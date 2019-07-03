Наши земляки: Великий Шико Аранов - Первый в джазе (Повтор)

Между людьми и звездами существует загадочная связь. Как сложно представить возникновение из пыли и газа небесного светила, так остается тайной рождение в глухой провинции яркой личности. Но это произошло. 10 апреля 1905 года в уезде Четатя Алба, в городке Татарбунары, в семье Биньямина Арановича родился мальчик, которому дали имя Ишиягу. Через годы ему будут рукоплескать главы государств, с ним станут общаться видные деятели искусств, его портретами запестрят афиши, а песни Мастера запоют за пределами его родины. Но мальчик не ведал о предстоящем успехе. Ишиягу с увлечением осваивал игру на бас-геликоне (инструмент с самым низким звучанием). После переезда семьи в Арциз отец определил сына в самодеятельный духовой оркестр.

Учеба в кишиневской консерватории «Униря», служба в румынской армии, занятия в Бухарестской Королевской академии музыки и драматического искусства, работа в румынских ресторанах, концертных залах, кинотеатрах и даже на студии грамзаписи – обо всем этом мало известно. Поначалу «румынский период» в биографии Аранова стремились не афишировать, а теперь о нем и рассказать-то некому.

После присоединения Бессарабии к СССР Аранов, как и многие евреи, вернулся в Кишинев. Высокопрофессиональных музыкантов, игравших на лучших площадках Бухареста, здесь оказалось немало. В открывшемся кинотеатре «Орфеум» перед сеансами играл эстрадный оркестр под руководством Шарля Брейтбурда, куда и пришел Аранов. Каждое выступление оркестра публика принимала на «ура», что во многом обеспечивало план кинотеатра. Туда горожане вскоре стали ходить не столько ради фильма, сколько - пообщаться в уютном буфете и послушать музыку. Оркестр, популярность которого всё росла, перевели под крышу открывшейся филармонии. Художественным руководителем Молдавского государственного джаз-оркестра (Молдгосджаза) назначили Шико Аранова. Этим жестом, узаконившим джазовую музыку, новая власть подчеркнула, что молодой республике не чужды модные веяния. 35-летний Аранов с энтузиазмом взялся за создание программы.

Между тем, к 40-м годам в СССР, хотя оркестры продолжали играть фокстрот, румбу и другие ритмичные танцы, слово «джаз» таинственным образом стало исчезать из печати. Первыми в НКВД попали выходцы из дворянских семей, музыканты с иностранными и еврейскими фамилиями. Зато джаз появился в зонах и лагерях! Похоже, война не только спасла его от печальной участи. Беда открыла в татарбунарце исключительные организаторские способности. Шико Аранову удалось сохранить и полностью вывезти весь джаз-оркестр в узбекский город Коканд. Приехавший к ним начальник управления по делам искусств МССР передал музыкантам приказ о продолжении творческой деятельности Молдгосджаза. Правда, подчеркнул, что у военного времени должна быть патриотическая программа с песнями советских композиторов, политической сатирой, народными танцами. Конечно, Аранов так и построил программу… первого отделения, а второе отдавал джазу.

Джаз-оркестр "Букурия" Привет, Кишинёв!

Произведения Евгения Доги первым исполнил оркестр Шико Аранова

Часто джазовая музыка звучала в сочетании с танцами в стиле степ. Чечетку танцевали в специальной обуви, на носок и каблук которой крепились подковки. Особый успех доставался танцу Григория Тоскару «Черный Джон». «Негр» в шикарном белом костюме выбивал такой ритм, что публика переставала дышать. С прелестной Элизой Теодореску-Штекель Григорий исполнял полный страсти «Аргентинский танец». С народными и комичными танцами выступали Александр, Даниил и Розалина Зельцер - из семьи потомственных еврейских танцоров, которые в 30-е годы гастролировали по странам Европы. (После войны Зельцеры оказались в застенках НКВД, после ссылки вернулись в Кишинев.)

Через два месяца концертную программу приняла комиссия… А потом - переполненный зал в Куйбышеве. Присутствие первых лиц республики (в этом городе во время войны размещались ЦК КПМ и правительство Молдавии). Снова успех! Молдавский джаз-оркестр отправился с концертами по Центральной России, Средней Азии, добрался до Архангельска и Мурманска. Трудно представить, но в 42-м году оркестру Аранова довелось выступать перед моряками американского и английского военных флотов. Когда музыканты из Молдавии исполнили мелодию из нашумевшего английского музыкального фильма «Джордж из Динки-джаза», заключительные аккорды утонули в овациях…

В 1943-м джазистов пригласили в Кремль. Предупредили: на концерте будет присутствовать сам Иосиф Виссарионович. Музыканты загрузились было в автобус, чтобы ехать на репетицию, но вежливые сотрудники их остановили. Записали, в каком порядке следует расставить инструменты и как приготовить сцену, и уехали. За два часа до концерта наших артистов с развернутыми паспортами проводили на сцену. К их удивлению, все инструменты службисты расставили с абсолютной точностью, даже костюмы выгладили. После концерта выступавших накормили деликатесами. А на другой день артистам и их семьям выдали зимнюю одежду. Из Москвы оркестр отправился по воинским частям и госпиталям. Объехали полстраны, дав 700 концертов. Заработанные средства Молдгосджаз сдавал в фонд обороны.

В 1945 году оркестр Аранова выступал в Омске. «Всюду была страшная разруха, - рассказывает Владимир Сливинский, оказавшийся на том концерте, - люди еще не отошли от страданий, а тут музыка Аранова - яркая, сверкающая!» На этом концерте композитор Сливинский услышал популярную песню на музыку Аранова «Я не вернуться не мог» и через много лет восстановил по памяти ее мелодию. Популяризатор творчества Аранова, заслуженный деятель искусств Молдовы, Зиновий Столяр узнал ее историю. Оказалось, на эти стихи композитор наткнулся, увидев обрывок газеты. Их написал, как выяснилось, режиссер Константин Славин. Он, уроженец Новороссийска, сочинил их в 1943 году после освобождения родного города. Песней «Я не вернуться не мог» Молдгосджаз начал концерт в первом освобожденном городе Молдавии - Сороках. Сюда оркестр вошел вместе с войсками 2-го Украинского фронта. За концертную деятельность в годы войны многие музыканты удостоились орденов и медалей…

Коллега и помощник Аранова, Гарри Ширман (единственный, кстати, оставшийся до сих пор в живых членов первого состава Молдгосджаза

Переменилось отношение к джазу и в Молдавии. Но Аранов умел так подать себя и оркестр, что опасных моментов не возникало долго. Быть может, о них просто не знали... В 1948 году Молдгосджаз не избежал общей участи: коллектив расформировали. О чувствах Шико Аранова, который за восемь (и каких!) лет никому не известную группу превратил в один из лучших джазовых оркестров Союза, - можно только догадываться...

Власти, учитывая организаторский опыт Аранова и его знание молдавского фольклора, предложили ему возглавить оркестр ансамбля народного танца Молдавской ССР. (Имя «Жок» этот ансамбль получил позже.) На празднование 70-летия Сталина в Георгиевский зал Кремля пригласили элиту всей страны. Среди гостей оказался и ансамбль из Молдавской республики. «Руководитель Николай Болотов, - рассказывает народный артист МССР Ион Фурника, - на музыку Аранова сделал сюиту «Букурия». Танцовщицы, исполняя хору с корзинами винограда, складывали из них цифру 70. В конце танца Сталин поднялся и зааплодировал, его примеру последовал зал».

Перед IV Всемирным фестивалем молодежи и студентов в Бухаресте молдавский ансамбль «идеологически озадачили» - любой ценой румын «побить»! Для постановки танцев снова пригласили Игоря Моисеева. С тремя солистами ансамбля мэтр отправился в фольклорную экспедицию в Припрутье, откуда танцоры были родом (Спиридон Мокану – кагульчанин, Георгий Форцу и Ион Фурника – уроженцы села Манта). Как в старину, здесь парни и девушки по воскресениям выходили на «хору». Побывав на молодежной «хоре», Моисеев попросил лучших стариков-танцоров показать свое умение. Характер и рисунок движений Моисеев не только запомнил сам, но и обратил на них внимание танцоров ансамбля.

Гарри Ширман

«Ему не хватало мелодии, - вспоминает бывший солист «Жока» Ион Фурника, - композиция «Чокырлия», виртуозно исполненная на скрипке народным музыкантом из Единец Думитру Бану, натолкнула Игоря Александровича на оригинальную идею: он решил на эту мелодию поставить танец! «Чокырлия» по обе стороны Прута считалась вершиной исполнительского мастерства. Ее всегда играли - и никогда не танцевали. Моисеев эту традицию нарушил. Танец «Чокырлия», один из трех программных на фестивале, вызвал не только шквал аплодисментов, но и изумление хозяев праздника: «Как бессарабцы додумались до такого!». Мастерство танцоров и музыкантов Аранова покорило жюри и публику. Ансамбль народного танца МССР завоевал первую премию и золотую медаль. После фестивальной сцены коллектив отправился в гастрольную поездку по Румынии, объехав 13 городов и дав 27 концертов. Румынская печать восторженно отзывалась об этих концертах.

«Аранов без преувеличения принадлежит к создателям «Жока», - считает директор республиканского хореографического колледжа, заслуженный артист Молдовы и бывший танцор ансамбля народного танца Юрий Горшков. - Причем его оркестровки не подыгрывали танцу, а были вполне самостоятельными произведениями».

Такого же мнения и доцент Академии музыки, театра и изобразительных искусств, руководитель джаз-банда президентского оркестра Павел Гоя. «За десятилетие работы в ансамбле, - говорит он, - Аранов аранжировал, изменил гармонию и тем самым обогатил немало молдавских мелодий, долгое время входивших в программу танцевального коллектива».

«Музыка Аранова к танцу «Молдовеняска», - говорит Горшков, - это шедевр! При первых ее аккордах у меня каждый раз по коже пробегают мурашки. В «Молдовеняске» – сгусток всего лучшего, что есть в национальной музыке». Для первой декады молдавской музыки и танца в Москве Игорь Моисеев поставил на музыку Аранова сюиту «Жок». Долгое время она считалась музыкальной визиткой ансамбля. Горшков недоумевает: «Моисеев до сих пор включает сюиту в программы, а «жоковцы» ее из репертуара исключили».

С киноэкрана музыка Аранова звучала дважды. Цветную музыкальную комедию «Ляна» недавно в очередной раз показали по ТВ. Не знаю, кого ещё она заинтересовала, а я смотрела не отрываясь. В кадрах мелькали виды Кишинева 60-х: улицы, рынок, музыкально-драматический театр им.Пушкина, молодой Евгений Уреке и даже будущий комедиограф и режиссер Леонид Гайдай в актерском амплуа. А еще все 78 минут фильма звучала музыка Аранова. В том же году появилась еще одна кинолента - «Молдавские напевы».

Несмотря на удачи оркестра, в душе Шико Аранов оставался джазистом. Когда джаз снова разрешили, Аранов сделал новый рывок. И оркестр «Букурия» принес ее руководителю не только радость, но легендарную славу. Вместе с реквизиторами в новой команде было почти тридцать человек. Оркестранты, как правило, владели несколькими инструментами. Это позволяло легко делать замены и обогащать музыку. Среди них встречались и экзотические - банданион (мини-баян), маракасы (музыкальные «погремушки»), кастаньеты и тамтамы. Часть музыкантов приходились Аранову родственниками. Это – его племянник и джазовый трубач Моисей Гольдман, сакс-тенор и солист Гарри Ширман. Соня, аккомпаниатор, была сестрой Гарри и женой Рувена Капланского, вокалиста и любимца всего коллектива. Впрочем, Аранов не меньше любил других музыкантах, ценил их талант и профессионализм. Например, Ефима Балцана, выпускника музыкально – педагогического института имени Гнесиных, выступавшего в московском театре оперетты. Обладатель бельканто, Ефим обладал чутьем на песни, которые не без его участия становились шлягерами. Аранов опекал и Дорику Рошку - она с блеском исполняла молдавские и эстрадные песни в его обработке. Восхищался Иваном Добруновым, аранжировщиком и тромбонистом. Обожал молодого дирижера Иванова, умевшего за 20 минут «накатать» оркестровку или прелюдию.

Таланты Аранов выискивал по всему Союзу. В 1957 году «Букурия» приехала в Саратов. Выпускник местной консерватории Геннадий Добров тогда играл в оркестре перед сеансами. Придя с музыкантами в кино, руководитель «Букурии» услышал игру молодого саксофониста, предложил к нему перейти. «Конечно, я сразу согласился, - улыбается 70-летний Геннадий Добров, заслуженный артист МССР.- У Аранова играть считалось за честь. Даже недолгое пребывание в его коллективе закрепляло за музыкантом емкую характеристику - «арановец». Она служила «пропуском» в самые престижные коллективы».

«Оркестр по полгода находился на гастролях, проводя много времени в дороге, - вспоминает музыкант. - Аранову шел 60-й год, а мы его считали своим ровесником». «Однажды,- смеётся Добров, - выйдя из вагона, Шико Бениаминович вдруг запрыгал по рельсам на одной ноге». Гена стал уговаривать маэстро не дурачиться. Аранов, не прекращая занятия, заверил, что проверяет себя на … прыгучесть. Прыгал-прыгал - и упал. В больнице выяснилось, что «испытатель» повредил два ребра… А то заспорили музыканты, какой инструмент считается еврейским. Попросили рассудить Аранова. «Прилавок», - недолго думая, ответил Шико Бениаминович. «Арановский юмор, - говорит Добров, - часто разряжал грозовые ситуации». Но однажды маэстро сильно рассердился. В группе появился молодой музыкант, всем недовольный. Аранов не выдержал: «Что вы все бурчите?! Это невозможно больше терпеть! Мы, честное слово, обойдемся без вас, а вы идите к чертовой матери!». Это была самая ужасная его ругань. Оркестранты любили и берегли патрона. Саксофонист, у которого было медицинское образование, часто пенял маэстро: «Шико, опять подскочило давление!». Аранов неизменно отвечал: «А что я - без давления?!».

На режиссерские выдумки Шико Бениаминович был неистощим. Происходящее на сцене обставлял ярко и празднично. Номер подавался так, что даже не смыслящий в джазе зритель не замечал, что концерт идет третий час…

Первое отделение музыканты исполняли в национальной одежде; на второе выходили в концертных костюмах с бабочками. «Сцена не прощает небрежности, - повторял Аранов. - Артисту мало играть как богу, ему до мелочей следует продумывать свой костюм, выход и даже манеру держать инструмент». Считал: джазист и вне сцены джазист. Ставил всем в пример скрипача Наума Лозника и трубача Колю Греку. В любое время суток они выглядели, как актеры заграничных фильмов, - в крахмальных рубашках с запонками и в костюмах без единой морщинки. А сам Шико Бениаминович! До последних дней за ним сохранялась репутация стильного и элегантного мужчины. В модном костюме, сшитом на заказ, в облаке дорогого одеколона Аранов восхищал женщин и мужчин. Продуманный антураж в трудное послевоенное время создавал «Букурии» ореол аристократизма, музыканты чувствовали себя королями.

«На репетициях Аранов говорил тихо, - рассказывает Павел Гоя. - Не давал повода усомниться в своем видении произведения».

Аранов общался со многими звездами джаза, а с Эдди Рознером дружил. Однажды группа Рознера из-за плохой погоды после выступления задержалась в Ярославле. Приехала «Букурия». Оркестранты встретились на репетиции, и она превратилась в музыкальное братание. Концерт Аранов начал словами: «Наш приезд совпал с «неотъездом» моего друга Эдди. Не возражаете, если сыграем вместе?». И Рознер с Арановым устроили такой джазовый фейерверк, о котором в Ярославле помнили долго.

Шико Аранов

Аранов добился у Министерства культуры закупки инструментов от лучших производителей. В 50-х годах «Букурия» стала обладательницей пяти саксофонов французской фирмы «Selmer», четырех труб, стольких же тромбонов и ударной установки «Linux». А в 60-х Аранов выхлопотал, чтобы музыкантам разрешили выкупить французские инструменты. Считал: оркестранты это право заслужили.

У Шико Аранова 29 ноября 1969 года случился инфаркт. Его доставили в больницу, вызвали санитарок с носилками. Но разве мог аристократ от музыки допустить, чтобы его несли женщины? Аранов отказался лечь. Пошел, упал и умер прямо на лестнице. Хотя маэстро уже пять лет не руководил «Букурией» и три года как простился с оркестром молдавского Госкомитета по радиовещанию и телевидению – провожать из филармонии Шико Аранова пришел весь Кишинев. Выяснилось, что он, не написавший ни одной еврейской песни, никогда не забывал, кто он, и хотел быть похороненным именно на еврейском кладбище. На надгробной плите – только одно слово: «Аранов». Словно речь идет о личности вне времени. А может, так оно и есть?

Столетие Шико Аранова Молдова отметила тихо. Так тихо, что этого никто не заметил. Самым ярким подарком к юбилею стала телепередача Сильвии Карэуш. Она, сама получившая музыкальное образование, не только слышала о джазисте Аранове, но и была его соседкой в доме на улице Негруцци, 5. На получасовую передачу о творчестве Аранова у неё ушло более двух лет. Хотя за почти тридцатилетнюю концертную деятельность Аранов написал немало песен, музыку к танцам, фильмам, заложил целый пласт национальной джазовой музыки, – возникли проблемы с фотографиями и кинохроникой. Выручил приезд из Израиля 70-летнего Исаака Брейтбурда, сына талантливого кларнетиста Шарля Брейтбурда, из чьих рук Аранов принял оркестр кинотеатра «Орфеум». Исаак, автор книги «Шико Аранов и его оркестр», изданной в 2001 году в Израиле, очень помог Сильвии. В результате на Национальном ТВ вышло две передачи – в 2004 году и накануне юбилея Аранова. О нем Карэуш надеется снять еще и документальный фильм: «Аранов - наша история. Перестанем помнить создателей нашей культуры - забудут и нас». Ее слова - да в уши министру культуры! Прежний глава этого ведомства недавно сказал мне без обиняков: «А что, богатые евреи не найдут 500–600 долларов на мемориальную доску?!» Но, может, новый министр культуры иного мнения?

Татьяна СОЛОВЬЕВА

В статье использованы сведения из книги Исаака БРЕЙТБУРДА «Шико Аранов и его оркестр».

Автор благодарит за помощь в подготовке этого материала Павла ГОЮ, Юрия ГОРШКОВА, Геннадия ДОБРОВА, Сильвию КАРЭУШ, Олега НЕГРУЦУ, Валентину САВИЦКУЮ, Владимира СЛИВИНСКОГО, Зиновия СТОЛЯРА, Иона ФУРНИКУ.

Повторение от 03.07.19