Буджакские степи: Бессарабия Болгарская. Что мы знаем об этом?

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Интересное
Бессарабия. Буджак. Об истории Бессарабии много интересных работ, произведений. История ее связана с жизнью и творчеством многих известных деятелей в области культуры , науки и просвещения.
“В степях зеленых Буджака
Так писал о болгарах гениальный русский поэт А. С. Пушкин во время пребывания в нашем крае. Среди Буджакских степей как жемчужное ожерелье сверкает зеркальная гладь о. Ялпуг. На берегу этого чудесного озера расположен г. Болград - административный и культурный центр.
На крайнем юго-западе нашей страны, между Днестровским лиманом и р. Прут, в южной части Бессарабии расположена степная равнина. Чаще всего эта местность встречается под названием “Придунайской” или “Буджакской“ степи. Поскольку с юга эта степная равнина ограничена Килийским гирланом дельты Дуная, по которой проходит госграница с Румынией. С северо - запада Придунайская степь граничит с Молдовой, с севера - востока отделена Днестровским лиманом от остальной части Одесской области, на юго - востоке омывается Черным морем.
В северо - западной части Придунайской степи расположен Болградский район, который выделен как административная единица в 1940 году. Болградский район расположен в юго - западной части Одесской области. Район граничит на северо - западе и западе с территорией Молдовы, на северо - востоке - с Тарутинским районом, на востоке - с Арцизким районом, на юго - востоке, юго - западе с Измаильским и Ренийским районами Одесской области.
Площадь района составляет 1465 кв. км. Протяженность территории с севера на юг 73 км., от 45 градусов 32мин. средней широты до 46 градусов 14 мин. средней широты, и с запада на восток 24 км., от 28 градуса 36 мин. в. д. до 29 градуса 13 мин. восточной долготы. Население - 83.6 тыс. чел., в том числе в г. Болграде проживает 17.1 тыс. жителей. Из общего числа населения, проживающего в районе, связано с сельским хозяйством 65.6 тыс. чел. или 78.5%. Остальное население работает на предприятиях, учреждениях и организациях, расположенных в районе и в г. Болграде. Плотность населения по району 61 человек на 1 кв. км.
На территории Болградского района 21 сельских пунктов, 17 административно-территориальных единиц, в том числе городов - 1, сельских советов - 16.
Административным, хозяйственным и культурным центром района является город Болград, который находится от областного центра города Одессы на расстоянии 338 км. - по железной дороге , 254 км. - по шоссе.
Это Буджакские степи, бесконечные равнины - низменности с множеством оврагов и склонов, проросших дерезой , шиповником, боярышником и т. д.
Реки, которые вливаются в озеро Ялпуг ( реки Ялпуг, Лунга, Лунгуца, Карасулак и др.) , расположены на территории Республики Молдова. Вода озера используется для хозяйственного и питьевого водоснабжения г. Болграда и соседних сел.
Но говоря об озере, не следует останавливаться только на биологически благоприятных аспектах, а необходимо задуматься и о влияние на экономику, может, порой косвенно, но значительно. Потому что тростник - это строительный материал и топливо ; вода используется для питья и орошения ; озеро - дом для рыб и дичи , корм для скота ; и конечно же это место для отдыха и прибыль от туризма .
На берегу о. Ялпуг расположено живописнейшее место - парк им. А. С. Пушкина . Вот что писал о нем бессарабский колонист , наш земляк , историк и публицист И.Титоров :“Прекрасное место берега о. Ялпуг , его высокие берега омываются синими водами прекрасного озера. Прекрасное здание, аллеи c разными деревьями, водопады - все это дело человеческих рук . Этот сад представляет собой прекрасное зрелище . Пути к озеру оканчиваются берегом (этого озера). В вечернее время ветер легко шевелит листья на берегах и доносит до посетителей сада, прохладу, в которой те испытывают нужду в летнюю жару» .
В Буджакской степи Болградский казенный сад (так называется Парк им. А. С. Пушкина в 1821 г.) является земным раем . Если бы воскрес какой -нибудь ногайский татарин, который пас стада в этих полях, он увидел бы эти чудеса, которые создали болгарские трудолюбивые руки в этих местах .
А особенной гордостью парка является дуб А. С. Пушкина, который диаметром превышает два метра и возрастом более чем 180 лет. Его величественная красота неописуема и неповторима. Он как одинокий живой памятник, который старея становится красивей и красивей . Его могущество уникально насколько и его история.
Болгары в Бессарабии
Собор Святого Преображения Господня.
Громадный собор возвышается в центре площади с хорошо уравновешенными соотношениями массивного основного объема освещенного внутри более чем тридцатью окнами, огромной центральной главы и угловых башен-колоколен. Господствуя над окружающей застройкой, глава храма была видна со всех концов Болграда. Градостроительная ситуация предопределила центричность композиции. Громадное крестообразное в плане внутреннее пространство необычно по цельности и пластическому богатству : центральный объем плавно перетекает в залитое светом подкупольное пространство и мягко сливается с затененными сводчатыми боковыми пределами. Замечательное пространственное решение собора дополняет интерьер, расписанный в 1912-1914гг. художником И. Пискаревым с сыновьями в стиле Модерн, который внес отпечаток новых вкусовых предпочтений, соответствующих крупному масштабу архитектурных форм, узоров, позолоты.
Интерьер церкви необычен. Обширное цельное пространство перекрыто сферическим сводом. Сооружен Собор их местного ракушечного камня. Здание выдержано в стиле зрелого классицизма. В начале 19 в. “регулярность” входит в число эстетических критериев, ординарная система занимает ведущее место в словаре пластического языка, архитектуры этого периода. “Порядок “ уравновешенной композиции импонирует эстетическому вкусу храмовой архитектуры.
Строительство велось почти 5 лет. В строительстве храма приняли участие более 10 тыс. переселенцев, материал для строительства добывался в карьерах Ташбунар и др., цветные мраморные плиты покупались заграницей, цветное стекло, решетки и другие необходимые материалы заказывались и были куплены в Москве, Туле и др. русских губерниях. На мощном фундаменте (под землей и поверх нее) был за 5 лет воздвигнут храм. Его строительство обошлось болгарским переселенцам в 750 тыс. рублей ассигнациями. Интересен тот факт, что Российское правительство на строительство храма не выделило ни одного рубля, лишь по окончании строительства государь - император Александр Первый подарил кафедральному собору 12 колоколов различных звонов.
Собор святого Преображения Господня был построен как уменьшенная копия Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге архитектора Р. О. де Монферана. В храме имеются четыре портала, расположенных по четырем сторонам горизонта, но главным их них является западный, через него осуществлялся и до сих пор осуществляется вход в собор. Со стороны главного входа ведут одиннадцать ступеней, выше расположены шесть колонн, исполненных в коринфском стиле.
Церковь Святого Преображения Господня в Болграде
12 октября 1838 г. Александр Савицкий, сменивший Пуришкевича, послал архиепископу Кишиневскому и Хотинскому Дмитрию рапорт об окончании строительства храма и просил освятить сей храм. К рапорту было приложено описание и перечень имущества церкви. В описи содержалось 308 церковных наименований. Общее же количество 626 единиц. Среди них 61 икона, 79 позолоченных предметов ( гробницы, кресты, чаши, ложки. . . ), 223 книги и т. д.
В церкви три алтаря первый в центре - Преображения Господня, второй - Иоанна Предтечи и третий - Архангела Михаила. В каждом престоле есть Евангелия.
С момента освящения Собора службы проводились на болгарском языке, затем, в различные исторические этапы, службы проводились на румынском языке - в период первой и второй румынской оккупации, на русском языке - в Советский период и в настоящее время.
Еще одна церковь, построенная в Болграде, свидетельствует о любви к Ивану Никитичу Инзову бессарабских болгар. Незадолго до своей смерти Инзов тяжело больной ездил в Воронеж молиться мощам святителя Митрофана. Перед отъездом в Воронеж колонисты получили его согласие на строительство храма из оставшихся строительных материалов. В апреле 1844 года храм был освящен, а в ноябре 1846 года под своды церкви святителя Митрофана по ходатайству болгарских колонистов были перенесены останки умершего в Одессе 27 мая 1845 года И. Н. Инзова. Гробница Инзова находится у южной стены храма.
Это сооружение выдержано в стиле классицизма. По типу оно может быть отнесено к ротоньдальными постройками, - излюбленным в последней четверти 18 и первой половине 19 веков. Основное ядро образует небольшая ротонда храма. Верхний круг ее мощный барабан эффектно венчает полусфера купола. К ротонде в нижнем ярусе примыкает полукруглая галерея с западной стороны. Общее пространственное построение здания в целом очень выразительно благодаря сочетанию крупных форм и линий. В нем еще ясно ощущается свойственная фигурность, прихотливость рисунка, криволинейных форм, во многом идущих от барокко. Однако дух классицизма господствует во всем, пронизывая отдельные детали композиции.
Надпись на мраморной плите над могилой И.Н. Инзова в церкви Болградского кладбища гласит:
Здесь покоится прах раба
В северной части города построена церковь Святого Николая. Она поменьше Собора и очень красива. Строительство ее началось во время оккупации Бессарабии Румынией, в 1871 году и осветили ее в русское время, 24 мая 1881 г. и этот день есть храмовым. Она была построена на средства города и добровольных пожертвований горожан.
Часовня восстановлена отцом Виталием и прихожанами. В дар восстанавливающейся церкви, прихожане приносили иконы из дому. Много икон, а так же самодельные деревянные подсвечники принес отец Виталий. В часовенке есть икона, которой нет ценны, она бесценна. Ей более 300 лет и пожертвована она жителями с. Табаки. Она переходила из поколения в поколение. Эта икона из Иерусалима. Расположена она возле алтаря с левой стороны . Икона очень красивая.
Инзов, Иван Никитич
В часовне много икон, икон - фотографий ( их около 100). Вот некоторые из них: “Рождение Иисуса”, “Тайная вечеря”, “Св. Мария Троеручница”, “Св. Дмитрий”, “Илья Пророк”.
В 1857г. представители 40 болгарских колоний Бессарабии обращаются к молдавскому правительству с просьбой открыть в г.Болграде центральное среднее училище для детей болгарских поселенцев. В ответ на это письмо князь Молдовы Александр Богориди издает исторический хрисовул (указ) о создании в Болграде центрального среднего училища.
В 1858 г. было удовлетворено желание бессарабских болгар давать своим детям среднее образование - каймакан княжества Молдова Николай Конаки-Богороди подписал Хрисовул, согласно которому было основано Центральное болгарское училище. С 1858 по 1879 гг. в училище поступило 685 человек, из которых 214 окончило полный курс, из них 203 выпускника болгарской национальности (95% )
Первое болгарское среднее общеобразовательное учебное заведение в Болграде сыграло важную роль в национальном и образовательном развитии болгарского народа, воспитало в своих стенах основной костяк интеллигенции для свободной Болгарии.
Бессарабские болгары имеют большие заслуги перед своей прародиной Болгарией, ими достигнуты значительные достижения в ее политической и культурной жизни. История помнит многих легендарных людей, которые участвовали в Русско-турецкой освободительной войне. В Бессарабии родились многие политические, научные и культурные деятели, такие как Александр Теодоров-Балан, уроженец села Червоноармейское, - первый ректор Софийского университета, Данаил Николаев, уроженец города Болграда, - знаменитый военноначальник, первый болгарский военный генерал, Димитр Агура, уроженец села Криничное, - ученый, профессор, Елена Мутева, уроженка города Болграда, - собирательница и исполнительница народных песен.
Бессарабские болгары сохранили свою болгарскую национальную идентичность и самосознание. Во многих концах света известны бессарабские художники и поэты: Иван Шишман, художник из города Измаила, Александр Кара, художник из села Новые Трояны, Михаил Бочеваров-Бондар, поет из села Огородное, Таня Танасова-Тодорова, уроженка города Болграда, поэтесса и многие многие другие.
Народные праздники для болгар словно птицы - прилетят, когда тебе весело или грустно на душе, сядут рядышком, когда горе одолело, и придадут тебе силы... Словно птицы, народные праздники - летят, пролетают мимо, но всегда с тобой, потому что в них - дух предков.
В Болградском районе имеется 20 музыкальных коллективов, 19 из которых заслуженно получают звание «народный» и 1 – «образцовый». Они были созданы в разное время и работают безустанно в области культуры и преданно для культуры.
Свою деятельность Центр развивает по следующим направлениям:
массово-просветительская деятельность;
Деятельность Центра развивается по одному из таких направлений,как,возрождение болгарских традиций,обрядов,обычаев.Именно поэтому ,первой задачей Центра было, создать свою этнографическую комнату,где можно будет увидеть предметы национального быта периода 20-30-х годов ХХ столетия, когда культура и быт бессарабских болгар были своеобразно отдалены от исконно болгарского, но еще четко отличались от украинского и русского. Этой комнатой посетители могут увидеть одно из обитаемых пространств,где протекала жизнь семьи с ее традициями.
Фонд библиотеки образовался при активном участии многочисленных помощников из Болгарии, Молдовы и Украины. Большое количество книг было передано обществом бессарабских болгар им.Кирилла и Мефодия, и по инициативе вице-президента Р.Болгария, Тодора Кавалджиева, через болгарское экологическое движение “Син флаг” была проведена общественная акция “100 тысяч книг для бессарабских болгар”. Книги поступали от болгарских граждан, школ, предприятий и учреждений.
БОЛГРАД В ИСТОРИИ БОЛГАРСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ.
Тысячи болгар, спасаясь от ужасов османского ига, переселились в начале XIX в. на земли Бессарабской области и Новороссийского края. Здесь они нашли надежное убежище, основали десятки своих колоний. Ряд болгарских поселений приобрели статус центров, которые сыграли важную роль в укреплении болгарского духа, самосознания народа. Созданные на юге Украины болгарские общины вели неутомимую борьбу за духовное освобождение, церковную независимость, деятельно участвовали в национально-освободительном движении.
Болград
Первое упоминание о Болграде мы находим в доклад генерала И.Н.Инзова Александру I от 19 марта 1819 г.. в котором он излагает пожелание колонистов переименовать свое поселение. Русский царь Александр I указом с 29 декабря 1819 г. разрешил переименовать с. Табаки в Болград. " Занимаемую ими землю, Казне принадлежащую, разделить ныне по удобности на четыре округа, ее согласно представленной генералом-лейтенантом Инзовым I у сего прилагаемой ведомости; главное же селение Табаки согласно желанию переселенцев, наименовать Болгродом".
Планировка и строительство города началось в 1821- 1823 гг., в это же время происходит и его заселение жителями ближайших болгарских колоний. Первые жители населяли самую старую — юго — восточную часть города т.н. "туканскую махалу". К 1827 г. В Болграде проживало 459 семейств болгарских колонистов, а с прибытием переселенцев из Сливена и Ямбола, в конце 20-х — начале 30-х гг. XIX в., население города увеличилось до 1010 семей (1832 г.).
10 января 1832 г. в Болграде было основано приходское училище. В 1842 г. В нем были произведены преобразования, а в 1850 г. оно стало двухклассным, в нем учились 41 мальчик и 56 девочек. В 1853г. в Болграде были открыты отдельные классы для девочек, которые впоследствии были преобразованы в женское училище.
Первое болгарское среднее общеобразовательное учебное заведение в Болграде сыграло важную роль в национальном и образовательном развитии болгарского народа, воспитало в своих стенах основной костяк интеллигенции для свободной Болгарии.
В училище преподавали Д.Мутев, В.Берон, Г.Миркович, С.Радулов, В.Стоянов, Б.Горанов, В Попович, К.Цанков, Д.Начев и другие видные деятели просвещения и культуры эпохи Болгарского возрождения.
Болград
Большое влияние на формирование Болграда как культурно-просветительного центра играли болгарские периодические издания и книги. В городе получали почти все болгарские возрожденческие периодические и повременные издания: "Всекидневний Новинар", "Стара Планина", "Читалище", "Български книжици", "Дунавски лебед", "Цариградски вестник"...
Историческая справка.
Повторение...
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