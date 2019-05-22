Раскрыты большие секреты Румынии! Что скрывает зона Молдовы?

Легенды или истины, которые "вне нас"? Страшилки о местах появления нечистой силы пугают местных жителей, но приводят в восторг авантюристов, которые посещают такие места в поисках таинственных происшествий.

Некоторые говорят, что они ничего не видели, а другие клянутся, что призраки появлялись перед их глазами, так что легенды не только живут, но и становятся еще сильнее.

Лес Радована: призрак девушки самоубийцы

Лес Радована, расположенный в уезде Долж, пересечен дорогой, на которой часто происходят аварии, хотя участок дороги - прямой. По словам местных жителей, есть только одно объяснение: перед водителями появляется "невеста Радована", призрак молодой женщины, одетой в свадебное платье, терроризирующей и тех, кто ходит по лесу ночью.

У этой легенды есть несколько вариантов. Некоторые говорят, что это призрак девушки, которая пришла из Молдовы, чтобы заработать деньги для своей семьи, но повесилась в лесу Радована, полагая, что она беременна, что было позором в то время. Как самоубийца она не была похоронена по христианскому обычаю, а ее нищие родственники не могли заботиться о могиле, так что ее душа не обрела покой.

Другие местные жители говорят, что в лесу Радована появляется призрак девушки, жених которой умер прямо перед свадьбой. Она его ждала одетой в свадебное платье, а известие о его смерти заставило ее прыгнуть в колодец, но даже после смерти она не перестала искать своего любимого. Вот почему невеста появляется только перед автомобилями неженатых парней.

Национальная дорога 7: трагедии, спровоцированные мертвой невестой

Еще одна невеста, ищущая своего жениха, и автомобильные аварии являются центром легенды, связанной с национальной дорогой 7. Здесь, вблизи Гэешт уезда Дымбовица, несколько десятилетий назад девушка умерла прямо в день своей свадьбы. Виной была авария, в которой погиб и ее жених. С тех пор в этой зоне происходит много аварий, особенно возле креста, установленного семьей в память о молодой невесте.

В течение всего лишь двух лет около этого креста погибли 12 неженатых мужчин, что заставляет местных жителей думать о проклятии невесты, которая непонятно по каким причинам не смогла покинуть этот мир и уйти с женихом.



Холм Лунган: призраки солдат

Находящийся между селами Сарка и Лунгань Ясского уезда, Холм Лунган известен своими таинственными фантомами, появляющимися перед путешественниками. Местные жители рассказывают истории об этой зоне, не всегда приятные легенды о призраках, которые преследовали их по несколько километров, паря рядом с ними над дорогой.

Кажется, в этой зоне были похоронены в братской могиле солдаты, погибшие во время Первой мировой войны. Поскольку они умерли без причастия и свечи и были похоронены без религиозного обряда, их души не нашли покоя, вот и требуют от путников сделать для них то, что положено, то есть заказать панихиду.

Лес Хоя-Бачу - Бермудский треугольник Трансильвании

Лес вблизи города Клуж-Напока давно известен загадочными событиями, которые здесь происходят, и даже считается воротами в другое измерение. Названный "Бермудским треугольником Трансильвании", лес является одним из самых активных регионов мира с точки зрения паранормальных явлений.

Легенды возникли после того, как в лесу исчез пастух вместе со своей отарой, и никто не сумел найти ни его, ни даже части овец. Это было только первое таинственное исчезновение в лесу Бачу. Теперь и местные жители, и туристы избегают этой зоны, которая привлекает лишь тех, кто ищет острых ощущений.

Местные жители говорят, что входящие в лес вдруг испытывают странное чувство тошноты или боль, которая оставляет видимые следы на теле, в то же время постоянно ощущают, что кто-то преследует их из-за деревьев.

И это не только впечатления. Необъяснимые явления были сняты фотокамерами: объекты, парящие в воздухе, тени, странные формы, силуэты. Некоторые говорят о пришельцах, другие - о призраках. Факт то, что в лесу Бачу происходит нечто странное, затрагивающее не только людей, но и растения, которые внезапно высыхают или непостижимым образом меняют внешний вид.

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