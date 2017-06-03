Повторение: Дойна Сулак - продолжает семейную традицию...

Дойна Сулак родилась 11 июля 1988 года в Кишиневе, Республике Молдова.

Ее дебют в качестве исполнительницы народной молдавской музыки состоялся в рамках творческого вечера ее отца – Николая Сулак. Дойна исполнила пьесу Анжелы Молдовану «Мь-ам кусут бондица ноуэ» под аккомпанемент оркестра народной музыки «Лэутарий», на тот момент ей было всего 4 года.

Музыкальное образование получила в музыкальном лицее им. Чиприана Порумбеску по классу хоровое дирижирование, а затем окончила Академию Музыки, Театра и Изобразительных Искусств, факультет вокал, училась также на факультете политологии в ULIM-e.

В 2002 году вышел дебютный альбом «Дойна», в который вошла песня «Дор» - первая композиция, написанная Дойной Сулак.

В 2008 году был выпущен альбом «Мохор». В настоящее время Дойна Сулак готовит к выпуску альбом народной музыки «Флоаря луй Сулак», который начинается со слов Григорие Виеру, записанных за 2 недели до его смерти.

В 2011 году Дойна Сулак открыла музыкальный центр под названием «Флоаря луй Сулак». Основная цель – организация частной музыкальной школы, где дети в возрасте от 5 до 18 лет смогут изучать уроки гармонии, музыковедение, сольфеджио, вокал. Дети будут подготовлены к участию в конкурсах «Ring star» и «Детское Евровидение».

...по материалам сайта Молдовей МД