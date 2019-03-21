Врачи обращают внимание взрослых на плохой аппетит у детей. Этим страдает примерно половина маленьких пациентов в гастроэнтерологических отделениях кишиневских больниц. Специалисты предупреждают о необходимости своевременного обращения за помощью, поскольку это признак ослабления иммунной системы и может привести к серьезным последствиям.

Этот десятимесячный малыш противится любым попыткам разнообразить его рацион. Ребенок готов питаться только молоком матери и в очень ограниченном количестве. Врачи объясняют отсутствие аппетита неправильным режимом кормления и продолжительным лечением антибиотиками. Малыш весит всего лишь восемь килограммов, это для его возраста очень мало.

"После приема лекарств, у него совершенно исчезает аппетит. Пытаюсь давать ему помимо грудного молока пюре из овощей, кашку. Плохо ест. На молочные продукты у него аллергия", - сетует мать.

Нередко слабый аппетит бывает у дошкольников. В таком возрасте врачи объясняют это несбалансированным питанием, паразитарными инфекциями и стрессом.

"В результате может развиться анемия, общее ослабление организма, что ведет к частой заболеваемости и школьной неуспеваемости", - отмечает заведующий отделением гастроэнтерологии Института матери и ребенка Ион Миху.

По мнению психологов, причиной отсутствия аппетита у детей может быть напряженная обстановка в семье.

"Из-за душевных страданий дети отказываются от еды. Это может быть следствием ссор или отношений ребенка с матерью, которая сосредоточилась на карьере", - считает психолог Олеся Горе.

В отделениях гастроэнтерологии Центра матери и ребенка и детской клинической больницы имени Коцаги проходят лечение больше двух тысяч детей.