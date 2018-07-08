8 Июля 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
ВИДЕО - Music Clip
Повторяем лучшее: Игорь Кучук - Молдоване вернитесь домой...
08.07.2018

Он  родился  14  сентября  1983  года  в  деревне  Calinesti, Фэлешть, Молдова. Игорь  Кучук  молдавский певец-исполнитель  популярной музыки.

Первое  музыкальное  образование  он  получил  в  музыкальном  училище "Stefan Neaga". Также, окончил  Академию Музыки, Театр Изобразительных Искусств "Muzicescu" в
Кишиневе , факультет - популярной музыки. В настоящее время он солист популярной музыки ансамбля «братьев Адвахов".

В 2007 году выиграл трофей фестиваля-конкурса " Николае Sulac " и получил денежный приз в размере 10 тысяч леев .

В 2009 выпустил свой сольный альбом под названием " Ты дал мне дочь Бога " .

В  2011 выпустил клип на песню "молдаване вернуться домой." Идея видео является   нынешняя  социальная ситуация в Молдове. Игорь Кучук поет в своей песне о том, как родители, друзья и крестные вернутся на родину

IGOR CUCIUC - MOLDOVENI VENITI ACASA.

Igor Cuciuc - Unde joaca moldovenii 2018

Igor Cuciuc - Nea Costica  - ВСЕМ СЛУШАТЬ!!!


 
Количество просмотров:
2894
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.