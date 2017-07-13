Повторение лучшего - Наша знаменитая землячка: Мария Кодряну - супер-звезда советсткой эстрады

Родилась 23 августа 1949 года в селе Трушены Страшенского района Молдавской ССР (ныне — Боюканы, сектор Кишинёва). Была третьей из шести дочерей Петра Георгиевича и Александры Георгиевны Кодряну. Вокальные способности Марии проявились очень рано, родители брали её на всякие торжества и там, взобравшись на стул, маленькая Марийка пела восхищенным селянам. В селе за ней закрепилось прозвище «фата каре кынта» — «девочка, которая поёт». Очень рано начала петь и в художественной самодеятельности.

На одном из таких концертов присутствовала делегация гостей из России в рамках проходившей тогда Декады мастеров искусств РСФСР. Во главе делегации был композитор Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Он был поражён пением маленькой девочки и сказал сидевшему рядом министру культуры Молдавии: «Эта девочка должна учиться музыке». К чести министра, тот не забыл этих слов, дал указание разыскать юную певицу.

Это поручение выполнил Ефрем (Фроим) Абрамович Вышкауцан, преподаватель скрипичного мастерства, который впоследствии стал педагогом Марии. Адреса Марии у него не было и он искал её, спрашивая у селян — «где живёт девочка, которая поёт?» — и, благодаря этому вопросу, ответ на который знал, пожалуй, любой из жителей Трушен, довольно быстро отыскал дом, где жила семья Кодряну.

Марийку приняли в музыкальную школу-интернат для одарённых детей при молдавской консерватории по классу скрипки, но с пением она не расставалась никогда, продолжая выступать с различными народными оркестрами. Её случайно услышал руководитель ленинградского ансамбля «Дружба» Александр Броневицкий и пригласил на работу. Так Мария Кодряну вышла на профессиональную сцену, заменяя в ансамбле находившуюся тогда в зарубежных гастролях знаменитую Эдиту Пьеху. Позже Мария работала в Ленконцерте с трио блестящего пианиста Симона Кагана, в джаз-оркестре Иосифа Вайнштейна, в группе Бена Бенцианова.

В Ленинграде закончила музучилище при консерватории по классическому вокалу у Генриетты Аптер и по эстрадному вокалу у Лины Архангельской. В 1969 Марию Кодряну пригласили вернуться в Молдавию для работы в Молдгосфилармонии. Мария приняла приглашение, и для неё был создан вокально-инструментальный ансамбль, впоследствии названный «Оризонт», которым она руководила девять лет и была его неизменной солисткой.

В 1967 участвовала в первом международном фестивале эстрадной песни в Сочи, где с песней композитора Александры Пахмутовой «Нежность» получила первую премию. Затем стала лауреатом 10-го Международного фестиваля песни в Сопоте (1972), с блеском исполнив песню Оскара Фельцмана на стихи Роберта Рождественского «Баллада о красках». Была почётным гостем многих международных фестивалей; на фестивале «Братиславская лира» (1972) выступала в гала-концертах с Сальваторе Адамо, Карелом Готтом, Брендой Арно и имела успех у слушателей.

Многие композиторы (Евгений Дога, Евгений Мартынов, Владимир Мигуля, Сергей Мелик, Александр Морозов, Михаил Чуев и др.) доверяют ей первое исполнение своих музыкальных произведений.

В 1977 году вышла замуж за московского джазового музыканта, композитора и аранжировщика Александра Бирюкова, с которым в Молдгосфилармонии создала ВИА «Букурия». В 1978 году супруги переехали в Москву, где стали работать в московской концертной организации «Москонцерт». В 1986 году окончила Государственную академию театрального искусства как режиссёр. В разные годы с большим успехом выступала в Сирии, Ираке, Ливане, Германии, Чехословакии, Румынии, Венгрии, Монголии, Израиле, Японии, Австрии. В январе 2001 гастролировала в Нью-Йорке, где выступала в концертном зале «Millenium». Последние годы активно участвует в программах, посвящённых памяти Анны Герман, Евгения Мартынова, Владимира Мигули, в программе «Мелодии дружбы».

Творчество М. П. Кодряну всегда отличал широкий спектр возможностей. Получившая прекрасное образование — (музыкальная школа при кишиневской консерватории по классу скрипки, музыкальное училище при ленинградской консерватории по классу эстрадного и классического вокала, кишиневское музыкальное училище по классу хорового дирижирования, Государственная академия театрального искусства — режиссёрский факультет) и богатый опыт работы с многими ансамблями и оркестрами, выступающими в различных стилях и направлениях, обладающая от природы великолепными слухом и вокальной техникой, пластикой и артистизмом, Мария с лёгкостью исполняет и народные песни, и романсы, и песни в современных ритмах. В её репертуаре популярные песни на русском, немецком, английском, японском, молдавском, идише, итальянском языках.

Награды и признание:

Народная артистка Молдавии

Заслуженная артистка России

Лауреат международных конкурсов

Лауреат Национальной Российской премии «Лидер»

Орден Екатерины Великой

Её имя в книге «Знаменитые люди Москвы»

медаль «Звезда Чернобыля» — за участие в концертном обслуживании ликвидаторов аварии на ЧАЭС в закрытой 30-километровой зоне (20.11.2009)