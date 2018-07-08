Повторяем лучшее: Игорь Кучук - Молдоване вернитесь домой...

Он родился 14 сентября 1983 года в деревне Calinesti, Фэлешть, Молдова. Игорь Кучук молдавский певец-исполнитель популярной музыки.

Первое музыкальное образование он получил в музыкальном училище "Stefan Neaga". Также, окончил Академию Музыки, Театр Изобразительных Искусств "Muzicescu" в

Кишиневе , факультет - популярной музыки. В настоящее время он солист популярной музыки ансамбля «братьев Адвахов".

В 2007 году выиграл трофей фестиваля-конкурса " Николае Sulac " и получил денежный приз в размере 10 тысяч леев .

В 2009 выпустил свой сольный альбом под названием " Ты дал мне дочь Бога " .

В 2011 выпустил клип на песню "молдаване вернуться домой." Идея видео является нынешняя социальная ситуация в Молдове. Игорь Кучук поет в своей песне о том, как родители, друзья и крестные вернутся на родину

IGOR CUCIUC - MOLDOVENI VENITI ACASA.

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