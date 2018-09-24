Повторно: Наша землячка покорила Лондон: Winner of Singer of the World 24 year-old Moldovian soprano

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ВИДЕО - Music Clip
Закончила музыкальное училище имени Штефана Няги в Кишинёве (2006), а затем Национальный университет музыки в Бухаресте под руководством Марии Слатинару-Нистор.
В настоящее время - солистка Национальной оперы в Бухаресте. Получила приглашение в Венскую государственную оперу.
В 2014 поет партию Церлины в Дон Жуане (Зальцбургский фестиваль, дир. Кристоф Эшенбах) и Мюзетты в Богеме (Венская государственная опера, пост. Франко Дзефирелли).
В планах на 2015 – Норина в Доне Паскуале (Венская государственная опера, дир. Хесус Лопес-Кобос) и Джильда в Риголетто (Венская государственная опера, дир. Франц Вельзер-Мёст).
Первая премия и премия зрительских симпатий на BBC Cardiff Singer ofthe World competition (2011, [1]). Вторая премия на гала-фестивале лучших оперных голосов в Парижской опере (январь 2012
Valentina Nafornita - Ochiul tau iubit
Dmitry Hvorostovsky, Valentina Nafornita - Danilo and Hanna’s duet
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