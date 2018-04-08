8 апреля православные христиане всего мира празднуют Светлое Воскресение Христово.

Пасха (песах), в переводе с иврита – «прохождение мимо». Это древнейший христианский праздник, важнейший праздник богослужебного года, который был установлен в честь воскресения Иисуса Христа. Пасха переходящий праздник, в настоящее время его дата в каждый конкретный год исчисляется по лунно-солнечному календарю. Первоначально смерть и воскресение Христа отмечались еженедельно, пятница была днем поста и скорби в воспоминание страданий Христа, а воскресенье днем радости. Эти празднования становились более торжественными в период еврейской Пасхи - годовщины смерти Христа.

На Московском Совещании 1948 года было решено, что Пасха и все переходящие праздники празднуются всеми Православными церквами по Александрийской Пасхалии и юлианскому календарю, а непереходящие праздники по тому, на котором живет данная Церковь. В том же году на новоюлианский календарь перешла Антиохийская православная церковь.

Сегодня юлианским календарем всецело пользуются только Русская, Иерусалимская, Грузинская и Сербская православные церкви, а также Афон. Финляндская православная церковь полностью перешла на григорианский календарь. Остальные Церкви празднуют Пасху и другие переходящие праздники по старому стилю, а Рождество и другие непереходящие праздники - по новому стилю.

Начиная с пасхальной ночи и последующие сорок дней (до отдания Пасхи) принято приветствовать друг друга словами: «Христос воскресе!» – «Воистину воскресе!», при этом троекратно целуясь, этот обычай идет с апостольских времен.

Приготовления к Пасхе идут сегодня по всей стране. Прихожане идут в церковь святить праздничные угощения – куличи, пасхи и пасхальные яйца.

Ближе к полуночи, в Храм доставляют Благодатный огонь, сошествие которого в Великую Субботу произошло в Храме Гроба Господня в Иерусалиме. Огонь благополучно доставили и в Молдову.

Редакция "Press-Обозрение" поздравляет всех своих читателей с этим светлым праздником любви и благодати! Христос Воскрес!