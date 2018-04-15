Повторно: Василе Мереуцэ исполнитель народной музыки

„Любовь к песне заставила меня идти по следам музыки”, - сказал певец Василе Мереуцэ. В новом альбоме, который должен выйти скоро, Василе Мереуцэ поет о печалях и проблемах, которые беспокоят обычного человека. Впервые певец готовит дуэт с сыном, передает IPN.

Василе Мереуцэ черпает вдохновение из фольклора, который является бескрайным, утверждает артист. „В этот альбом народной музыки, над которым я работал четыре года, хотел внести больше мелодий, которых исполнил вместе с престижным оркестром „Фольклор”. В альбоме вошла и песня „Cântă cucul, bată-l vina”, которую исполняли и другие певцы, но я придал ей новую форму. Прозвучит и песня „Satul meu drag” композитора Серджиу Райляну на стихи Дойны Арсение. Есть и мелодии Корнела Ботгрос, Георгия Скутару и Виорела Скутару. Но большая часть мелодий это фольклорные песни”, - отметил артист.

Альбом не был рекламирован. Только близкие друзья артиста знают о нем. „Осталось записать еще одну песню, а после буду рекламировать альбом в средствах массовой информации или, возможно, посредством звукозаписывающей компании. Альбом содержит первый дуэт с моим сыном, Думитру. Многие говорят, что у него удивительный голос, и он превосходит меня. Я только рад этому”, - сказал Василе Мереуцэ.

Певец говорит, что музыка для него это призвание души, дар от Бога. „Музыка - зеркало души. То, что я пою, характеризует меня. Мои родители пели, и я унаследовал этот дар. Мой сын изучает пение, аккордеон. Он последует по моему пути. Любовь к песне сделала меня таким, каким являюсь сейчас”, - отметил Василе Мереуцэ.

Несмотря на большую любовь к музыке, певец утверждает, что не хочет быть в центре музыкальной индустрии. „Я знаю, что это жестокий мир и трудно попасть в него, но это не моя главная цель. Я не добивался большой сцены. Я общаюсь с аудиторией, когда она передо мной, когда пою, а она меня слушает”, - добавил Василе Мереуцэ.

Артист сказал, что без поддержки Николая Ботгрос, Корнела Ботгрос и оркестра „Лэутарий” не смог бы передать суть народной песни.

Писатель Николае Дабижа написал недавно в газете „Literatura şi Arta” статью о роли Василия Мереуцэ в народном искусстве, заявив, что певец поет сердцем и учит аудиторию слушать мелодии тоже сердцем. Николае Дабижа пишет, что Василе Мереуцэ поет о народе, истории, о родителях, братьях и сестрах, о тоске по родному селу, темы, которые помогают почувствовать, что такое любовь к стране.