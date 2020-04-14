Повторно: Советы от доктора Огневой

Весеннее недомогание

Весна в этом году наступает медленно. Но всё-таки немножко посветлело и потеплело. Хочется уже взбодриться, ожить вместе с природой… А чувствуешь себя почему-то какой-то разваренной макарониной. Ну, никакой особой энергии! И кожа что-то суховата, и цвет лица не тот. И ногти ломаются.

Как писал поэт Павел Коган – «…майская недолгая усталость…» Да, характерное чувство разбитости, усталости.

Но оно может быть не таким уж недолгим. Это весенний гиповитаминоз. Это последствия зимней нехватки солнечного света.

Что делать?

По возможности, в хорошую погоду больше гулять . Без перчаток, подставляя руки и лицо солнцу. При возможности, выбраться в лес, на природу. Пособирать первые дикоросы. Но осторожнее – весенняя погода непостоянна и обманчива – то солнце и тепло, то стало пасмурно и дохнуло сыростью – простудиться довольно легко.



Витаминизироваться и витаминизироваться… Можно провести курс каким-нибудь витаминно-минеральным препаратом. Можно использовать, например, витаминные чаи, настои, отвары.

Но надо помнить, что готовить витаминные чаи, отвары лучше на очищенной или заранее прокипячённой воде. Потому что хлор образует с фенольными соединениями растений диоксиды, а они обладают канцерогенными свойствами. И кипятить отвары лучше на водяной бане, а не на открытом огне.

Что же нам рекомендует фитотерапия?

Очень полезны плоды шиповника.

Шиповник и чёрная смородина. Вечером 2 столовые ложки шиповника положить в пол-литровый термос и залить кипятком, оставить на ночь. Утром добавить туда 2 столовые ложки чёрной смородины с сахаром. Выпить за день.

Шиповник готовится также. Но добавляют в него 2 столовые ложки черноплодной рябины с сахаром. Выпивают за день.

Этот напиток особенно показан при повышенной ломкости сосудов. Например, когда у некоторых людей весной начинают легко возникать синяки. – При нехватке аскорбиновой кислоты и рутина. И противопоказан при опасности тромбозов.

Взять листья молодой крапивы – она уже появляется. 1 столовую ложку на 2 стакана воды. Кипятить на медленном огне 15 минут, настаивать 4 часа. Добавить 1 столовую ложку черноплодной рябины с сахаром. Выпить за день. Противопоказания те же.

Плоды шиповника, брусники, листья крапивы взять 1:1:3. 2 столовые ложки залить 4 стаканами воды, кипятить на медленном огне 15 минут, затем настоять 4 часа. Выпить за день.

Очень полезны в этот восстановительный период рыбий жир и тёртая сырая морковка или свежевыжатый морковный сок.

Уже появились. и можно набрать и добавлять в первое или салаты сныть, крапиву, немножко листьев одуванчика. (Если в салаты, конечно, предварительно обдать кипятком.)

Можно добавлять в чай собранные в лесу листья земляники.

Всё это уже есть. И в самом полезном варианте – молоденькое. Проблема в другом – собирать их надо в гарантированно чистом месте.



Но, не смотря на некоторые трудности и дефицит времени, начинаем использовать все возможности и быстренько приводим себя в нормальное состояние.

И обязательно пропить АЕВИТ!

Желательно Белорусский! Пробовала ранее разные Но по моему Белорусский лучше Это не реклама! Я москвичка и врач И сама этим пользуюсь И еще отвар хвои! И настой эхинацеи Эхинацея для повышения иммунитета.

Это растение «умеет» активизировать выработку макрофагов и Т-лимфоцитов, которые отвечают за работу иммунной системы. Эхинацея быстро стимулирует кору надпочечников, тем самым увеличивая образование гормонов, которые оказывают противоаллергическое действие. При гриппе и простуде вместе с противовирусными препаратами обязательно нужно принимать настойку эхинацеи. Возьмите большую ложку измельченных корней эхинацеи, залейте траву 300 миллилитрами кипятка, подержите тридцать минут на водяной бане. После того, как настойка остынет до комнатной температуры, ее нужно процедить и принимать по две больших ложки три раза в сутки. Лучшие природные антибиотики

Светлана ОГНЕВА