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ВИДЕО - Music Clip
Повторение: Марианна Михаилэ представила «тюльпановый» клип (Измененно)
15.10.2018

Марианна Михэилэ представила видеоклип на новую песню «Lalele». Сюжет ролика рассказывает о безответной любви героя. Главную женскую роль исполнила сама артистка, а мужская досталась молдавскому шоумэну MC Gootsa. Роль второго главного героя в клипе сыграл муж подруги Марианны – итальянец.

«Эта песня о любви, но мы хотели, чтобы в клипе присутствовала и доля юмора. Идея клипа принадлежит мне, но ее помог реализовать и доработать режиссер, с которым мне очень понравилось работать».

Как поделилась Марианна, во время съемок клипа было использовано около 200 тюльпанов.

Текст песни о тюльпанах написал Александру Лозанчук. Автор музыки – Ион Бусуйок. Режиссёр видеоклипа – Влад Ивашку. В съёмках принимала участие танцевальная студия Just Friends.

СПРАВКА: 

Мариана Михэилэ родилась 25 августа 1986 года в селе Дэнчены, Яловенского района, Республики Молдова.

На протяжении 2001-2004 гг. училась в теоретическом лицее им. Петру Заднипру, где была солисткой вокально-инструментального ансамбля лицея. Параллельно занималась в Центре Творчества «Гиочел», где посещала занятия по вокалу, танцам и дикции.

В 2003 году приняла участие в конкурсе «Звездный дождь», где заняла 1 место, затем в 2004 году ‒ в конкурсе «Виктория-58». В 2005 году становится лауреатом международного фестиваля «Два сердца-близнеца», приз зрительских симпатий.

В 2009 году вышел первый сольный альбом исполнительницы под названием «Dulce mamă». Марианна Михэилэ сама пишет музыку и тексты, сотрудничает также с Яном Райбургом, Анатолом Думитраш, Георге Урски, Ионом Линковским. В 2010 году вышел первый видеоклип на песню «Say i`m sorry».

Mariana Mihaila- Lalele

Autor Alexandru Lozanciuc, aranjament Ion Busuioc
regizor Vlad Ivașcu, operator Victor Cojuhari

Mariana Mihaila- Tu si eu

video realizat de Liviu Vicol
muzica Alexandru Brasovean text Mariana Mihaila

Noi md


 
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