохранившихся с начала 20 в.

Это сооружение выдержано в стиле классицизма. По типу оно может быть отнесено к ротоньдальными постройками, - излюбленным в последней четверти 18 и первой половине 19 веков. Основное ядро образует небольшая ротонда храма. Верхний круг ее мощный барабан эффектно венчает полусфера купола. К ротонде в нижнем ярусе примыкает полукруглая галерея с западной стороны. Общее пространственное построение здания в целом очень выразительно благодаря сочетанию крупных форм и линий. В нем еще ясно ощущается свойственная фигурность, прихотливость рисунка, криволинейных форм, во многом идущих от барокко. Однако дух классицизма господствует во всем, пронизывая отдельные детали композиции.

Оба храма, подчеркнуто статичные, четко выявленные объемы, которых способствуют целостному восприятию здания, единая трактовка фасадов в строго классическом стиле обобщает композицию, и делают их очень запоминающимися.

Последние годы И. Н. Инзов жил в Одессе, где и скончался 27 мая 1845 года. Спустя год прах этого великого мужа был эссгумирован и перенесен в город Болград на городское кладбище в церковь святителя Митрофания.

В 1846 году колониальное начальство подало прошение о перенесении тела Инзова , согласно его последней воле, в город Болград.

Надпись на мраморной плите над могилой И.Н. Инзова в церкви Болградского кладбища гласит:

Здесь покоится прах раба

Божьего Ивана Никитича Инзова,

Генерала от инфантерии,

Главного попечителя и председателя

Попечительского комитета

об иностранных поселенцах

южного края России.

Родился 23 декабря 1768 года.

Скончался в Одессе 27 мая 1845 года.

В северной части города построена церковь Святого Николая. Она поменьше Собора и очень красива. Строительство ее началось во время оккупации Бессарабии Румынией, в 1871 году и осветили ее в русское время, 24 мая 1881 г. и этот день есть храмовым. Она была построена на средства города и добровольных пожертвований горожан.

Церковь Святого Николая, как и Кафедральный Собор, подвергались не раз грабежу со стороны оккупационных войск Румынии и Германии.

В Советское время церковь Святого Николая была ликвидирована, и в ней долгое время был склад продтоваров горторга.

В настоящее время Николаевская церковь является памятником архитектуры согласно Постановлению Совета Министров УССР от 06.-9.1979г. Нуждается в реставрации.

Часовня восстановлена отцом Виталием и прихожанами. В дар восстанавливающейся церкви, прихожане приносили иконы из дому. Много икон, а так же самодельные деревянные подсвечники принес отец Виталий. В часовенке есть икона, которой нет ценны, она бесценна. Ей более 300 лет и пожертвована она жителями с. Табаки. Она переходила из поколения в поколение. Эта икона из Иерусалима. Расположена она возле алтаря с левой стороны . Икона очень красивая.

Инзов, Иван Никитич

В часовне много икон, икон - фотографий ( их около 100). Вот некоторые из них: “Рождение Иисуса”, “Тайная вечеря”, “Св. Мария Троеручница”, “Св. Дмитрий”, “Илья Пророк”.

Прихожане, как и все жители Болграда недеются на то, что когда-то, служба будет проходить не в часовне, а в церкви Святого Николая.

В г.Болграде немало памятников, о которых практически нет зафиксированных данных, но которые представляют собой историческую и архитектурную ценность.

Так на площади г. Болграда возвышается памятник воинам, погибшим при освобождении города.

Также памятник русским войскам, шедшим за Дунай в ходе русско-турецкой войны 1828-1829гг.

В 60-х – 70-х гг. XIX в. Болград был центром бессарабских болгар. Наличие в городе мужской и женской гимназий, сосредоточение большого числа возрожденческой по своему духу болгарской интеллигенции, преподавание в учебных заведениях и издание литературы, учебников на болгарском языке выдвинули Болград в ведущие культурные болгарские центры Румынии [27]. Пандели Кисимов характеризуя Болград того времени, пишет: «…По населению, языку, обычаям и народным песням, по церквям и училищам, по одежде людей и по всему здесь была болгарская страна, официальный молдавский язык, как он тогда назывался, можно было услышать лишь в канцеляриях правительственных учреждений и ничто не мешало этому краю иметь почти совершенно болгарский колорит…».

В 1857г. представители 40 болгарских колоний Бессарабии обращаются к молдавскому правительству с просьбой открыть в г.Болграде центральное среднее училище для детей болгарских поселенцев. В ответ на это письмо князь Молдовы Александр Богориди издает исторический хрисовул (указ) о создании в Болграде центрального среднего училища.

В 1858 г. было удовлетворено желание бессарабских болгар давать своим детям среднее образование - каймакан княжества Молдова Николай Конаки-Богороди подписал Хрисовул, согласно которому было основано Центральное болгарское училище. С 1858 по 1879 гг. в училище поступило 685 человек, из которых 214 окончило полный курс, из них 203 выпускника болгарской национальности (95% )

Первое болгарское среднее общеобразовательное учебное заведение в Болграде сыграло важную роль в национальном и образовательном развитии болгарского народа, воспитало в своих стенах основной костяк интеллигенции для свободной Болгарии.

В училище преподавали Д.Мутев, В.Берон, Г.Миркович, С.Радулов, В.Стоянов, Б.Горанов, В. Попович, К.Цанков, Д.Начев и другие видные деятели просвещения культуры эпохи Болгарского возрождения.

Бессарабские болгары имеют большие заслуги перед своей прародиной Болгарией, ими достигнуты значительные достижения в ее политической и культурной жизни. История помнит многих легендарных людей, которые участвовали в Русско-турецкой освободительной войне. В Бессарабии родились многие политические, научные и культурные деятели, такие как Александр Теодоров-Балан, уроженец села Червоноармейское, - первый ректор Софийского университета, Данаил Николаев, уроженец города Болграда, - знаменитый военноначальник, первый болгарский военный генерал, Димитр Агура, уроженец села Криничное, - ученый, профессор, Елена Мутева, уроженка города Болграда, - собирательница и исполнительница народных песен.

Бессарабские болгары сохранили свою болгарскую национальную идентичность и самосознание. Во многих концах света известны бессарабские художники и поэты: Иван Шишман, художник из города Измаила, Александр Кара, художник из села Новые Трояны, Михаил Бочеваров-Бондар, поет из села Огородное, Таня Танасова-Тодорова, уроженка города Болграда, поэтесса и многие многие другие.

Народные праздники для болгар словно птицы - прилетят, когда тебе весело или грустно на душе, сядут рядышком, когда горе одолело, и придадут тебе силы... Словно птицы, народные праздники - летят, пролетают мимо, но всегда с тобой, потому что в них - дух предков.

В Болградском районе имеется 20 музыкальных коллективов, 19 из которых заслуженно получают звание «народный» и 1 – «образцовый». Они были созданы в разное время и работают безустанно в области культуры и преданно для культуры.

Болгарский фольклор - большое бездонное море. Ведь он всегда из покон веков вносил устойчивость и стабильность в жизни каждого человека, предостерегал общество от различных деформаций. Вот почему болгары в Бессарабии так ревностно сохранили свои обычаи и традиции.

Бессарабский край многонационален и особенный, т.к. в нем переплетаются украинская щедрость, русская душевность, гагаузский темперамент, албанская гордость, молдавское веселье и конечно же – болгарское гостеприимство.

Создание Областного Центра болгарской культуры в г.Болграде не просто случайно. Ведь в густо населенном Болградском районе число болгар преобладает над другими национальностями. (10.12.1997г)

Задача Центра – популяризация болгарской культуры и болгарского языка, возрождение традиций, обрядов, быта болгар Украины.

Свою деятельность Центр развивает по следующим направлениям:

массово-просветительская деятельность;

научно-методическая работа;

развитие фольклора;

информационно-библиографическое и библиотечное обслуживание.

Деятельность Центра развивается по одному из таких направлений,как,возрождение болгарских традиций,обрядов,обычаев.Именно поэтому ,первой задачей Центра было, создать свою этнографическую комнату,где можно будет увидеть предметы национального быта периода 20-30-х годов ХХ столетия, когда культура и быт бессарабских болгар были своеобразно отдалены от исконно болгарского, но еще четко отличались от украинского и русского. Этой комнатой посетители могут увидеть одно из обитаемых пространств,где протекала жизнь семьи с ее традициями.

В Центре функционирует болгарская библиотека, где можно найти как художественную, так и научно-методическую, и детскую литературу. Болгары – народ общительный. Центр обеспечивает себе и посетителям условия для общения и самовыражения.

Фонд библиотеки образовался при активном участии многочисленных помощников из Болгарии, Молдовы и Украины. Большое количество книг было передано обществом бессарабских болгар им.Кирилла и Мефодия, и по инициативе вице-президента Р.Болгария, Тодора Кавалджиева, через болгарское экологическое движение “Син флаг” была проведена общественная акция “100 тысяч книг для бессарабских болгар”. Книги поступали от болгарских граждан, школ, предприятий и учреждений.

Помощь из Болгарии позволила не только пополнить фонд библиотеки, но и сформировать библиотеки в школах болгарских сел Измаильского, Болградского, Ренийского и Татарбунарского районов. Значительно пополнился фонд болгарской библиотеки Болградской гимназии “Г.С.Раковски”, заложены основы библиотеки общества крымских болгар “Паисий Хилендарски”.

Результатом научно – исследовательской деятельности сотрудников центра явилось издание 10 книг по истории и культуре края

БОЛГРАД В ИСТОРИИ БОЛГАРСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ.

Тысячи болгар, спасаясь от ужасов османского ига, переселились в начале XIX в. на земли Бессарабской области и Новороссийского края. Здесь они нашли надежное убежище, основали десятки своих колоний. Ряд болгарских поселений приобрели статус центров, которые сыграли важную роль в укреплении болгарского духа, самосознания народа. Созданные на юге Украины болгарские общины вели неутомимую борьбу за духовное освобожде­ние, церковную независимость, деятельно участвовали в национально-освободительном движении.

Город Болград (Украина) — среди зарубежных болгарских центров занимает особое положение. Город, носящий имя своего этноса1, был и есть для болгар Бессарабии не только административным и торговым, но и культурным, национальным и духовным центром.

Для раскрытия вынесенной в название статьи темы необходимо проведение большой и серьезной работы, которая, к примеру, была проведена при исследовании болгарских общин Браила и Бухареста.

Болград

Первое упоминание о Болграде мы находим в доклад генерала И.Н.Инзова Александру I от 19 марта 1819 г.. в котором он излагает пожелание колонистов переименовать свое поселение. Русский царь Александр I указом с 29 декабря 1819 г. разрешил переименовать с. Табаки в Болград. " Занимаемую ими землю, Казне принадлежа­щую, разделить ныне по удобности на четыре округа, ее согласно представленной генералом-лейтенантом Инзовым I у сего прилагаемой ведомости; главное же селение Табаки согласно желанию переселенцев, наименовать Болгродом".

Планировка и строительство города началось в 1821- 1823 гг., в это же время происходит и его заселение жителями ближайших болгарских колоний. Первые жители населяли самую старую — юго — восточную часть города т.н. "туканскую махалу". К 1827 г. В Болграде проживало 459 семейств болгарских колонистов, а с прибытием переселенцев из Сливена и Ямбола, в конце 20-х — начале 30-х гг. XIX в., население города увеличилось до 1010 семей (1832 г.).

10 января 1832 г. в Болграде было основано приходское училище. В 1842 г. В нем были произведены преобразования, а в 1850 г. оно стало двухклассным, в нем учились 41 мальчик и 56 девочек. В 1853г. в Болграде были открыты отдельные классы для девочек, которые впоследствии были преобразованы в женское училище.

В 1858 г. было удовлетворено желание бессарабских болгар давать своим детям среднее образование — каймакан княжества Молдова Николай Конаки-Богороди под­писал Хрисовул, согласно которому было основано Цент­ральное болгарское училище. С 1858 по 1879 гг. в учили­ще поступило 685 человек, из которых 214 окончило пол­ный курс, из них 203 выпускника болгарской нацио­нальности (95% ).

Первое болгарское среднее общеобразовательное учеб­ное заведение в Болграде сыграло важную роль в нацио­нальном и образовательном развитии болгарского народа, воспитало в своих стенах основной костяк интеллигенции для свободной Болгарии.

В училище преподавали Д.Мутев, В.Берон, Г.Миркович, С.Радулов, В.Стоянов, Б.Горанов, В Попович, К.Цанков, Д.Начев и другие видные деятели просвещения и культуры эпохи Болгарского возрождения.

Большое внимание болградцы уделяли сохранению своей христианской веры. Основав город, они возвели цер­ковь из плетня, а спустя 10 лет, в 1833 г., заложили трех-престольный каменный храм Св. Преображения. Он был построен к концу 1837 г.13, а в 11843 г. была возведена цер­ковь Св. Митрофана.14

Активное участие в церковно-национальной борьбе принимал Сава Радулов. Особо ярко его позиция по этому вопросу изложена в записке "О влиянии греческой церкви на Болгарскую".15

Болград

Большое влияние на формирование Болграда как куль­турно-просветительного центра играли болгарские перио­дические издания и книги. В городе получали почти все болгарские возрожденческие периодические и повремен­ные издания: "Всекидневний Новинар", "Стара Планина", "Читалище", "Български книжици", "Дунавски лебед", "Цариградски вестник"...

Историческая справка.

24 апреля 1877г. в Кишиневе русский император Александр II прочитал Манифест, в котором объявляется война Турции. 27 июня 1877г. русская армия форсирует Дунай в нескольких километрах восточнее города Свищов. Были сформированы 3 армии: восточная, под командованием престолонаследника Александра Александровича; западная, под командованием генерала Криденера и передовой отряд, под командованием генерала Иосифа Гурко. Война проходила в два етапа. Первый етап связан с освобождением старой столицы Болгарии Велико-Тырново, героической обороной Шипки, и осадой и капитуляцией Плевена 10 декабря 1877 года. Второй етап связан с освобождением столицы Софии (4 января 1878г.) и Пловдива (9 января 1878г.). Результатом этих военных действии стало подписание 3 марта 1878г. предварительного мирного договора в местечке Сан-Стефано, что в 12 километрах от столицы Турции Стамбула. По этому договору болгарское государство восстанавливается как автономное княжество, с болгарским правительством и собственной армией. В границы освобожденного государства вошли три классические болгарские области: Мизия, Тракия и Македония.

Но, к сожалению, результаты этого договора были пересмотрены в Берлине 13 июня 1878 г. и 1 июля этого года был подписан новый договор, известный в истории как Берлинский мирный договор, по которому свободная Болгария была разделена на два государства: Болгарское княжество и Восточная Румелия. Но несмотря на такое развитие событий, весь болгарский народ отмечает День Освобождения - 3 марта, таким образом подчеркивая, что мирный договор, подписанный в Сан-Стефано, хоть и был предварительным, но более справедливым.

Повторение...