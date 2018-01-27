Знакомимся - наш земляк: Александру Лозанчук

Родился 27 декабря 1950 года в селе Мичурин, Дрокиевского района, Республики Молдова.

Представляет интерес, пройденный А. Лозанчуком путь к музыке, ведь в детстве он никогда не пел, даже на школьном концерте... И если он давал волю своим голосовым связкам, то это случалось на поле с подсолнечниками. Его дебют на сцене состоялся, когда он учился в ПТУ и параллельно в вечерней школе, в которой должен был пройти концерт к Новому году. Его знакомый Майкл Гольдберг, репетировал свой номер на аккордеоне, а Александр все слушал, пока не решился сам ему спеть - «Сание ку зургэлэй». В итоге песня так понравилась его коллеге, что он убедил Александра выйти на сцену и спеть песню, а затем настаивал на том, что ему обязательно надо учиться, «большой грех дать пропасть таланту».

Но после концерта оркестра «Флуераш», который приезжал в регион, увидев и услышав по-настоящему талантливых артистов, решил для себя, что ему там нет места, пошел служить в армию. После демобилизации работал сварщиком в колхозе, а душа просила чего-то...

И опять же, его величество случай подтолкнул его сдать вступительные экзамены в музыкальный колледж «Штефан Няга», поехал поддержать друга, в итоге друг не поступил. В 1976 году оканчивает колледж, класс профессора Г. Сандул. Остается лишь догадываться, каково было сварщику и слесарю после армии учиться игре на фортепиано, но талант и труд помогли все преодолеть. Пока учился в колледже, его пригласили петь в ансамбле «Молдовеняска», которым руководили Роза Лысая и Семен Мысой, здесь он зарабатывает свои первые деньги, не малые в то время. Летом подрабатывал в родном колхозе слесарем. Именно за этой работой и застала его телеграмма-приглашение «Срочно приезжай. Едем на гастроли в Болгарию». Так началась его карьера, затем последовали гастроли по Германии, Польше, Чехословакии, и т.д. Его преподавательница Г. Сандул настаивает на том, чтобы Александр пошел учиться дальше в институт искусств на отделение оперного пения, к тому времени это стало и мечтой молодого исполнителя - учиться в классе Тамары Чебану.

Мечта стала явью, на протяжении 1976-1981 годов он изучает оперное пение в институте искусств «Г. Музическу» в Кишиневе в классе певицы Тамары Чебану, которая, вначале была возмущена, ведь она работала только с женскими голосами, но после того как услышала пение Александра согласилась обучать его, а в конечном итоге А. Лозанчук, стал одним из ее любимых учеников. В 1976 Лозанчук едет на Международный музыкальный фестиваль в Берлин, откуда возвращается с призом.

Б. Милютин (оперное пение), композитор и дирижер также привил артисту много умений и навыков. Так к концу своего обучения А. Лозанчук был многообещающим оперным певцом, но этому не суждено было случиться. Он перенес операцию на миндалины, что могло привести к полной потере голоса, но А. Лозанчук легко отделался, у него не пропал голос. Потом последовала попытка стать солистом Театра оперы и балета, но выбрали другого, затем пошел на прослушивание для ансамбля «Флуераш», и вроде спел хорошо, но ему ответили отказом.

Решив, что не сделать ему карьеру певца, А. Лозанчук устраивается работать в Театр оперы и балета в качестве актера миманса, все поют на сцене, а Александр выносит канделябры на сцену. Но однажды за кулисами он пел себе под нос дойну, его услышал солист театра Ион Пауленку, который привел его за руку в ансамбль «Фольклор», но каково было их удивление, когда выпускнику вместе с диплом была вручена рекомендация с направлением от Министерства в ансамбль «Флуераш», который ранее отклонил его кандидатуру. Но на этот раз А. Лозанчук проявил характер, и отстоял перед министром свою позицию, заявив: «либо ансамбль «Фольклор» либо сельский клуб. Ему уступили, но на протяжении всей карьеры он расплачивался за свое «непослушание».

Alexandru Lozanciuc & Nataly - Mai

С 1981 по 1992 год он является солистом оркестра народной музыки «Фольклор» Телерадио Молдова. В это же время начинает искать свой собственный стиль в музыке, ему помогли поэт Ю. Филипп и композитор Г. Мустя, таким образом, родились шлягеры «Лэкрэмьоара'н примэварэ», «О, пэлэрие», «Норок». В 1982 году участвует в музыкальном конкурсе эстрадной музыки в Сочи, откуда возвращается лауреатом.

За свою карьеру он спел песни разных народов на разных языках и каждый язык, песня были для него все равно, что родными, ведь в нем «перемешано столько кровей - украинская, польская, цыганская». Например, украинский композитор Мариан Годенко написал для него 6 песен, которые певец включил в свой репертуар. Сотрудничает на протяжении многих лет с Анастасией Лазарюк. Он спел песни на стихи Ю. Филиппа, Д. Матковски, Г. Виеру и С. Гимпу.

На Радиотелевидении Молдова сохранилось множество песен Александра Лозанчука. На протяжении своей карьеры он провел многочисленные концерты, шесть сольных концертов, стал героем пяти музыкальных фильмов, был с гастролями в Японии, США и Европе.

Он написал автобиографический роман «Тайна неразгаданной судьбы» в двух томах, посвященный памяти Тамары Чебану (Кишинёв, 1997). В 2010 году выпускает MP3-CD, который включает 150 песен, 12 из которых новинки. Вместе с компакт-диском, 14-ом в творческой деятельности Александр Лозанчука он написал книгу стихов – альбом и книга вышли под названием «Мегаплан моей жизни: песня и любовь», в книгу вошла также басня посвященная коллегам – «Медведь, дракон и вол», посвященная музыкантам и своим коллегам. Он является членом Союза музыкантов Молдовы..





В 1990 году он был удостоен почетного звания «Заслуженный артист Республики Молдова». В 1993 году его наградили медалью «Meritul Civic», а в 2000 году Александру Лозанчук становится кавалером «Ордена Республики».