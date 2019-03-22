Из цикла наши земляки: Дина Верни (Айбиндер) - подруга Пикассо

Дина Верни (урождённая Дина Яковлевна Айбиндер) — французская натурщица и галеристка, искусствовед, муза скульптора Аристида Майоля, подруга Пикассо и Матисса, Кавалер ордена Почётного легиона и легенда русского шансона (!) появилась на свет 25 января 1919 в Кишинёве.

Дина родилась в музыкальной еврейской семье. Её отец, Яков Айбиндер (9 декабря 1889, Кишинёв, Бессарабская губерния — 12 декабря 1943, концлагерь Освенцим, Польша) был пианистом, мать — музыкантом, тётя — оперной певицей.

В 1925 году семья покинула Бессарабию и через Одессу, Варшаву и Берлин перебралась в Париж, где отец Дины устроился аккомпаниатором сеансов немого кино. Там, когда ей было 15 лет (по некоторым источникам — даже 14), друг отца, архитектор Жан-Клод Дондел, познакомил её со знаменитым скульптором, тогда уже непререкаемым авторитетом и классиком — 73-х летним Аристидом Майолем.

Достаточно сказать, что Майоль к тому времени выиграл конкурс на строительство в Париже Музея современного искусства (Дворец Токио). В круг его друзей входило много художников, благодаря ему и юная Дина естественным образом стала частью французской богемы.

В образе Дины для Майоля соединилось все то прекрасное, что он ценил в женщине — жизнерадостность, легкость восприятия жизни, но и глубина, а также, конечно, женские формы, которые его восхищали. Так Дина стала его музой, и Майоль сделал с нее сотни рисунков и создал скульптуры, многие из которых сегодня украшают парк Тюильри в Париже. Обнаженные статуи выполнены в бронзе и мраморе — «Река», «Воздух», «Гармония» и другие.

Дина Айбиндер принадлежит к поколению, давшему плеяду русских муз, которые вдохновляли европейских эстетов. Елена Дьяконова — жена сначала Поля Элюара, а потом Сальвадора Дали; Эльза Триоле — муза Луи Арагона; Мария Кудашева — жена Ромэна Роллана; Лидия Делекторская, вдохновлявшая Матисса; Ольга Хохлова, ставшая женой Пикассо; жена художника Надя Леже; Маргарита Коненкова — возлюбленная Эйнштейна…

В Париже Дина вела себя как беспокойное дитя революции: считала себя троцкисткой, увлекалась литературой, дружила с сюрреалистами. Сюрреализм после Первой мировой войны был модным художественным течением, и Дина Верни подружилась с их лидером Андре Бретоном, а вскоре и с другими сюрреалистами. Возможно, благодаря Бретону она и стала считать себя поклонницей Троцкого — ведь ее «вождь» того периода специально ездил для встречи с опальным революционером в Мексику.

В 1938 году Дина Айбиндер вышла замуж за французского кинооператора Сашу Верни, происходившего из семьи русских эмигрантов (его знают по фильмам «Дневная красавица», «Хиросима, любовь моя», «В прошлом году в Мариенбаде», а также как любимого оператора Питера Гринуэя). Через два года, с началом Второй мировой войны, их брак распался — Дина уехала с Майолем в его имение у испанской границы, муж остался в Париже.

Начался новый драматический этап ее жизни. Тайно от скульптора Дина вступила в ряды французского Сопротивления, укрывала антифашистов и помогала беженцам переправиться через границу. Она входила в легендарную группу американского журналиста Вариана Фрая, которая в 1940–1941 годах помогла спасти от гибели около двух тысяч европейских интеллектуалов еврейского происхождения — писателей, музыкантов, художников. Среди них были Лион Фейхтвангер, Артур Кестлер, Андре Бретон, Марк Шагал, Марсель Дюшан, Макс Эрнст, лауреат Нобелевской премии 1922 года Отто Мейергоф, лидер итальянских социалистов Джузеппе Модильяни (брат знаменитого художника) и другие.

Вскоре Дину Верни арестовала французская полиция, ей пришлось провести в застенках гестапо шесть месяцев. Майоль, которому было за восемьдесят, бросился за помощью к любимому скульптору Гитлера и своему ученику Арно Брекеру, который преклонялся перед его творчеством. Только благодаря заступничеству Брекера перед Мюллером, шефом гестапо, Дине удалось избежать концлагеря. Ей организовали «побег» из тюрьмы Френ. Чтобы спасти неистовую Дину, Майоль отправил ее после побега в Ниццу к Анри Матиссу. Там она позировала и самому маэстро, и его великим друзьям Пьеру Боннару и Раулю Дюфи.

фотограф Пьер Жаме. Дина под струей воды. 1937 г.

фотограф Пьер Жаме — Дина, играющая на флейте, 1937

Дина Верни сумела спасти всех, кроме самых близких. Ее отец, всю жизнь остававшийся подданным Румынии, погиб в Освенциме. Аристид Майоль разбился в автомобильной катастрофе в 1944 году. Есть версия, что аварию инсценировали бойцы Сопротивления, которые считали скульптора коллаборационистом…

Став после смерти Майоля его наследницей (он завещал Дине все свои работы), она приложила немалые усилия к тому, чтобы сначала создать Фонд Майоля, а потом — его музей. На протяжении всей жизни Дина Верни занималась пропагандой творчества Майоля, увенчавшейся в 1995 году открытием музея Майоля — «Фонда Дины Верни» (улица Гренель, 61, VI округ Парижа), который, имея множество работ Майоля в постоянной экспозиции, отличается также исключительно высоким уровнем выставок.

Именно она подарила городу те знаменитые скульптуры, которые стоят рядом с Лувром: установить их в этом месте было ее условием.

Верни серьезно занялась галерейной деятельностью. И ее опять потянуло на Родину. После смерти Сталина она зачастила в СССР, ее увлекла оттепель, которая началась в стране. Дина ходила по мастерским, ее вдохновляли молодые нонконформисты — Неизвестный, Булатов, Кабаков, Рабин, Шемякин. Она покупала их работы и вывозила в Париж — сначала картины, а потом и самих художников. В своей парижской галерее Верни устроила выставку «Русский авангард в Москве. 1973».

Дина Верни — соавтор многочисленных альбомов и каталогов современных художников, в том числе Франсуазы Жило, Сержа Полякова, Эрика Булатова, Андре Бошана, Жюля Паскина и Аристида Майоля. Изображения Дины Верни есть в Большой советской энциклопедии 1973 года издания в статье «Майоль», ей отведена целая фотовкладка. Кроме прочего, Дина Верни известна и как коллекционер антикварных кукол.

Дина Верни в возрасте

Есть еще одна грань ее — музыка: в СССР Дина Верни увлеклась лагерными песнями и выпустила их в Париже в своем исполнении. Для этого она специально брала уроки вокала. Свой первый концерт устроила в церкви Сен-Жерве, перед началом заявив, что это те песни, которые пели заключенные в ГУЛАГе. Альбом «Блатные песни» впервые вышел в 1975 году.

Удивительно слушать сегодня ее исполнение, в котором к русской блатной лексике примешивается лёгкий акцент.

Повторение... 22.03.2019