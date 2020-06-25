Повторение: Гордость и слава Молдовы: Чепрага Надежда Алексеевна

Родилась на севере Республики Молдова в небольшом живописном селе Распопены, где пели и любили музыку все. Отец - Чепрага Алексей Павлович. Мать - Чепрага Зинаида Дионисовна. Муж - Литвинов Евгений Александрович, доктор экономических наук, профессор. Сын - Литвинов Иван Евгеньевич, студент.

...Село просыпалось рано: жители, от мала до велика, спешили, пока не взошло солнце, на табачные, свекольные поля, на виноградники. Родители Надежды работали в колхозе. В семье было четверо детей: Надя, Нина, Иван и Николай. Семья очень музыкальная - отец великолепно играл на скрипке, мать обладала замечательным сопрано. Дети все пели и танцевали, - как единый ансамбль. "Доброе утро, солнышки!" - ласково говорила мама, входя в детскую. Она считала - чтобы день был по-доброму прожит, его надо начинать хорошими словами. Дети, и в том числе Надя, на всю жизнь запомнили это.

Судьба благоволила Надежде, - именно она пошла на профессиональную сцену. Она считала себя актрисой чуть ли не с рождения. Заметили её на фестивале песни уже в четвёртом классе. Надежда становится солисткой самодеятельного коллектива "Думбрава", названного по имени реки, протекающей через деревню. В шестом классе Надя снялась в короткометражном фильме студии "Телефильм Кишинэу" "На сборке винограда" в роли солистки ансамбля.

Родители хотели, чтобы Надежда поступила в педагогический институт на факультет иностранных языков (на отделение французского языка), но её закружила гастрольная жизнь "звезды полей". Односельчане очень любили её и старались помочь ей во всём, готовы были работать за неё в поле, лишь бы она приехала к ним с концертом.

В девятом классе Надежда Чепрага дебютировала в одной из популярных детских передач "Будильник" с песней Евгения Доги "Веселая свадьба", слова к которой написаны самой юной певицей. О ней заговорили профессионалы, и вскоре Надежда принимает участие в передаче Центрального телевидения "Экран собирает друзей". Главный редактор передачи Кира Аненькова и диктор ЦТ Светлана Моргунова стали для неё как бы "крёстными". После этого Н. Чепрага как лауреат передачи была приглашена в оркестр ЦТ и Всесоюзного радио под управлением Ю. В. Силантьева, вместе с которым она записала для первомайского "Голубого огонька" свою первую песню "Весёлая свадьба".

В 1972 году Народный артист СССР И. М. Туманов пригласил Надежду в длительные гастроли во Францию на фестиваль народной песни, где она получает Золотую медаль наряду с такими мэтрами, как Елена Образцова, Бибигуль Тулигенова, ансамбль танца Сибири и т. д. Именно там и началась её профессиональная карьера. С песней "Парень из Парижа" она дебютирует в зале "Олимпия". В 1973 году 17-тилетняя Надежда Чепрага выступает на X Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Берлине. Здесь ей вновь сопутствует успех - за исполнение песни "Дойна" она получает звание лауреата и Золотую медаль в конкурсе фолк-музыки. В том же году вышла первая пластинка-миньон "Струны гитары" с песней Е. Доги на слова В. Лазарева "Весна - ровесница любви" в исполнении Надежды Чепраги.

Её имя становится популярным в Молдавии. Н. Чепрага становится солисткой эстрадно-симфонического оркестра республиканского Гостелерадио, где проработала 10 лет. Работа на телевидении и радио в те годы дала ей самое главное в жизни и творчестве: терпение, работоспособность, постоянный поиск нового, научила работе с композиторами.

Параллельно Надежда Чепрага учится в музыкальном училище им. Штефана Наги сразу на двух факультетах - вокал и дирижёр хора (1973-1977 гг.). С 1977 по 1982 гг. - учёба в консерватории им. Гав. Музическу города Кишинёва по классу вокала и хорового дирижирования. Судьба была благосклонна к Надежде. Её педагогом, учителем жизни, почти матерью, становится Народная артистка СССР Тамара Чебан. Чтобы узнать побольше о своей ученице, Тамара Чебан предложила Надежде хотя бы год пожить у неё. Это была незабываемая, удивительная школа, не только профессиональная, но и жизненная, здесь было многое: обучение иностранным языкам, советы, что и как читать, как сварить и подать кофе, какую музыку слушать и т. д.

В эти годы певица принимает участие в многочисленных конкурсах, фестивалях, телепередачах. Она становится: лауреатом фестиваля "Башни Вильнюса-74" (Литва), дипломантом конкурса "С песней по жизни" (1976 г., специальный приз за артистичность и телегеничность), лауреатом телефестиваля "Звезда Болгарии" (Болгария), победительницей фестиваля "Интерталант" (1977 г., Чехословакия), лауреатом фестивалей молодёжи и студентов в Берлине (1973 г.), Гаване (1978 г.), Пхеньяне (1983 г.), Москве (1985 г., за исполнение песни "Возьмёмся за руки, друзья" вместе с американским певцом Дином Ридом). В Пхеньяне Надежде Чепраге во время торжественного открытия и закрытия фестиваля выпала особая честь - она исполнила фестивальный вальс на корейском языке. В 1988 г. на фестивале советско-лаосской дружбы вместе с лаосским певцом Нгуен Тняном она завершает фестиваль национальной лаосской песней.

С 1977 г. Н. Чепрага - участница заключительных концертов "Песня года" на Центральном телевидении. После исполнения песни "Мне приснился шум дождя" в передачах "Голубой огонек" и "Песня-77", которая стала своеобразным "гимном" космонавтов, о певице узнала вся страна. В 1980 г. Надежда участвовала в юбилейном фестивале интервидения "Сопот". На следующий день после выступления местная пресса отметила молдавскую певицу как самобытную и оригинальную исполнительницу, умело синтезирующую народные мотивы с современными ритмами. В белом, расшитом национальными узорами платье она казалась самой Молдавией. Американский певец Джимми Лоутон делился своими впечатлениями: "Слушая её, чувствуешь что-то настоящее, серьёзное.

Я впервые имею такую возможность и очень рад этому". В том же году певица стала участницей культурной программы "Олимпиада-80" в Москве. В 1986 г. певица приняла участие в заключительном гала-концерте Игр Доброй Воли и от имени советской стороны приветствовала организатора Игр с американской стороны - господина Теда Тёрнера. Надежда Чепрага - постоянный участник концертов на самом высоком уровне, концертов-встреч с президентом СССР М. С. Горбачёвым в Киеве, Минске, Кишинёве, почётный гость фольклорного фестиваля "Мелодии сердца" в Сан-Франциско (1993 г., Приз зрителей за песню "Хава-нагила"), конкурса "Венок песен" (Лос-Анджелес, 1994 г.) и фестиваля "Голос Сингапура" (1994 г., Серебряная медаль за песню "Жаворонок").

Надежда Чепрага - В краю родном...

Повторение...