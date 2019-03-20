История Молдовы: Национальный академический ансамбль народного танца «Жок»

Заслуженный коллектив Республики Молдова, Национальный академический ансамбль народного танца «Жок» под руководством Владимира Курбета представляет праздничные программы молдавских танцев.

Слово «жок» происходит от латинского «jocus» и в переводе означает радость, веселье, гулянье с музыкой и танцами. От этого слова получил название Национальный Академический Ансамбль Народного Танца республики Молдова «ЖОК». Организованный в августе 1945г. Ансамбль «Жок» по праву признан подлинным собирателем и исследователем прекрасных и бесценных молдавских народных танцев, музыки, традиций, обычаев, ритуалов, носителем благородной миссии представителя национального искусства и культуры. Искусство, пропагандируемое коллективом «Жок», зиждется на самых древних и ярких народных танцах молдавского народа.

На протяжении 67 лет существования коллектив «Жок», усердно и вдохновенно работая, создал богатый репертуар, подготовил и поставил 7 концертных программ (около 80 танцев), в которые были включены самые яркие произведения музыки и танца молдавского края, представив 15-милионному зрителю около 7500 спектаклей, из которых 5000 — за пределами Республики Молдова.

С 1957 года ансамбль возглавляет талантливый и несравненный хореограф -художественный руководитель и главный балетмейстер Владимир Курбет, народный артист СССР и Республики Молдова, лауреат Государственной премии СССР, страстный этнограф и фольклорист, неутомимый исследователь народного танца и музыки, артист энциклопедического склада. На протяжении этих лет маэстро В. Курбет сумел собрать самые прекрасные элементы танца, музыки, национального костюма Молдовы, которые удачно использовал в танцах.

Он поднял их до уровня спектаклей, настоящих хореографических жемчужин, художественная форма которых сохранила исполнительский стиль и манеру, музыку, костюмы и духовность народа во всей ее подлинности. Благодаря его творческой деятельности, коллектив «Жок» постоянно развивался, завоевывая все большее национальное и международное признание. «Жок» успешно гастролировал в более чем 65 странах мира (России,Франции, Испании, Италии, Португалии, Австралии, Новой Зеландии, Бельгии, Королевстве Нидерланды, Дании, Финляндии, Германии, Греции, Турции, Египте, Ливии, Тунисе, Сирии, Ливане, Канаде, Мексике, Венесуэле, Китае, Уругвае, Венгрии, Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии, Польше, Югославии, Северной Корее, Индии, на Филиппинских островах, Швеции, Норвегии и др.). «У ансамбля «Жок» нет конкурентов в национальном танце, музыке, костюме и можешь бесконечно восхищаться его спектаклем...», - считает австралийская газета «The Gerald».

Ансамбль "Жок" в Приднестровье

Ansamblul Joc - Hora sarbatorii Ensemble "Joc" Hora celebration

Ansamblul Academic de Dansuri Populare JOC ”Mărțișor 2018”

Повторение..... 20.03.2019