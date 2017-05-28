Повторение: Ансамбль «Концертино» получил Гран-при во Франции

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ВИДЕО - Music Clip
Кишиневский ансамбль «Концертино» был удостоен Гран-при на конкурсе Accordé'Opale во Франции.
Ансамбль под руководством заслуженного артиста Республики Молдова Евгения Негруцэ (аккордеон) приглашают на многие европейские фестивали, где музыканты представляют публике великолепное музыкальное достояние республики.
Инструментальная группа состоит из 9 молодых музыкантов, выпускников кишиневской Академии музыки, театра и изобразительных искусств.
Ансамблю присвоено звание «Accordion World Champion Orchestra» благодаря уникальному репертуару группы, который состоит из произведений классической музыки, джаза и фольклора, исполненных в современном стиле на аккордеонах.
Ансамбль Концертино Молдавские мотивы
Ансамбль "Концертино" - Коллаж (Е. Дербенко)
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