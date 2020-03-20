Повторение: Прекрасный голос, красавица и любимица публики - Lenuta Burghila + Новое Видео

Ленуца Бургила родилась в Каларашском районе, село - Новые Варзарешты.

Деятельность в настоящее время: свободный артист-профессионал, продюсер, автор музыки и текста.

Образование - Академия музыки имени Г.Музическу. Исполнитель эстрадной музыки и джаза, преподаватель -199

Государственные награды- Народный артист Республики Молдова-2009, Заслуженный артист-2001 -2



Турне, гастроли - Россия, Франция, Италия, Никарагуа, Эквадор, Беларусь, Куба, Украина, Мадагаскар, Израиль, Турция, Бурятия, Китай, Португалия



Сотрудничество- Еуджениу Дога- композитор, Георге Мустя-композитор, Ливиу Сырбу-композитор, Анатол Лупу- композитор, Никола Каражя-композитор, Григоре Виеру-поэт, Игорь Гузун-поэт, Галина Фурдуй-поэт



Артистическая деятельность – избранное:



-1985- Всемирный Фестиваль Молодежи и Студентов, г. Москва, СССР (почетный диплом)



-1990-Фестиваль "НОВЫЕ ИМЕНА", Москва (дипломант)



-1992-Выступление в программе "ШИРЕ КРУГ"- ОРТ-Москва



-1995-Национальный конкурс "OCHIUL DE VЕGHE" («НЕДРЕМЛЮЩЕЕ ОКО») -Кишинев (вторая премия)



-1966-Концерт соло-"VIVAT LATINITATE" («ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЛАТИНСТВО») -Органный зал-Кишинев



-1966-Музыкальный фильм ТВ Молдова-I-"SA-MI SPUI TE ROG PE NUME.." («НАЗОВИ МЕНЯ, ПОЖАЛУЙСТА, ПО ИМЕНИ…»)



-1997-Концерт соло"CE AR FI IUBIREA..." («ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ») –Национальный дворец-Кишинев



-1998-Выступление перед французским президентом ЖАКОМ ШИРАКОМ (песня на французском языке)



-2000-Концерт соло, "INTOERCE_TE LA MINE.." («ВЕРНИСЬ КО МНЕ») – Национальная филармония



-2000-Выпуск CD-"EMINESCU ETERN" («ВЕЧНЫЙ ЭМИНЕСКУ») (песни на 10 языках)-Страсбург, Франция



-2001-Концерт соло-"EMINESCU ETERN" («ВЕЧНЫЙ ЭМИНЕСКУ») - Национальная филармония, Кишинев



-2001- Выступление перед китайским президентом ДЗЯНЬ ДЗИМИНЬ (песни на китайском)



-2004- Выпуск CD-"EMINESCU ETERN" («ВЕЧНЫЙ ЭМИНЕСКУ») – Посольство Республики Молдова в России, г. Москва



-2007-Концерт соло"cu drag de voi" («С любовью к Вам») – Национальный дворец, Кишинев



-2010-Сольный концерт в Посольстве Республики Молдова в России, г. Москва "Martisor-2010" («Мэрцишор, т.е. Национальный праздник начала весны, -2010»)





Дискография:



Аудиокассета-"Floare rara" («Редкий цветок»)



Аудиокассета-"Mi-e dor de tine.." («Я тебя люблю»)



Аудиокассета-Acelasi cintec..." («Та же песня»)



CD-"Intoarce-te la mine..." («Вернись ко мне»)



CD" Eminescu etern"(10 limbi) «Вечный Эминеску» (10 языков)



Благотворительность;



Концерты, детские дома, больницы, дома престарелых, пенитенциарные учреждения, села, всего -780 спектаклей.

Справка: В селе Новые Варзарешты, где родилась Ленуца имелась Церковь Архистратигов (Архангела Михаила), впервые упоминаемая в формулярах в 1776 году. «Церковь деревянная, ризами достаточна, сосуды оловянные, подобающие иконы и книги есть все».

На протяжении XIX века входило в состав Тузорской волости Оргеевского уезда Бессарабской области, с 1873 года — Бессарабской губернии.

Согласно «Спискам населенных мест Бессарабской губернии» за 1859 год, Новые Варзарешты (в то время просто Варзарешты) — резешское село, расположенное по правую сторону упраздненной почтовой дороги Кишинев — Скуляны.

Слушаем видео-клип: Lenuta Burghila - Floare rara

Lenuta Burghila - Viata dulce, uneori amara