Они жили среди нас: История Еврейской общины в Молдове (ВИДЕО)

В 15 веке, сефардские евреи – купцы, начали использовать Бессарабию (регион, который сегодня включает Молдову) в качестве торгового маршрута между Черным Морем и Польшей. Бессарабия – это регион между реками Днестр и Прут. Евреи поселились в этом регионе, вызвав рост численности общин в северной и центральной Бессарабии. Еврейские общины были также обнаружены в южной Бессарабии в 16 веке.

К 18 веку, несколько постоянных еврейских поселений были основаны в пределах городов. В 18 и 19 веках, евреи принимали активное участие в местной торговле также как и в изготовлении спиртных напитков.

Ко времени прихода Российской власти в 1812 году, в Бессарабии проживала постоянная еврейская община, насчитывающая около 20000 человек. Там было 16 еврейских школ с количеством в 2100 учеников, и 70 синагог. Регион стал центром литературы на языках иврит и идиш. В 1836 году, еврейское население возросло до 94045 человек, а к 1897 году, уже насчитывало 228620 евреев живущих в Бессарабии (11,8 % всего населения). К концу 19 века, евреи составляли приблизительно половину населения Кишинева, численность в 125000 человек.

В первой половине 19 века, евреи Бессарабии не подвергались воздействию суровых анти-еврейских декретов России. К 1835 году, когда Бессарабия начала постепенно терять свою автономию, Российские анти-еврейские законы начали также применяться и к Бессарабскому еврейству. В 1869, 1879, и 1891 годах были изданы декреты об изгнании евреев из разных городов.

При правлении Царской Российской Империи, во время Пасхальных дней, 6-7 апреля 1903 года, были убиты 49 евреев, около 500 были ранены, и сотни еврейских домов и лавок были серьезно повреждены во время погромов, произошедших в Кишиневе. Около 2000 еврейских семей остались без крова.

Известие об этом событии прокатилось по всей Европе, и тысячи молдавских евреев были вынуждены иммигрировать. Соединенные Штаты Америки отреагировали на это событие публичным осуждением России и введением торговых санкций. Массовая резня, во время Русской Революции 1905 года, всего лишь два года спустя, окончилась смертью еще сотен евреев в городах Молдовы.

В Кишиневе, второй массовый погром еврейской общины произошел 19 – 20 октября 1905 года, во время которого 19 евреев было убито и 56 было ранено. На этот раз, некоторые евреи организовали отряды самообороны, чтобы защитить свою общину. Известное стихотворение Be-Ir ha-Haregah (В городе резни), автор – Хайм Нахман Бьялик, было написано после второй кровавой бойни еврейской общины в Кишиневе. В общем, погромы 1903 и 1905 года оказали глубокое влияние на еврейскую общину Молдовы, так как тысячи евреев эмигрировали в Соединенные Штаты.

Румыния установила контроль над Бессарабией между с 1918 и до 1940 года. В этот период евреям было разрешено открыть начальные и средние школы с обучением на языках иврит и идиш. К 1922 году, в Бессарабии было приблизительно 140 еврейских школ. За это время существовало также 13 еврейских больниц и домов престарелых. К 1920 году, еврейское население Молдовы насчитывало около 267000.

Хотя количество еврейских граждан продолжало расти, многие общины испытывали на себе враждебность и анти-еврейскую травлю. Ослабление экономики Бессарабии также остро ударили и по еврейскому населению; однако, они получили помощь, которую обеспечил Американский Объединенный Распределительный Комитет.

В 30-х годах был отмечен пик еврейской жизни в Молдове. К 1935 году, 40 еврейских общин объединились в Союз Еврейских Общин Бессарабии.

В 1940 году Бессарабия попала под правление Советов, которые немедленно выслали тысячи подозреваемых в нелояльности евреев в ГУЛАГи (рабочие лагеря) или в Сибирь.

Monument near the entrance to the Kishinev GhettoПосле Германского вторжения в Советский Союз в 1941 году, Румыния вновь захватила Бессарабию 23 июля 1941 года. За время этой войны, десятки тысяч евреев погибли в массовых расстрелах, депортациях, гетто и концентрационных лагерях на территории Бессарабии и Украины. Большое количество Бессарабских евреев было депортировано в Транснистрию или вырезано специальными немецкими подразделениями по зачистке. Еврейское община Кишинева была почти полностью уничтожена, причем нацисты уничтожили 53000 из 65000 жителей города.

Государство Израиль, 53 гражданам Молдовы присвоило титул «Праведник Мира» за то, что они рисковали своей жизнью, чтобы спасти евреев во время Холокоста.

В августе 1944 года, Советы снова захватили контроль над Бессарабией. Эта земля стала называться Молдавской Советской Социалистической Республикой со столицей в Кишиневе. После Холокоста и прихода Советской власти, многие еврейские общины Молдовы стали сталкиваться с все возрастающими трудностями, им было запрещено соблюдать многие еврейские традиции.

В 1979 году, еврейское население Молдовы составляло 80100, а спустя десятилетие оно снизилось до 65800, причем большая часть еврейского населения проживала в Кишиневе.