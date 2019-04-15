Молдавский танец-шутка "Табакэряска". Постановщик Игорь Моисеев...

Игорь Александрович Моисеев (21 января 1906, Киев — 2 ноября 2007, Москва) — хореограф, балетмейстер, артист балета, художественный руководитель «Государственного академического ордена Дружбы народов ансамбля народного танца под руководством Игоря Моисеева», народный артист СССР (1953).

Моисеев родился в семье обедневшего дворянина Александра Моисеева и полуфранцуженки-полурумынки Анны Грэн. Они познакомились в Париже и вскоре вместе переехали в Киев, где у отца будущего балетмейстера была адвокатская практика. Когда Моисееву было пять лет, отца посадили под следствие за крамольные высказывания. Мать тут же отвезла мальчика в Париж, а сама отправилась вызволять любимого мужа.

Родители были весьма широко образованными людьми и привили сыну интерес к культуре. Но если от отца он перенял увлечение восточной культурой и историей, то любовью к музыке, безусловно, обязан матери. В восемь лет он впервые проехал с по Полтавской губернии и именно с этой поездкой связаны первые воспоминания о ярмарочных народных танцах в Диканьке и Сорочинцах. «Это было какое-то неосознанное тяготение. Но я ощущаю его всю жизнь», – говорил впоследствии хореограф Игорь Моисеев.

А дальше был переезд в Москву, поступление в частную театральную школу Веры Мосоловой, которая спустя всего несколько месяцев отвела четырнадцатилетнего Моисеева в училище при Большом театре,сразу после окончания которого, талантливого танцора принимают в труппу Большого театра.

Зачисленный в труппу Большого, Моисеев увлекся новаторскими опытами балетмейстера Касьяна Голейзовского, создавшего непривычный пластический язык и ошеломившего всех конструктивистской постановкой балета "Легенда об Иосифе", в котором Моисеев исполнял главную роль Иосифа во втором составе. Ради Голейзовского Моисеев был готов лишиться балетной карьеры. Моисеев фактически возглавил группу молодежи, выступившей против назначения руководителем балета знаменитого танцовщика Василия Тихомирова и требовавшей разделить власть между ним и Голейзовским. Бунтовщиков сначала уволили из театра, потом восстановили, но о перспективах в Большом уже не могло быть и речи.

Тогда Моисеев начал пробовать себя в роли постановщика и успешно проявил себя в этом качестве в студии известного театрального режиссера Рубена Симонова. Вскоре ему начали доверять постановки и в Большом театре.(В 1927 году он поставил балет "Красный мак", в 1932 году - оперу "Саламбо" по роману Флобера, в 1935-м - балет "Три толстяка" по сказке Олеши).

Вместе с тем он искал постоянную работу и увлеченно изучал народные танцы - объездил весь Памир, Беларусь, Украину, Кавказ, собирая образы танцевального фольклора. В 1936 году он был назначен заведующим хореографической частью только что созданного Театра народного творчества и вскоре осуществил постановку I Всесоюзного фестиваля народного танца. Успех этих начинаний и подготовил почву для создания первого в стране профессионального ансамбля народного танца.

В творческой биографии Моисеева было место и постановкам физкультурных парадов на Красной площади. Первый опыт состоялся в 1936 году, когда Моисеев поставил семиминутное выступление для спортсменов Малаховского физкультурного техникума имени Антипова. Участники выбегали на площадь, за считанные секунды выстраивались и в том же темпе делали упражнения. Выступление имело колоссальный успех, и техникум наградили. С тех пор у Моисеева не было отбоя от заказчиков самого высокого уровня. Его постановки нравились самому Сталину, который на одном из приемов познакомился с Моисеевым и спросил его: «Как дела?» Моисеев не растерялся и пожаловался, что у ансамбля нет помещения. На другой день Моисееву предложили выбрать любое место в городе, и он указал на разрушенное здание театра имени Мейерхольда (то самое, где ныне находится Концертный зал имени Чайковского). Через три месяца оно было восстановлено.

Даже во время войны Ансамбль народного танца под руководством Моисеева гастролировал по Сибири, Забайкалью, Дальнему Востоку, Монголии. Моисеев поставил несколько номеров в самодеятельном ансамбле Тихоокеанского флота, а также "Большую флотскую сюиту" и "Русскую сюиту", которые до сих пор держатся в репертуаре ансамбля.

В 1943 году по возвращении в Москву Моисееву разрешили создать первую в стране профессиональную школу народного танца. С тех пор ее выпускники пополняют не только труппу самого ансамбля, но и все ведущие коллективы России.

Пик популярности и всемирное признание творчества Ансамбля народного танца пришлись на послевоенные годы. Танцовщики Игоря Моисеева были первыми советскими артистами, представлявшими СССР за рубежом. Сам хореограф шутил, что из его жизни легче составить путеводитель, чем биографию. Ансамбль неоднократно побывал более чем в шестидесяти странах мира.

Сегодня в репертуаре ансамбля несколько сотен народных танцев. Но главное - Моисеев создал не музей танцевального фольклора, а новый зрелищный жанр: театр народного танца. Его программы – это мини-спектакли, лучшие из которых - «Мир и дружба" (1953), "В гостях и дома" (1983), "Половецкие пляски" на музыку Бородина (1971), "На катке" на музыку Штрауса (1980), "Ночь на Лысой горе" на музыку Мусоргского (1983), "Таверна" (1986), греческая сюита на музыку Теодоракиса (1991) и другие - стали классикой жанра, давая фору многим современным танцевальным шоу. В своих постановках он охватил русские народные танцы, белорусские, украинские, молдавские, киргизские, узбекские, таджикские, казахские, монгольские, калмыцкие, грузинские танцы, азербайджанские, цыганский танец, латвийские танцы, польские,

немецкие, китайские, греческие, американские и латиноамериканские.

Игорю Александровичу Моисееву присвоены звания Народного артиста СССР (1953), Народного артиста РСФСР (1944), Народного артиста Молдавской ССР (1950), Народного артиста Киргизской ССР (1976), Народного артиста Бурятской ССР (1940), Заслуженного артиста РСФСР (1942). В 1976 году ему присвоено звание Героя Социалистического труда. Он лауреат Ленинской премии (1967), лауреат Государственных премий СССР и России (1942, 1947, 1952, 1985, 1996). Моисеев награжден тремя орденами Ленина (1958, 1976, 1986), орденом Октябрьской революции (1981), двумя орденами Трудового Красного Знамени (1940, 1966), орденами Дружбы народов и "Знак Почета" (1937), российским орденом "За заслуги перед Отечеством" II и III степени (1996, 2001).

Моисеев - кавалер болгарского ордена "Святого Александра с короной" (1945), румынского ордена "Офицера культуры" (1945), польского ордена "Полония Реститула" (1946), Югославского ордена "Братство и Единство" (1946), Монгольского ордена "Полярной Звезды" (1947), венгерского ордена "Офицера культуры" I степени (1954), ливанского ордена "Золотой Кедр" (1956), венгерского ордена "Офицера культуры" II степени (1960), монгольского ордена Сухэ-Батора (1976), чехословацкого ордена "Белого Льва" (1980), венгерского ордена "Офицера культуры" (1989), Командорского Креста ордена заслуги Республики Польша (1996). Игорь Моисеев - командор венгерского ордена (1997), командор испанского ордена "За гражданские заслуги" (орден вручен королем Испании Хуаном Карлосом II в мае 1997 года).

И.А. Моисеев удостоен американской премии "Оскар" в области танца (1961, 1974), американской премии журнала Dance Magazine в области танца; ему присвоены звания Почетного члена Народного собрания Франции и члена Французской академии музыки и танца (1955), доктора наук Международной академии наук Сан-Марино.

Умер 2 ноября 2007 года в Москве от гипертонической болезни и ишемической болезни сердца. Похоронен 7 ноября 2007 в Москве на Новодевичьем кладбище в Москве.

После смерти Моисеева, его третья жена, Ирина Алексеевна, стала председателем творческой коллегии, руководящей ансамблем.

Повторение...